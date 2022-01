Ring Stick Up Cam sai etähallittavan kamerajalustan

Älykodin turvajärjestelmistään tunnettu Ring on julkaissut uudet Pan-Tilt Mount -kamerajalustan, joka on tarkoitettu Stick Up Cam -valvontakameralle. Etäohjattava jalusta on tarkoitettu entistä kattavamman turvajärjestelmän luomiseen, sillä sen avulla kameran saa kuvaamaan entistä laajempaa aluetta.

Ring Pan-Tilt Mount mahdollistaa 340 asteen horisontaalisen pyörimisen sekä 60 asteen vertikaalisen kallistumisen. Laitetta saa ohjattua Ringin omasta tukisovelluksesta.

Stick Up Cam -turvakameran oletusnäkökenttä on 130 astetta, joten uusi panoraamanäkymä tarjoaa roimasti laajemman katselukulman. Samalla se auttaa pärjäämään vain yhdellä kameralla sen sijaan, että tarvitsisi ostaa kuolleita kulmia varten erillisiä laitteita.

Ring Pan-Tilt Mount on myytävissä Ringin verkkosivuilla noin 45 euron hintaan. Tarjolla on myös erilliset paketit, jotka sisältävät virtalähteen tai Stick Up Cam -turvakameran.

(Image credit: Ring)

Stick Up Camin ja Pan-Tilt Mountin asennuksen kerrotaan kestävän vain muutaman minuutin ajan. Kun laitteet on liitetty toisiinsa, ominaisuuksien käyttö tapahtuu Ring-tukisovelluksen avulla. Sovelluksen Live View -valikossa on Rotate-kohta, josta kytkentä onnistuu.

Kuten kamerakin, myös Pan-Tilt Mount on tarkoitettu sekä ulko- että sisäkäyttöön. Laitteen voi asettaa tasaiselle pinnalle tai kiinnittää seinään tilasta riippuen.

Lisälaite ei vaadi minkäänlaisia ylimääräisiä kaapeleita. Jos käytössä on jo Stick Up Cam, voi alustan yhdistää kameraan. Tällöin kamera toimii myös virtalähteenä.

Pan-Tilt Mount on yhteensopiva Stick Up Cam Battery- ja Stick Up Cam Solar -mallien kanssa.