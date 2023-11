Modern Warfare 3 est le jeu que Sledgehammer a "toujours voulu créer", déclare le directeur créatif

Le directeur créatif de Call of Duty Modern Warfare 3 (2023), Dave Swenson de Sledgehammer Games, a laissé entendre que le prochain FPS "est le jeu que nous avons toujours voulu réaliser", ce qui est une perspective excitante pour les fans de la série.

Swenson a déclaré cela à TechRadar Gaming lors d'une récente interview avec lui-même et le concepteur narratif Shelby Carleton. Dans cette interview, il a fait référence aux missions de combat ouvertes présentes dans la campagne de MW3, qui permettent aux joueurs d'aborder les missions de l'histoire de différentes manières (par exemple, ils peuvent tenter quelque chose de manière furtive ou avec des armes à feu). Il a indiqué qu'en tant que conteurs, l'équipe aime "raconter une histoire captivante sur un support interactif", et qu'en donnant aux joueurs une plus grande marge de manœuvre, elle peut rendre les histoires plus captivantes.

"Je pense que ce qui rend les choses intéressantes, c'est que les joueurs ont le choix et qu'ils peuvent choisir comment ils en sont arrivés là", a-t-il expliqué. "Ainsi, dans un niveau Call of Duty, il y a toute l'histoire, tous les personnages, mais maintenant, je ne suis plus tiré par le bout du nez, c'est moi qui décide de la façon dont on y arrive. C'était l'idée de départ, n'est-ce pas ? Ce serait vraiment cool si on pouvait faire ça".

Pour tous ceux qui ont précommandé une version numérique de Modern Warfare 3, il est possible de jouer à l'intégralité de l'histoire dès maintenant grâce à la période d'accès anticipé à la campagne, qui a débuté hier (2 novembre). Cela signifie que les fans ont une semaine entière pour profiter du jeu en solo avant que le jeu complet - avec le mode multijoueur et le très attendu mode Zombies - ne sorte le 10 novembre.

Il reste à voir si Call of Duty Modern Warfare 3 a ce qu'il faut pour devenir l'un des meilleurs jeux FPS, mais si vous êtes à la recherche de plus d'action en ligne avant la sortie complète du jeu, n'oubliez pas de consulter nos recommandations pour les meilleurs jeux multijoueurs ainsi que les meilleurs jeux de survie.