Arvostelussa SteelSeries Arctis 7+

Langattomat SteelSeries Arctis 7+ -pelikuulokkeet sopivat täydellisesti useilla eri alustoilla pelaaville, jotka kaipaavat hyvää akkukestoa sekä kirkasta ääntä. Laadukkaalta tuntuvat kuulokkeet tuntuvat päässä hyvältä ja ne tarjoavat kattavat hallintamahdollisuudet ääniprofiilin muokkaamiseen. Hinta on hiukan korkea ja äänenvoimakkuuspyörän sijoitus olisi voinut olla parempi, mutta kaikkinensa kyseessä on erinomainen vaihtoehto aktiiviselle pelaajalle.

Pika-arviossa SteelSeries Arctis 7+

SteelSeries Arctis 7+ on huippulaadukas malli pelikuulokkeita etsiville. Sen tukeva rakenne huokuu laatua, kestävyyttä ja mukavuutta. Lisäksi malli on satsannut erinomaiseen akkukestoon, hyvään äänenlaatuun sekä kattavaan monialustatukeen.

Kuulokkeiden 40 mm elementit tarjoavat 20-20 000 Hz taajuusvasteen, minkä ansiosta niin matalat bassojytinät kuin korkeat äänetkin ovat erittäin hyvässä tasapainossa. Ääniprofiilia saa muokattua tukisovelluksen avulla haluttuun suuntaan persoonallisemman kokemuksen luomiseksi. Tykästyimme kuitenkin oletusasetuksiin, jotka toimivat mainiosti niin musiikki- kuin pelikäytössä. Lisäksi mikrofoni tarjoaa selkeän ääniyhteyden rupatteluhetkiin työ- ja vapaa-ajalla.

Akkukesto teki meihin erittäin suuren vaikutuksen. Valmistaja lupaa 30 tunnin käyttöajan, eikä sen saavuttaminen tuottanut testijakson aikana minkäänlaisia haasteita. Käytännössä aktiivinenkin pelaaja selviää ilman lataustaukoja viikkojen ajan. Tarvittaessa vartin lataus poikii lisäpuhtia yli kolmen tunnin ajaksi.

Mukana on myös pieniä puutteita. Äänenvoimakkuusrulla on aavistuksen turhan herkkä, minkä lisäksi siihen osuu sijoittelun vuoksi monesti vahingossa. Myös langattoman yhteyden kantama herätti kysymyksiä. Luvattu 12 metrin kantama ei ollut ainakaan meidän käytössä todellisuutta, vaan huoneen vaihtuminen ja muut esteet aiheuttivat pätkimistä.

SteelSeries Arctis 7+ ei ole halpa malli, sillä se maksaa lähes 200 euroa. Jos etsit edullisempaa vaihtoehtoa, on markkinoilla runsaasti erinomaisia budjettihintaisia pelikuulokkeita. Jos olet kuitenkin valmis maksamaan äänenlaadusta ja käyttömukavuudesta, on SteelSeriesin mallia helppo suositella.

Hinta ja saatavuus

Julkaistu lokakuussa 2021

Suositushinta 199 €

SteelSeries Arctis 7+ julkaistiin lokakuussa 2021. Malli on ostettavissa useilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä.

Kyseessä on keskimääräistä laadukkaammat pelikuulokkeet, joten myös hintalappu on tämän mukainen. Laitteen suositushinta on Suomessa 199 €, mutta jälleenmyyjien tarjoukset ovat pudottaneet hinnan jo arvostelun kirjoitushetkellä 159 euroon.

Kuulokkeista on saatavissa useampi erilainen vaihtoehto. SteelSeries Arctis 7P+ sisältää Tempest 3D Audio -tuen PS5-konsolille, kun taas SteelSeries Arctis 7X+ on suunnattu Xbox-pelaajille. SteelSeries Arctis 7+ Wireless sisältää oikeaan kuppiin sijoitetun chat- ja peliäänen välistä suhdetta hallitsevan rullapainikkeen. Muilta osin laitteet ovat keskenään identtisiä.

Muotoilu

Tukeva metallinen rakenne

Runsaasti liitäntöjä ja painikkeita

Kaksinkertainen sanka parantaa käyttömukavuutta

SteelSeries Arctis 7+ on valmistettu kevyestä metallista, minkä ansiosta kuulokkeet tuntuvat erittäin kestäviltä. (Image credit: Future)

SteelSeries Arctis 7+ -pelikuulokkeet tekevät vaikutuksen jo ensikosketuksesta lähtien. Kevyt teräksinen panta sekä vain yhteen suuntaan pyörivät kuulokekupit tuntuvat kestäviltä ja laadukkailta. Nyrkkisääntönä voidaankin sanoa, että mitä vähemmän kuulokkeissa on liikkuvia osia, sen paremmin se todennäköisesti kestää pelaajan arkea.

Metallista sankaa ei voi muokata päähän sopivaksi, vaan sen tilalla on joustava nauhapehmuste. Sen ansiosta kuulokkeet ovat mukavasti päätä vasten ilman lujan materiaalin kosketusta. Hihnan pituutta voi muokata sangan ulkopuolella olevan tarrakiinnityksen avulla. Näin varmistat mieluisan käyttökokemuksen.

Kuulokekupit ovat suurikokoisuudestaan huolimatta pelkistetyt. Niistä ei nouse esiin koristeellisia logoja tai muitakaan ylimääräisiä tilpehöörejä. Pehmusteet painautuvat korvien ympärille mukavasti eristäen jo itsessään ympäristön melua.

Pehmeät kuulokkeet istuvat päähän mukavasti, eivätkä silmälasitkaan aiheuta päänvaivaa. Ainoa pieni moite koskee pehmusteen materiaalivalintaa, joka tuntuu hieman viileämmältä kuin tavanomainen nahkapinnoite. Samalla ne tuntuvat heiluvan päässä liikkuessa. Keskittyneessä pelisessiossa tämä ei haittaa, mutta esimerkiksi musiikkia siivotessa kuunteleva saattaa harmistua aiheesta.

SteelSeries Arctis 7+:n liitännät ja painikkeet täyttävät kuulokekuppien reunan. (Image credit: Future)

Kaikki painikkeet ja liitännät on sijoitettu kuulokekuppien alapuolelle. Ne on aseteltu loogisesti esiin siten, että kaivatun rullan tai näppäimen käyttäminen on helppoa. Vasemmassa kuulokkeessa on ulosvedettävä mikrofoni, äänenvoimakkuuspyörä, painike mikrofonin aktivoinnille, USB-C-latausportti ja 3,5 mm -liitäntä. Oikean korvan ympäröivä kuppi puolestaan pitää loput painikkeet, joilla virtaa sekä mikrofonin äänenvoimakkuutta säätävä rulla. Nämä kaikki toimivat intuitiivisesti.

Ainoa isompi moite koskee volyymisäätimen sekä mikronin mykistyksen läheisyyttä. Pyöräytimme testijakson aikana äänenvoimakkuuden vahingossa väärään asentoon lukuisia kertoja vain yrittäessämme mykistää keskusteluyhteyden. Ongelma ratkeaisi paremmalla sijoittelulla tai enemmän voimaa vaativalla rullalla, mutta nyt tämä on opittava kantapään kautta.

SteelSeries Arctis 7+ -pelikuulokkeissa ei ole lainkaan RGB-valaistusta, mikä korostaa niiden aikuismaisuutta ja laadukkuutta. Vaikka monet mallit mahdollistavat valoefektin sammuttamisen asetuksista, ei valmistaja ole lisännyt niitä lainkaan. Ainoaksi silmiinpistäväksi koristeeksi jää sangan alla olevan hihnan tarralukituksessa oleva SteelSeries-logo.

Jos haluat värikkäät ja valaistut kuulokkeet, kannattaa katse kääntää kilpailijoiden suuntaan. SteelSeries Arctis 7+ sen sijaan sopii erinomaisesti hillittyä tyylikkyyttä etsiville.

Äänenlaatu

Kaiutinelementit: 40 mm

Taajuusvaste: 20-20 000 Hz

Kuulokkeiden herkkyys: 98 dB

Impedanssi: 32 Ω

SteelSeries Arctis 7P+ -versio tarjoaa täyden Tempest 3D Audio -tuen PS5-pelaajille. (Image credit: Future)

SteelSeries Arctis 7+ -pelikuulokkeet tarjoavat tuen häviöttömälle äänelle. Kuuntelukokemus on erittäin miellyttävä kaikissa olosuhteissa, ja niin korkeat kuin matalatkin äänet soivat tasapainossa. Halutessaan äänimaisemaa voi muokata tukiohjelmiston avulla. Käytössä on taajuuskorjain sekä viisi erilaista esiasennettua ääniprofiilia: Bass Boost, Smiley, Focus, Flat ja Custom.

Jos bassorikas musiikki vie jalat mennessään, kannattaa esiasennetuista ääniprofiileista valita 'Bass Boost'. Tämä saa matalat jytinät soimaan entistä selkeämmin. Vastaavasti 'Smiley' on tarkempi ja yksityiskohtia enemmän esiin tuova vaihtoehto. Se ei ole musiikkikäytössä kovinkaan miellyttävä, mutta kiivaissa pelihetkissä detaljien kuuleminen voi ratkaista eron voiton ja tappion välillä. Focus tuo tilaäänen paremmin esiin, kun taas oletuksena käytettävä 'Flat' korostaa tasapainoista kuuntelukokemusta. Custom mahdollistaa asetusten rukkaamisen täysin mieluisiksi.

Korkeatasoiset kuulokkeet loistavat niin musiikki- kuin pelikäytössäkin. Ja kuten tämän hintaluokan mallien kohdalla sopii olettaa, videopuhelut sekä suoratoisto eivät nekään tuota mitään haasteita.

Arctis 7+:n erikoisuus on SteelSeries GG Engine -tukisovelluksen kautta hallittava Sonar-ominaisuus. Sen avulla kuulokkeet luovat virtuaalisen 7.1-tilaäänen. Tarjolla on muutamia esiasetettuja pelivaihtoehtoja. Suhteellisen pitkällä listalla ovat muun muassa Call of Duty: Warzone, League of Legends ja Apex Legends. Virtuaalinen tilaääni helpottaa metelin suunnan kuulemista, jolloin vihollinen ei pääse yllättämään yhtä usein selustasta.

Kuten mainittua, kuulokkeista on muutama eri versio. Saimme testiin myös PS5-pelaajille suunnatun SteelSeries Arctis 7P+ -version. Sen erikoisuus on tuki Tempest 3D Audio -tilaäänelle. Tämä tuo erityisesti yksinoikeuspelien äänimaisemat erinomaisen immersiivisesti esiin.

Kuulokkeiden langattoman yhteyden luvataan yltävän 12 metriin, mutta tämä ei meidän testeissämme osoittautunut todeksi. Etäisyyden kasvaminen pienessäkin tilassa aiheutti häiriötä, eikä viereiseen huoneeseen siirtyminen ollut alkuunkaan ongelmatonta. 12 metriä voi hyvin olla esteettömässä tilassa totta, mutta sen varaan ei kannata laskea.

Mikrofoni kertoo punaisella värillään mykistyksestä. (Image credit: Future)

Vasempaan kuulokekuppiin sijoitettu mikrofoni on vedettävissä ulos tai työnnettävissä sisään. Pehmeä piuha on taitettavissa haluttuun asentoon ja sopivaan muotoon. Taivutetun mikrofonin työntäminen SteelSeries Arctis 7+:n sisuksiin on rakenteen takia aavistuksen hankalaa. Ongelma on kuitenkin hyvin pieni.

Mikrofoni on erinomaisen selkeä niin peli- kuin työkäytössäkin. Mallissa on sisäänrakennettu kohinanvaimennus, joka saa estettyä ympäristön taustamelut pois keskustelulinjalta. Aivan kaikkea se ei kuitenkaan saa väistettyä. Esimerkiksi mekaanisen näppäimistön naputtelu pääsi livahtamaan vaimennuksen tutkan läpi.

Pidimme erityisen paljon mikrofonin tilasta kertovasta värivalosta. Punainen väri indikoi mikin olevan mykistettynä. Tämä on näppärä ratkaisu, jonka ansiosta ei tarvitse koskaan pähkäillä sitä, onko linja varmasti katkaistu vai ei.

Akkukesto

Akkukesto teki meihin vaikutuksen arvostelujakson aikana. (Image credit: Future)

Valmistaja lupaa SteelSeries Arctis 7+ -pelikuulokkeille 30 tunnin akkukeston. Puheille riittää katetta, sillä testijaksomme aikana lukema tuli täyteen kerta toisensa jälkeen. Akkukesto onkin siis erittäin hyvällä tasolla, mikä saa lataamiseen hajamielisesti suhtautuvatkin pärjäämään ongelmitta pitkien pelisessioiden ajan.

Mainion akkukeston taustalla on ainakin osittain RGB-valaistuksen puuttuminen, joka kuluttaa monien kilpailijoiden virtaa vain valoefektin tähden. Lisäksi käyttämättömät kuulokkeet siirtyvät automaattisesti lepotilaan. Raja on oletuksena 30 minuuttia, mutta sen voi vaihtaa ohjelmiston avulla pidemmäksi tai lyhyemmäksi.

SteelSeries Arctis 7+ tukee USB-C-väylän ansiosta nopeaa latausta. Jo pelkkä vartin latailu poikii roiman kolmen tunnin edestä käyttöaikaa.

Kaikkinensa tykästyimme mallin akkukestoon, eikä se anna minkäänlaista aihetta moitinnalle.

Ohjelmisto

SteelSeries GG Engine tekee kuulokkeiden äänen ja asetusten muokkaamisesta erittäin helppoa. (Image credit: Future)

SteelSeries GG Engine -tukiohjelmisto mahdollistaa useiden eri esiasetettujen ääniasetusten väliltä vaihtamisen. Lisäksi se sisältää taajuuskorjaimen sekä useita edistyneempiä asetusvaihtoehtoja.

Ohjelmisto vaatii SteelSeries-tunnuksen luomisen, jotta kirjautuminen ja laitehallinta onnistuu. Eri vempaimet on sijoitettu välilehdille, jossa kuulokkeiden säätäminen onnistuu helposti.

Kun olet valinnut SteelSeries Arctis 7+ -kuulokkeet, voit muokata ääniprofiilia, lepotilaa sekä mikrofonia. Työkalu mahdollistaa muutosten kokeilemisen napinpainalluksella, joten et joudu ravaamaan ohjelmiston ja pelin välillä hienosäätämässä kokemusta. Hyväksi todetut säädöt voi tämän jälkeen tallentaa.

SteelSeries Arctis 7+ on erittäin monipuolinen pelikuulokemalli. Se tukee PC:tä, PlayStation-konsoleita, Nintendo Switchiä sekä Android-vempaimia. Jos tunnustat Xbox-leirin värejä, kannattaa katse tällöin kääntää muilta osin identtiseen Arctis 7X Wireless -malliin.

Kuulokkeiden myyntipaketti sisältää kaikki tarvittavat kaapelit ja sovittimet eri konsoleiden sekä laitteiden käyttämiseen.

Osta, jos...

Haluat huippulaadukkaat pelikuulokkeet

SteelSeries Arctis 7+ ei ole halpa malli, mutta saat rahallesi myös erinomaisen vastineen. Mainio akkukesto, hyvä äänenlaatu sekä monipuolinen alustatuki kruunaavat kokonaisuuden.

Olet monialustapelaaja

SteelSeries Arctis 7+ on virallisesti yhteensopiva PC:n, PlayStationin, Switchin ja Androidin kanssa. Jos siis pelaat useilla eri alustoilla, saat mallista ratkaisun kaikkiin tarpeisiin.

Arvostat äänenlaatu

SteelSeries Arctis 7+ tekee vaikutuksen tasapainoisella äänimaisemalla ja virtuaalisella tilaäänellä. Se sopii niin musiikkitoistoon kuin pelaamiseen. Myös mikrofoni saa palaverit entistä mukavimmiksi.

Älä osta, jos...

Etsit edullisia kuulokkeita

Malli maksaa normaalisti lähes 200 euroa, joten ne ovat kaukana edullisista perusmalleista. Jos olet valmis pieniin kompromisseihin, voit saada laadukkaan mallin jopa puolet halvemmalla.

Liikut ympäri kotia kuulokkeet päässä

Kuulokkeiden kantama ei täysin vakuuttanut, ja erityisesti huoneen vaihtuminen aiheuttaa langattomaan yhteyteen ongelmia. Lisäksi kuulokkeet liikkuvat hiukan päätä pyöritellessä.

Rakastat RGB-valaistusta

Tässä mallissa ei ole lainkaan RGB-valaistusta, vaan ulkonäkö on maltillisen tyylikäs. Jos kaipaat peliluolaasi valoshow'n, on syytä kääntää katse muihin vaihtoehtoihin.

Arvosteltu huhtikuussa 2022.