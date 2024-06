La dernière mise à jour de ChromeOS apporte plusieurs améliorations d'accessibilité

C'est un grand jour pour la plateforme Chrome. Non seulement l'application mobile a reçu une mise à jour de sa fonction de recherche, mais les Chromebooks reçoivent un correctif sous la forme de ChromeOS M126. Il ne s'agit pas d'une mise à jour majeure, mais elle introduit plusieurs améliorations de la qualité de vie qui visent collectivement à rendre le système plus accessible. Il n'y a pas d'accent particulier sur quoi que ce soit, car de nombreuses fonctionnalités sont mises à jour.

En commençant par le haut, l'application Chromebook Camera obtient la Super Résolution. Cela permet à l'appareil photo de l'ordinateur portable de zoomer sur des objets qui n'ont pas de moteur optique intégré. Cependant, sur certains "Chromebooks haute performance", la Super Résolution peut améliorer visuellement les photos qu'elle capture. On ne sait pas exactement quels modèles en bénéficieront.

La prochaine mise à jour visuelle concerne l'outil Loupe intégré à Select to Speak. Désormais, lorsque Select to Speak lit des mots à haute voix, la Loupe suit automatiquement le texte et l'agrandit au fur et à mesure "pour que vous ne perdiez jamais le fil". Google précise que vous devez activer les deux outils pour bénéficier de cette fonctionnalité. En outre, vous pouvez zoomer davantage en appuyant sur les touches Ctrl, Alt et Luminosité +. Si vous remplacez la dernière touche par Luminosité -, vous pouvez effectuer un zoom arrière.

Les personnes photosensibles ou présentant des troubles cognitifs peuvent également désactiver le curseur clignotant pour un meilleur confort d'utilisation.

Outils supplémentaires pour Chrome

Le reste du correctif s'éloigne des mises à jour d'accessibilité et s'oriente davantage vers la mise à disposition d'outils supplémentaires pour les utilisateurs. Quick Start, par exemple, est désormais disponible sur Chromebook et permet aux utilisateurs de connecter leur smartphone Android à leur ordinateur afin de migrer rapidement les informations de connexion au Wi-Fi et au compte Google lorsqu'ils configurent un Chromebook pour la première fois. Il permet de configurer un Chromebook sans avoir à saisir un seul mot de passe, ce qui est très pratique.

Les parents apprécieront les changements suivants, car l'entreprise divise les "autorisations pour les sites, les extensions et les applications" afin d'offrir des options de contrôle parental plus granulaires. Les comptes supervisés doivent également demander une autorisation avant de pouvoir installer une extension.

Une nouvelle option système a été ajoutée au menu Paramètres pour désactiver le geste de balayage lors de la navigation entre les pages. Enfin, Google lance la prise en charge des calendriers multiples pour vous permettre de visualiser des événements provenant de plusieurs sources via l'application Calendrier Google.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

ChromeOS M126 sera déployé au cours des prochains jours, alors surveillez le correctif lorsqu'il arrivera. Notez que votre appareil peut ne pas être immédiatement "éligible". Nous avons contacté Google pour obtenir des précisions sur ce qui rendrait un Chromebook inéligible, et nous vous tiendrons au courant si nous recevons une réponse.

En attendant, consultez la liste de TechRadar des meilleurs Chromebook en 2024.