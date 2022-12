Avatar 2 : les premières réactions le qualifient de "chef-d'œuvre visuel"

Avatar : La Voie de l'eau a été salué comme une "réussite cinématographique monumentale" dans les premières réactions des critiques et des influenceurs.

Cette suite de science-fiction très attendue, qui sortira dans les salles du monde entier le 16 décembre, a été présentée en première mondiale à Londres hier soir (6 décembre). Et, une fois le générique d'Avatar : La Voie de l'eau terminé, les journalistes et autres participants se sont empressés de donner leur avis sur la dernière sortie cinématographique épique de James Cameron dont le tournage a parfois été compliqué.

Sans surprise, la grande majorité des premières impressions sur le film de science-fiction ont été extrêmement positives, et beaucoup ont couvert d'éloges la suite du film Avatar de 2009.

Mike Ryan, d'Uproxx, a été l'un des premiers à saluer le nouveau film de Cameron, déclarant aux gens qu'il ne fallait "jamais parier contre James Cameron" avant de saluer ses visuels en disant avec humour que "parfois, je manquais des points de l'intrigue parce que je regardais un poisson de Pandora" :

AVATAR: THE WAY OF WATER: Yeah never bet against James Cameron. Trying to spare hyperbole, but I've never seen anything like this from a technical, visual standpoint. It's overwhelming. Maybe too overwhelming. Sometimes I'd miss plot points because I'm staring at a Pandora fish

Erik Davis, rédacteur de Fandango et de Rotten Tomatoes, a abondé dans le même sens, qualifiant Avatar 2 de "visuellement phénoménal" avant d'ajouter : "C'est le cinéma et la narration à son meilleur niveau" :

Happy to say #AvatarTheWayOfWater is phenomenal! Bigger, better & more emotional than #Avatar, the film is visually breathtaking, visceral & incredibly engrossing. The story, the spectacle, the spirituality, the beauty - this is moviemaking & storytelling at its absolute finest.

Beaucoup d'autres personnes sont du même avis quant à l'esthétique et aux visuels 3D impressionnants du film. Brandon Davis, de Phase Zero, a déclaré qu'il n'était pas possible d'exagérer l'impression visuelle et la beauté du film en Dolby 3D, tandis que Kevin McCarthy, de ReelBlend, a suggéré que l'expérience 3D à 48 images par seconde était l'une des plus impressionnantes qu'il ait jamais vues.

Perri Nemiroff, de Collider, a déclaré qu'elle avait toujours eu confiance en Cameron pour offrir un festin visuel, mais elle a admis qu'elle n'était pas prête à voir à quel point le film est "époustouflant" et que "les prouesses techniques sont toujours au service du personnage et de la construction du monde" :

#AvatarTheWayOfWater is pretty incredible. I had faith James Cameron would raise the bar w/ the effects but these visuals are mind-blowing. One stunning frame after the next. But the thing I dug most is how the technical feats always feel in service of character & world-building.

Certaines réactions ont même salué Avatar 2 de manière assez amusante. David Sims, de The Atlantic, a déclaré qu'il "possède absolument les os", tandis que David Ehrlich, d'IndieWire, a déclaré : "Imaginez être assez stupide pour parier contre James Cameron".

D'autres ont rapidement fait l'éloge de la façon dont The Way of Water's s'appuie sur l'original (et est sans doute meilleur que celui-ci). Germain Lussier, de Gizmodo, l'a qualifié de "bouleversant sur le plan émotionnel" avant de louer toutes les performances "en particulier celles des enfants". Kevin Lee, de Film Inquiry, a renchéri en affirmant que l'histoire d'Avatar 2 est plus personnelle, compliquée, et émotionnelle".

Enfin, Bilge Ebiri, de Vulture, a déclaré qu'il s'agissait du "film le plus doux, le plus tendre et le plus personnel de Cameron. Peut-être même son plus émouvant... il aime sa famille. À la fin, je l'aimais aussi".

AVATAR: THE WAY OF WATER might be James Cameron's sweetest, gentlest, most personal film. Possibly even his most emotional. It revisits all his greatest hits, but it's always totally sincere. He is never leaving Pandora. He loves this family. By the end, I did, too.

Toutes les critiques n'étaient pas aussi élogieuses que les précédentes. L'ancien correspondant d'Access Hollywood, Scott Mantz, a suggéré que l'histoire est "plus faible que celle du premier" et que la durée du film, qui dépasse les trois heures, "semble tirée par les cheveux". De plus, Matt Neglia, de Next Best Picture, a déclaré que "les dialogues de Cameron sont encore difficiles", faisant allusion à une certaine maladresse dans les propos des personnages du film.

Bien qu'il ait fait l'éloge de tout le reste du film, Jack Shepherd de Total Film a déclaré que certains des nouveaux personnages "sont sous-utilisés". Sur Digital Spy, Ian Sandwell a également commenté la difficulté du film à équilibrer son intrigue et ses nombreux personnages, même s'il s'agit d'un "chef-d'œuvre visuel" :

Unsurprisingly, #AvatarTheWayOfWater is a visual masterpiece with rich use of 3D and breathtaking vistas. It does suffer from a thin story and too many characters to juggle, yet James Cameron pulls it together for an extraordinary final act full of emotion and thrilling action.

Si vous hésitez encore à voir Avatar : La voie de l'eau, c'est probablement l'ancien rédacteur de Variety, Kris Tapley, qui résume le mieux la situation. En gros, allez-y et voyez-le par vous-même :