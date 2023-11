Modern Warfare 3 en Early Access : jouez à la campagne dès maintenant

Modern Warfare 3 Early Access est disponible pour certains joueurs, une semaine complète avant la sortie officielle du jeu. Cette nouvelle fait suite à la révélation complète de Modern Warfare 3, qui demandera aux joueurs de vaincre le redoutable Vladimir Makarov.

Pour bénéficier de l'accès anticipé à Modern Warfare 3, il faut précommander certaines versions du jeu, et il n'est pas facile de choisir celle qui vous permettra d'accéder à la campagne avant le lancement. Modern Warfare 3 étant l'un des jeux les plus attendus de 2023, vous voudrez sans doute y jouer le plus tôt possible si vous êtes un fan de la série.

Voici comment obtenir l'accès anticipé à Modern Warfare 3, ainsi que la date de son lancement.

(Image credit: Activision)

Modern Warfare 3 Campaign est lancé depuis le 2 novembre 2023.

Il s'agit d'une semaine complète avant la sortie du jeu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

(Image credit: Activision)

Vous pouvez jouer à l'accès anticipé de Modern Warfare 3 en précommandant une version du jeu en format numérique. Vous pourrez alors télécharger le mode campagne séparément, ce qui vous permettra d'accéder à la campagne une semaine à l'avance. Cette règle s'applique à toutes les plateformes.

Ce que comprend la version Early Access de Modern Warfare 3

(Image credit: Activision)

Le mode campagne complet de Modern Warfare 3 sera disponible en accès anticipé pour les joueurs qui auront précommandé une version numérique du jeu avant son lancement. La campagne sera composée de missions traditionnelles de Call of Duty, ainsi que de missions de combat ouvertes (OCM). Ces MOC permettent au joueur de les aborder de différentes manières, que ce soit en utilisant la furtivité, en fonçant dans le tas ou en utilisant des pièges et des leurres.