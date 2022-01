Arvostelussa Ring Stick Up Cam

Ring Stick Up Cam on monipuolinen turvakamera, joka pärjää sekä sisä- että ulkotiloissa. Mallin helppokäyttöisyyttä lisää mahdollisuus saada se niin langallisena kuin langattomanakin versiona. Vaikka ominaisuuslista ei kestä vertailua markkinoiden parhaisiin laitteisiin, on se hyvä lisä Ringin ekosysteemiin jo aiemmin panostaneille.

Ring on noussut valvontajärjestelmien saralla yhdeksi suosituimmista valmistajista. Yhtiön älyovikellot ovat jo napanneet ison markkinaosan, mutta vasta julkaistu Stick Up Cam -valvontakamera nousee tosissaan haastamaan Nestin ja Argon kaltaiset suurvalmistajat.

Stick Up Cam -valvontakamera loistaa joustavuudellaan. Mallista on saatavissa sekä akullinen että langallinen versio, joiden avulla asennus onnistuu käytännössä mihin tahansa. Et siis joudu miettimään ensiksi töpselipaikkaa ja vasta sen jälkeen katselukulmaa.

Malli maksoi julkaisun yhteydessä Suomessa lähemmäs 200 euroa, mutta sittemmin hintalappu on valunut mukavaa vauhtia alaspäin. Arvostelun kirjoitushetkellä laite on saatavissa noin 79 euron hintaan molempien versioiden osalta.

Stick Up Cam -valvontakamera on paitsi laadukas vaihtoehto sellaisenaan mutta ennen kaikkea osuva lisä Ring-ekosysteemin jatkeeksi. Irtokameran hinta on nykyään jo hyvin kohtuullinen, joten lisäkameroiden hankinta kodin tai mökin eri kulmille on varteenotettava vaihtoehto.

Muotoilu

Stick Up Cam on huomattavasti kapeampi kuin Ringin aiemmat turvakameramallit. Matkaa on kuitenkin yhä jäljellä, sillä kilpailijoiden tarjoamat mallit napsivat niskalenkin muotoilun saralla. Ringin tarjoama kookas akku vaatii tällä saralla kompromisseja, jotka eivät ole kaikkien mieleen.

Meitä tämä ei kuitenkaan haittaa. Ringin kookkaat akut tarjoavat sellaista joustavuutta, joka tekee käytöstä todella helppoa ja miellyttävää. Tämän vuoksi haasteet muotoilussa eivät tunnu kohtuuttomalta.

Image credit: TechRadar

Sylinterimainen Stick Up Cam sisältää tukialustan, jonka ansiosta tasaiselle pinnalle asetetun kameran suuntaa voi kääntää vaivattomasti. Kun kytkimme mallin portaikon sivuun, saimme asetettua näkökentän juuri oikeanlaiseksi. Se niistä epätoivotuista yllätysvieraista!

Jos valitset piuhallisen mallin sijaan akullisen kameran, hyödyt pikakiinnittimestä. Sen avulla kameran saa napattua irti alustasta akkuvaihdosta varten. Vastaavasti verkkovirtaan kytkettävä malli kiinnittyy varsin pitkällä USB-piuhalla. Liitäntämahdollisuutta on kehuttava, sillä useat valmistajat hyödyntävät omia erikoisvirtapiuhojaan.

Aivan kuten Ringin älyovikellon tapauksessakin, myös Stick Up Cam -myyntipakkaus sisältää tarpeelliset asennustyökalut ruuveista lähtien.

Image credit: TechRadar

Käyttöönotto

Ring Stick Up Cam -valvontakameran käyttöönotto onnistuu helposti niin verkkovirtaan kiinnitettävän kuin akullisenkin mallin tapauksessa. Jos valitset jälkimmäisen vaihtoehdon, tarvitset ainoastaan ladatun akun sekä langattoman Wi-Fi-verkon. Lataus hoituu microUSB-laturilla, joten virtapankin täyttyminen kestää turhan kauan aikaa. Tämä onkin hyvä huomata ennen ostopäätöksen tekemistä.

Langallisen mallin kohdalla on pohdittava virtalähdettä. Käytännössä vaatimuksena onkin töpseli verkkovirran hyödyntämiseen. Myös Power over Ethernet- eli PoE-tuki on huomioitu, jolloin laite yhdistyy verkkovirtaan sekä kodin nettiin yhdellä kaapelilla.

Kun kamera on asetettu paikalleen, käyttöönotto tapahtuu Ring-mobiilisovelluksen avulla. Laitteen yhdistäminen vaatii kameran selustassa olevan QR-koodin lukemisen. Meillä oli tämän toimivuuden kanssa hiukan vaikeuksia, sillä puhelin ei saanut luettua tarraa ensimmäisillä yrityksillä.

Image credit: TechRadar

Käyttökokemus

Ring-mobiilisovelluksen avulla voi hallita käyttöä oman mielen mukaan. Asetuksissa on mahdollisuus asettaa esimerkiksi aktiiviset kellonajat sekä liiketunnistimet. Ennen kaikkea tykästyimme Googlen Nest-kameroistakin tuttuun ominaisuuteen, jonka avulla liikeseuranta käynnistyy asukkaan poistuessa kotoa.

Oletusasetuksissa liikealueet on rajattu kolmeen horisontaaliseen osaan. Asetusten avulla voi hallita kantaman pituutta tai muokata täysin halutunlaiset alueet. Valitettavasti omien aluerajojen tekeminen onnistuu ainoastaan verkkovirtaan kytketyssä mallissa.

Kun seurattavat liikealueet on määritetty, hälyttää kamera havaitsemastaan liikkeestä. Hälytysten aktiivisuutta kannattaa miettiä oman elämäntilanteen mukaan. Jos majailet kotonasi yksin tai kenties vain puolison kanssa, hälytysmäärä pysyy ruodussa. Sen sijaan lapsiperheissä tai lemmikkejä omistavien käyttäjien piippaukset voivat jo aiheuttaa ärsytystä.

Taltioitujen videoiden kuvanlaatu on varsin hyvää, ja etenkin fish-eye-linssin tallentama kuva alueesta on miellyttävän kookas. Piuhallinen malli seuraa hiukan leveämpää näkökenttää kuin langaton versio. Vaikka asiaa ei ole sen tarkemmin perusteltu, lienee syynä halu optimoida virrankulutusta.

Ring lupaa akkukeston riittävän jopa kolmeksi kuukaudeksi. Lukema ei tosin ole täysin yksiselitteinen, sillä tähän vaikuttavat kameraan tarttuvan liikkeen määrä sekä nauhoitusten määrä. Testikäytössä akkua riitti lähes kuukaudeksi, joskin hyödynsimme laitetta hyvin runsaasti.

Image credit: TechRadar

Tilauspalvelu

Kameran ostohinta ei ole ainoa huomioitava kuluerä. Jotta kameran kuvanauhojen tallentaminen ja jälkikatsominen onnistuu, tarvitset oheen Ringin kuukausimaksullisen tilauksen.

Tilauksen avulla nauhoitukset säilyvät jopa 30 päivän ajan Ringin palvelimilla. Niiden katselu onnistuu verkkoselaimessa sekä mobiilisovelluksessa. Jäsenyys maksaa 3 €/kk per kamera tai 10 €/kk kaikista laitteista.

Kannattaa huomioida, että videoiden latautuminen palvelimelle kuluttaa varsin runsaasti nettikaistaa. Esimerkiksi kolmen kameran ja yhden älyovikellon päivittäinen tiedonsiirto oli testikäytön aikana noin 10 gigatavua. Tämän vuoksi valvottavassa paikassa on syytä olla nopea verkko.

Yhteenveto

Ring Stick Up Cam -valvontakamera on mainio lisä kodin turvajärjestelmään etenkin Ringin ekosysteemiin aiemminkin panostaneille. Mallin joustavat asennus- ja asettelumahdollisuudet tekevät siitä laadukkaan ratkaisun sisä- tai ulkokäyttöön.

Samalla on kuitenkin todettava, että kilpailu turvakameroiden markkinoilla on kovaa. Esimerkiksi Google ja Arlo tarjoavat vähintään yhtä hyvät vaihtoehdot.

Ennen kaikkea harmittelemme sisäisen tallennustilan puuttumista, mikä rajaa käyttöä esimerkiksi heikon nettiyhteyden alueella sijaitsevien kesäasuntojen tapauksessa. Lisäksi nykyisellään videot on yksinkertaisesti tallennettava Ringin pilvipalveluun. Jos tämä on yksityisyydensuojan kannalta epätoivottu ratkaisu, ei malli sovi tarpeisiisi.

Jos Ringin pilvipalvelu sekä maksullinen tilauspalvelu eivät ole ongelma, tarjoaa Stick Up Cam -valvontakamera kattavan kokonaisuuden mihin tahansa olosuhteisiin. Lisäksi sen yhteensopivuus muiden Ring-kameroiden sekä Amazon Alexan kanssa on mukava lisä arkisessa käytössä.