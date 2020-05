Le tournage d'Avatar 2 sous l'eau se révèle compliqué

Le tournage d’Avatar 2 a commencé l'année dernière, mais c’est récemment, nous avons pu voir pour la première fois à quoi ressemble le processus de production du film, qui comportera une quantité importante de capture de mouvements sous-marins. En effet, Avatar 2 emmènera le public dans les parties océaniques de la planète fictive de Pandore.

L'image montre les acteurs Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet et Cliff Curtis dans une cuve utilisée pour la capture de mouvements. Le réservoir lui-même transporte une quantité d'eau stupéfiante de 3,5 millions de litres.

From the set of the sequels: @ZoeSaldana, Sam Worthington, Kate Winslet, and Cliff Curtis taking a break from underwater performance capture for a quick photo!Fun fact: Much of the performance capture took place in this 900,000 gallon tank, built specifically for the sequels. pic.twitter.com/NSfqoZ6jXJMay 13, 2020