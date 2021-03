Arvostelussa Arlo Video Doorbell

Minuutin pika-arvio

Hinta-laatusuhteeltaan Arlo Video Doorbell on tämän hetken paras älyovikello. Se on hitusen arvokkaampi kuin Ring Video Doorbell, mutta lisäkymppien avulla saat paremman resoluution sekä edistyneemmät ominaisuudet. Lisäksi se on halvempi kuin Ring Video Doorbell Pro, vaikka kuvanlaatu ja ominaisuuslista ovat samalla tasolla.

Mikäli älykodissasi on jo entuudestaan Arlon valmistamia tuotteita, yhtiön älyovikellon valinta on itsestäänselvyys. Mutta vaikka kyseessä olisi vasta ensimmäinen Arlo-tuotteesi, suosittelemme valmistajan älyovikelloa joka tapauksessa.

Älyovikellon kohdalla hinta voi olla monille kynnyskysymys. Vaikka hinta päihittää Ring Video Doorbell Pron, saattaa kilpailijan edullisempi malli kutkuttaa monia. Tämä tarkoittaa samalla lieviä kompromisseja ominaisuuksien sekä erityisesti kuvanlaadun saralla, mutta ratkaisu on silti perusteltu ja hyvä.

Haluamme tässä kohtaa huomauttaa, että Arlo Video Doorbellin hankinnan yhteydessä on syytä sitoutua valmistajan Arlo Smart -jäsenyyteen. Kuukausimaksullisuus voi alhaisesta kolmen dollarin hinnasta huolimatta olla monille kynnyskysymys.

Toinen huomioitava seikka on Applen HomeKit-tuen puute. Mikäli olet tukevasti amerikkalaisjätin laitteiden kannattaja, lienee ykkösvalintasi tällöin Eufy Video Doorbell.

Kaikkinensa Arlo Video Doorbell on pienistä puutteistaan huolimatta erinomainen älyovikello. Mikäli olet valmis maksamaan kuukausitilauksen verran erinomaisista älykotiominaisuuksista, kyseessä on tämän hetken ykkösvaihtoehto.

Hinta ja julkaisupäivä

Arlo Video Doorbell on julkaistu maailmalla jo vuonna 2019. Laitteen myyntihinta Suomessa on normaalisti noin 200 euroa, mutta se on saatavissa usein tarjousten ansiosta noin 150 euron hintaan.

(Image credit: Arlo)

Muotoilu

Vaikka Arlo Video Doorbell on monia muita älyovikelloja edullisempi, näyttää se aivan yhtä laadukkaalta kuin kilpailijoiden huippumallit. Sen musta edusta sekä valkoiset reunukset tuovat ovellesi tyyliä.

Älyovikello on kooltaan 13 x 4,5 x 2,5 cm (K x L x S) ja täten varsin solakka kokonaisuus. Vertailuna sitä voi kuvata hivenen Ring Video Doorbelliä pienemmäksi sekä Nest Hello -mallia korkeammaksi. Erot jäävät vaihtoehtojen välillä kuitenkin pieniksi, eikä mikään kiinnitä etuovella huomiota huonolla tavalla.

Ovikellon alaosassa on iso painike, kun taas yläosaan on sijoitettu kamera. Kokonaisuus näyttää varsin tyylikkäältä eikä siinä ole samanlaista uhkaavuutta kuin joissakin malleissa. Näppäin on varsin kookas ja tekee käytöstä loogista. Sen ohittaminen voisi kenties pimeänä talvi-iltana olla muutoin mahdollista, mutta onneksi sitä ympäröivä LED-valo käynnistyy liiketunnistuksen avulla. Samaisia valoja käytetään myös käyttöönottoprosessissa, joten niillä on myös muuta virkaa kuin pelkkä käytännön hyöty.

Laitteen taustaa ei ole tarkoitettu nähtäväksi, mutta se on joka tapauksessa hyvin minimalistinen. Selustaa koristavat kaksi ruuvia, joilla laite kytketään kiinni.

Kaikkinensa muotoilu on yksinkertaista ja tyylikästä.

(Image credit: Arlo)

Käyttöönotto ja asennus

Älyovikellon käyttöönotto on erittäin helppoa erinomaisen Arlo-sovelluksen ansiosta. Lisäksi laitetta ei ole pakollista asentaa verkkovirtaan. Tämä tekee asennuksesta paitsi helppoa mutta myös edullista. Vaikka ladattava akku aiheuttaa luonnollisesti omat lisävaivansa, sopii se siistinä ja yksinkertaisena ratkaisuna moniin tarpeisiin.

Laitteen asennus aloitetaan lataamalla Arlo-sovellus ja klikkaamalla "Add New Device" -painiketta. Tämän jälkeen sovellus johdattaa koko prosessin alusta loppuun.

Operaatio itsessään sisältää melkoisen monta vaihetta. Asennusprosessiin onkin syytä varata noin 30 minuuttia, mutta tästä huolimatta käyttöönotto on helppoa. Yksikään välivaihe ei aiheuta kummoisia kommervenkkeja.

Jotta kamera-alustan saa kytkettyä, joutuu kotioveen tai vieressä olevaan seinään poraamaan kaksi ruuvia. Mikäli seinämateriaalit aiheuttavat epävarmuutta, voi asennuksen antaa myös ammattilaisen tehtäväksi. Toki laite on sen verran ohut, että se saattaa mahtua myös ovikarmiin.

(Image credit: Arlo)

Päivittäinen käyttö

Kun käyttöönotto on valmis, kameran käyttäminen on äärimmäisen helppoa. Lisäksi videon kuvanlaatu aiheuttaa hämmästelyä kun muistaa, ettei malli kustanna kuin alta 200 euroa.

Kun vieras painaa ovikellon painiketta, saat välittömästi soiton puhelimeesi. Puheluun vastaamalla avaat kaksisuuntaisen keskusteluyhteyden, minkä lisäksi tarjolla on mahdollisuus pyytää kävijää jättämään viesti. Tähän asti järjestelmä toimii ongelmitta. Huomasimme testien yhteydessä, että keskusteluyhteydessä oli monesti sekunnin tai parin viive. Kyseessä ei varmastikaan ole ostopäätöksen peruuttava ongelma, mutta asia on syytä tiedostaa.

Mikäli et halua rupatella jokaiselle vieraalle, voit halutessasi nauhoittaa oman ääniviestin tai ottaa käyttöön laitteeseen ennalta-asennetun viestin.

Arlo Video Doorbellin kamera on etenkin hintaluokan huomioiden erittäin hyvä. Se tarjoaa 1:1-kuvasuhteella 180 asteen katselukulman, joka tarjoaa tavallista kattavamman näkymän pihapiiriin. Lisäksi 1 536 x 1 536 -resoluutio tuo yksityiskohdat varsin tarkasti eloon. Vaikka näkymä ei yllä kalleimpien mallien tavoin 4K-resoluution tasolle, näkee ruudusta kaiken tarpeellisen selvästi.

Kuten älykotilaitteille on tyypillistä, mukana on monia älykkääseen asumiseen liittyviä erikoisuuksia. Voit esimerkiksi kytkeä päälle erilaisia tunnistustiloja, joiden pohjalta älyovikellosi tunnistaa edessään tapahtuvan liikkeen. Laite todella erottaa eläimet, ihmiset, paketit sekä muut mahdolliset kohteet toisistaan.

Arlo kertoo kuukausimaksullisesta tilauksestaan miellyttävän avoimesti. Lisäksi tulet todella tarvitsemaan sitä, mikäli haluat saada älyovikellostasi kaiken irti. Onneksi tilaus ei ole kallis, sillä saat laitteen mukana kolmen kuukauden ilmaisjakson. Tämän jälkeen kuluerä on kolme dollaria yhdeltä kameralta. Suosittelemme ehdottomasti ottamaan jäsenyyden, vaikka se aiheuttaakin pienen kuluerän kuukausibudjettiin.

Mikäli päätät jättää tilauksen hankkimatta, menetät samalla muun muassa kohdetunnistuksen sekä älykkäät ilmoitukset. Voit lukea lisätietoja tilausvaihtoehdoista Arlon kotisivuilta.

(Image credit: Arlo)

Arlo-sovellus

Vastikään uusittu Arlo-sovellus on päivityksen jälkeen miellyttävän yksinkertainen myös silloin, kun käytössä on useampia eri sovelluksia. Applikaatio jakautuu neljään kategoriaan. Devices-osio kertoo käytössä olevien laitteiden yleistilan, Library-arkistosta voit katsoa nauhoitteita, Mode-osio mahdollistaa suojauksen aktivoinnin tai poistamisen ja Settings-puolelta pääsee säätämään asetuksia mieluisiksi.

Suosittelemme paneutumaan erityisesti Mode-osioon käyttöönoton yhteydessä. Sen avulla pääset muokkaamaan sovelluksen toimintaperiaatteita eri tilanteissa. Automaattisten asetusten avulla et esimerkiksi saa soittoa jokaisesta ovellasi pyörähtäneestä silloin, kun olet jo valmiiksi kotosalla. Tämä toki vaatii sijaintitietojen aktivoimisen, mutta ominaisuus tuntuu sen väärtiltä. Myös muita asetuksia on mahdollista hallinnoida omien mieltymysten mukaisesti.

Älyovikello on integroitavissa monien muiden älykotisi laitteiden kanssa, mutta aivan puhtaita papereita Arlo Video Doorbell ei kuitenkaan ansaitse. Tarjolla on tuki Google Assistantille ja Alexalle, mutta valitettavasti Applen HomeKit-tuki loistaa poissaolollaan. Toivottavasti tämä lisätään mukaan jossain vaiheessa.

Yhteenveto

(Image credit: Arlo)

Osta, jos...

Haluat erinomaisen laadukasta videokuvaa

Jos haluat mainiota kuvanlaatua ilman törkyhintaa, Arlo Video Doorbell on todennäköisesti järkevin vaihtoehto.

Omistat muita Arlo-laitteita

Arlo on keskittynyt älykodin laitteisiin ja niiden ympärille rakennettuun ekosysteemiin. Mikäli omistat jo entuudestaan valmistajan laitteita, tarjoaa älyovikello vaivattoman lisäyksen järjestelmään. Lisäksi Arlo-sovellus itsessään on ylisanojen arvoinen.

Älä osta, jos...

Etsit budjettimallia

Mikäli haluat saada älyovikellon halvimpaan mahdolliseen hintaan, Ring Video Doorbell tarjoaa hyvän vaihtoehdon useita kymppejä halvemmalla.