Arvostelussa Ezviz C8C -valvontakamera

Ezviz C8C on edullinen ulkokäyttöön tarkoitettu turvakamera, joka taltioi laadukasta ja yksityiskohtaista kuvaa ympäri vuorokauden. Nauhoitteet saa tallennettua paikalliselle microSD-muistikortille, joten ylimääräisille kuukausimaksuille ei ole tarvetta. Havaitsimme liikuteltavan kamerakulman kattavan laajan alueen, minkä lisäksi sytytettävät valot toimivat hyvänä varoituksena epätoivotuille vieraille.

Pika-arvio

Turvakameroita etsiville on tarjolla runsain mitoin vaihtoehtoja. Merkeistä etenkin Arlo ja Ring ovat panostaneet kattavaan laitevalikoimaan, joiden avulla kotipihan tapahtumia voi seurata milloin vain, missä vain. Myynnissä on kuitenkin myös monia vähemmän tunnettuja merkkejä, joiden tuotteet ovat monesti merkittävästi edullisempia. Tähän joukkoon lukeutuu Ezviz.

Ezviz C8C on ulkokäyttöön tarkoitettu valvontakamera, jonka on määrä tarjota ammattitason kuvanlaatu edullisena ja helppokäyttöisenä ratkaisuna. Lopputuloksena on selkeästi erottuva turvakamera, jonka avulla pitkäkyntiset ymmärtänevät pysyä poissa kotoasi. Lisäksi voit vahtia tapahtumia tukisovelluksen avulla etäältä.

On syytä korostaa, ettei C8C ole hälyttävä tai puheyhteyden mahdollistava turvakamera. Ezviz C8C pyrkii nimittäin tarjoamaan ennen kaikkea säädettävyyttä ja tietoa. Sen tarkoituksena ei ole niinkään estää pihan reunamilla liikkuvaa, vaan kuvata tilanne ja antaa käyttäjälle vapauden toimia asian suhteen.

Malli on erittäin edullinen, sillä se on saatavissa useilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä noin 119 euron hintaan. Kamera tarjoaa 352-asteisen liikuteltavan katselukulman Full HD -tarkkuudella. Lisäksi käyttöönotto sekä toimintavarmuus ovat hyvällä tasolla, sillä verkkovirta ja langaton WiFi-yhteys takaavat toimivuuden kaikenlaisissa tilanteissa.

(Image credit: Future)

Hinta ja saatavuus

Suositushinta 119 €

Ezviz C8C on saatavissa Suomessa useilta eri jälleenmyyjiltä. Laitteen hinta vaihtelee noin 109 ja 119 euron välimaastossa, joskin arvostelun kirjoitushetkellä on jo nähtävissä tarjouksia, jotka ovat pudottaneet hinnan 99 euroon.

Kameran nauhoitukset voi tallentaa paitsi erilliselle microSD-muistikortille mutta myös Ezvizin pilvipalveluun. Tämän kuukausihinta on tallennustilan sekä kameroiden määrästä riippuen 2,99 ja 14,99 euron välissä. Vuositilauksella hintaa saa pudotettua 29,99 euron ja 149,99 euron väliseen haarukkaan.

(Image credit: Future)

Muotoilu

352 asteen katselukulma

Paikallinen tallennus microSD-kortille

Yhdistetään verkkovirtaan

Ezviz C8C ei ole markkinoiden kauneimpia turvakameroita, mutta ei sitä ole aihetta rumaksikaan haukkua. Muotoilu tasapainottelee minimalistisuuden ja ammattimaisuuden välillä. Pallomainen muoto antenneineen voi vaatia sisustuksen osalta pieniä kompromisseja. Onneksi valko-musta väritys kallistuu voiton puolelle.

Valvontakameroiden asettelu on monissa tapauksissa tehty turhan vaikeaksi. Ezviz väistää ongelmakohdan tekemällä asiasta hyvinkin helppoa. Alusta täytyy ruuvata seinään kiinni, mutta tämän jälkeen sen irrottaminen vaatii jo vaivannäköä. Neljän ruuvin liitos on tietysti järkevintä tehdä puiseen pintaan, mutta muutkin materiaalit ovat mahdollisia. Kameran 352-asteinen katselukulma tarjoaa onneksi runsaasti mahdollisuuksia sopivan paikan etsimiseen.

Aivan ongelmatonta asennuspaikan valitseminen ei kuitenkaan ole, sillä kamera on yhdistettävä verkkovirtaan. Töpselipaikan ohella on myös huomioitava langattoman verkon kantama, vaikka vempaimen saa toki yhdistettyä reitittimeen myös piuhalla. Suosittelemme Wi-Fin hyödyntämistä mahdollisuuksien mukaan. Kamerassa on lisäksi vielä microSD-muistikorttipaikka paikalliselle tallennukselle.

Kamerassa on sisäänrakennetut kohdevalot, jotka tekevät pihallesi saapuneen tunnistamisen helpommaksi. Samalla se toimii kuitenkin hyvänä varoituksena pitkäkyntisille, sillä automaattisesti syttyvä valaistus saa fiksummat konnan miettimään asiaa uudelleen. Valaistuksen saa vilkkumaan automaattisesti tai sen voi kytkeä manuaalisesti päälle sovelluksen avustuksella.

Laitteessa on sisäänrakennettu mikrofonin tapahtumien kuuntelua varten. Valitettavasti mukana ei kuitenkaan ole kaiutinta kaksisuuntaista keskusteluyhteyttä varten. Tämä on ollut vakiintunut ominaisuus älyovikelloissa sekä muissa älykodin laitteissa, joten sen puuttuminen on turhauttava miinus.

(Image credit: Future)

Suorituskyky

Helppo asennus

Erinomainen kuvanlaatu

Värillinen yökuvaus

Laitteen käyttöönotto on miellyttävän vaivaton prosessi. Kuten mainittua, kameran sijoittaminen on ruuvaamista lukuun ottamatta yksinkertaista sillä oletuksella, että virtapiuhalle on olemassa sopiva töpselipaikka. Tosin johdon lyhyys voi aiheuttaa joissain tapauksissa päänvaivaa. Sijoittamista onneksi helpottaa IP65-luokitus, joka takaa laitteen vedenkestävyyden myös syyssateiden aikana.

Kameran saa yhdistettyä verkkoon piuhalla tai WiFi-yhteydellä. Jälkimmäisen kohdalla on kuitenkin huomioitava langattoman verkon kantaman rajallisuus. Onneksi nettiyhteyden tarpeellisuus ei ole aina täysin välttämätön, sillä laitteessa on paikka microSD-muistikortille. Täten tallennus onnistuu paikallisesti, joten kuukausimaksullinen pilvipalvelu on ainoastaan ylimääräinen vaihtoehto.

Kamerassa on 105 asteen diagonaalinen näkökenttä. Vaikka lukema jää kauaksi markkinoiden parhaista lukemista, kameran liikuteltavuus paikkaa puutetta. Toki leveämpi kuvakulma vähentäisi liikuttelun tarvetta.

1080p-kuvanlaatu saa puhtaat paperit. Taltioitu materiaali on kirkasta ja selkeää etenkin päivänvalolla, jolloin edes suoraan kameraan kohdistuva auringonpaiste ei pilaa otosta. Kehut jatkuvat myös yökuvauksen saralla. Etenkin värilliset yökuvat tarjoavat selkeän näkymän pihalle hoiperrelleesta vierailijasta.

Kamera hyödyntää algoritmia ihmisten tunnistamiseen, jolloin kuvaus sekä muut ominaisuudet käynnistyvät automaattisesti. Etenkin valojen sytyttäminen saa epätoivotun vieraan miettimään suunnitelmiaan nopeasti uudelleen. Samalla se tekee kuvasta merkittävästi selkeämmän.

Vaikka videokuvanlaatu on hyvää ja mikrofoni ajaa asiansa, kaiuttimen puuttuminen on selkeä miinus. Ezviz C8C ei mahdollista kaksisuuntaista puheyhteyttä, eikä ohikulkijaa voi tervehtiä tai hätyyttää mitenkään muutoinkaan. Kohdevalo saattaa hoitaa homman, mutta tilanne tuntuu silti turhan rajoitetulta.

Yksityisyystila (Privacy Mode) kääntää kameran väärinpäin siten, ettei laite kuvaa yhtään mitään. Ominaisuuden joutuu kutienkin laittamaan omatoimisesti päälle. Olisimme toivoneet tilan kytkeytyvän päälle automaattisesti silloin, kun kodin asukkaat ovat kameran nähtävillä.

C8C on yhteensopiva Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa. Mikäli kodissasi on muita virtuaaliavustajien kanssa yhteen toimivia vempaimia, voi valvontakamera lähettää ilmoitukset ja videomateriaalit suoraan näytölle katsottavaksi.

(Image credit: Future)

Tukisovellus

Näppärä liikuteltavuus

Säädettävät ilmoitukset

Ei kaksisuuntaista keskusteluyhteyttä

Tukisovelluksen yksinkertaisuus tekee vaikutuksen. Kameraa voi liikuttaa virtuaalisella joystick-ohjaimella, mikä on paitsi näppärää mutta myös hauskaa. Kamera reagoi sormenliikkeisiin lähes välittömästi. Kokemus onkin erittäin responsiivinen.

Mukana on runsaasti erilaisia asetuksia ja työkaluja. Yksi merkittävimmistä säätimistä koskee ilmoituksia, jotka voivat monesti turvakameroiden tapauksessa olla jopa häiritseviä. Kun kameran valvomia alueita, laitteen herkkyyttä sekä ilmoitusten ajankohtaa muokkaa tarpeidensa mukaan, ei taskussa oleva puhelin pirise tämän tästä.

Nauhoituksien katsominen on vaivatonta. Sovelluksessa on nähtävissä videot kuvittain, joskaan niitä ei voi ladata suoraan. Applikaation avulla onkin mahdollista vain seurata kameran sen hetkistä näkymää. Halutut videot voi onneksi valita sovelluksesta myöhempää katselua varten.

Yökuvauksen asetukset ovat erittäin tervetullut uudistus. Valikoista voi aktivoida sisäänrakennetun kohdevalon oletukseksi, hyödyntää pelkästään infrapunakuvausta tai käyttää infrapunaa sekä kohdevaloa liikettä havaitessa. Näistä viimeisin osoittautui meidän käytössämme kaikista hyödyllisimmäksi.



(Image credit: Future)

Yhteenveto

Osta, jos...

Haluat takuuvarman toimivuuden

Verkkovirta sekä langaton WiFi-yhteys saavat kameran toimimaan oikein asennettuna lähes missä tahansa tilanteessa.

Haluat seurata tiettyä aluetta

Kameran säädettävyys ja liikuteltavuus mahdollistaa seurattavan alueen vaihtamisen sekä siihen kohdistamisen.

Et halua kuukausimaksullista pilvipalvelua

Videot saa tallennettua enintään 256 gigatavun microSD-muistikortille.

Älä osta, jos...

Haluat helposti liikuteltavan ja asennettavan kameran

Kameran asennus vaatii neljän ruuvin poraamisen seinään.

Asennuspaikan lähellä ei ole pistokkeita

Kytkentä vaatii pistorasian verkkovirtaa varten, mikä tarkoittaa rajoituksia asennuspaikan suhteen.

Haluat hätistää varkaat

Kaksisuuntaisen keskusteluyhteyden sekä hälytyksen puute rajoittavat epätoivottujen vieraiden karkottamista.

Arvosteltu lokakuussa 2021