Arvostelussa Asus ZenBook Duo 14 UX482E

Asus ZenBook Duo 14 UX482E on yhtiön viimeisin kahdella näytöllä varustettu kannettava. Asusin kunniaksi on tosin mainittava, ettei toinen näyttö jää pelkäksi turhuudeksi, vaan on entistä käytännöllisempi ja kustomoitava. Lisäksi uusi 11. sukupolven Intel-suoritin, paljon RAM-muistia ja ohut muotoilu tekee tästä erinomainen huippuluokan kannettavan, joka ei sovi kuitenkaan kaikille.

Pika-arvio

CES 2021:ssä julkistettu Asus ZenBook Duo 14 UX482E on viimeisin kahdella näytöllä varustettu kannettava yhtiöltä, joka näyttäisi tosissaan vievän kahden näytön ilosanomaa eteenpäin.

Aiemmat ZenBook Duo -mallit sekä pelikäyttöön suunniteltu Asus Zephyrus Duo 15 GX550 ovat vihjailleet kahden näytön hyödyistä, mutta ne ovat jääneet silti jokseenkin turhiksi. Olemme kuitenkin iloisia, että Asus yrittää selkeästi jotain uutta kannettavien saralla. ZenBook Duo 14 UX482E on ensimmäinen askel tähän suuntaan, eikä tällä kertaa ylimääräisestä näytöstä joudu maksamaan paljoa ylimääräistä.

(Image credit: Future)

Laitetta myydään maailmalla useissa eri kokoonpanoissa ja hintapisteissä, joskin Suomessa tarjolla on hinnaltaan selkeästi kalliimpaan päähän lukeutuva malli. 2 170 € maksavassa mallissa on Intel Core i7-1165G7 -suoritin, Nvidian MX450 -näytönohjain, huikeat 32 Gt RAM-muistia ja 1 Tt SSD-asema.

Muualla ZenBook Duoa on saatavilla muun muassa noin tuhannen dollarin pintaan menevällä variantilla, jossa on Intel Core i5-1135G7 -suoritin, 8 Gt RAM-muistia ja 512 Gt SSD-asema. Hintaero ja suorituskyky ovat siis merkittävät, mutta suomalaisten kannalta Asus on keskittynyt nimenomaan luovan työn tekijöihin ja pelaajiin.

Toisen näytön osalta Asus on tehnyt erinomaista jälkeä sen suhteen, ettei se ole kasvattanut kannettavan kokoa. Muotoilu on itse asiassa vakuuttavan ohut, minkä lisäksi ZenBook Duo 14 UX482E:ssä on yhtiölle ominaisen vankka laatu, joka tuntuu ja näyttää priimaluokan tuotteelta.

ScreenPad Plus on kuitenkin kannettavan huomionarvoisin piirre, jonka ansiosta 14 tuuman päänäytön alle on sijoitettu toinen 12,65 tuuman 1 920 x 515 -resoluutioon yltävä näyttö. Näyttöjen ohuiden reunojen ansiosta näistä toiseen pomppiminen on melko saumatonta, minkä lisäksi se on riittävän suuri esimerkiksi sähköpostin lukemista varten.

Toisen näytön sijainti tarkoittaa kuitenkin sitä, että näppäimistöä on jouduttu siirtämään kannettavan alaosaan. Tämä on luultavasti ZenBook Duo 14:n kiistanalaisin ratkaisu, sillä sen käyttö vaatii jokseenkin totuttelua. Kannettavaan kannattaakin mahdollisesti harkita erillistä rannetukea, jolloin laite itse tarvitsee alleen pöydän.

Asus on kuitenkin tehnyt kaikkensa, jotta ScreenPad Plus olisi entistä käytännöllisempi. Sitä tukevatkin entistä useammat sovellukset, ja sellaisetkin sovellukset, jotka eivät tue toista näyttöä luonnostaan, on helppo saada toimimaan toisella näytöllä niin kuin pitää.

Muutoin ZenBook Duo 14 UX4825E:n suorituskyky on erinomainen, kiitos tehokkaiden komponenttien. Kyseessä on Intel Evo -sertifioitu kannettava, joten siinä on 11. sukupolven Intel Core -suoritin, se herää nopeasti ja sen akku kestää lähes 12 tuntia meidän testeissä. Tulos on vakuuttava näinkin tehokkaan kannettavan kohdalla.

Asus ZenBook Duo 14 UX482E onkin siten priimaluokan kannettava, jossa on erinomainen suorituskyky ja loistava akkukesto. Se on lisäksi muotoilultaan ohut ja kevyt, minkä lisäksi toinen näyttö on entistä käytännöllisempi. Vaikka valtaosa käyttäjistä pärjää jatkossakin yhdellä näytöllä, luovat osaajat ja sisällöntuottajat voivat löytää ScreenPad Plussasta monia etuja perinteiseen muotoiluun verrattuna.

(Image credit: Future)

Tekniset tiedot Tällaisilla komponenteilla TechRadarin testattavaksi lähetetty Asus ZenBook Duo 14 UX482E oli varustettu: Suoritin: 2,8 GHz Intel Core i7-1165G7 (neliydin, 12 Mt Cache, jopa 4,7 GHz Turbo Boostilla)

Näytönohjain: Intel Iris Xe Graphics

Muisti: 32 Gt LPDDR4X

Näyttö: 14 tuuman FHD (1 920 x 1 080) IPS-kosketusnäyttö, 12,65 tuuman (1 920 x 515) ScreenPad Plus

Tallennustila: 1 TB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Liitännät: 2x USB-C Thunderbolt 4:llä, 2 x USB-C 3.1, 1 x microSD-kortinlukija, audioliitäntä

Liitettävyys: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: HD-webkamera

Paino: 1,62 kg

Koko: 32,40 x 22,20 x 1,69 cm

Hinta ja saatavuus

Suomessa Asus ZenBook Duo 14 on saatavilla yhdellä ainoalla kokoonpanolla, jossa on Intel Core i7-1165G7 -suoritin, Nvidian MX450 -näytönohjain, 32 Gt RAM-muistia ja 1 Tt SSD-asema.

Hintaa kannettavalla on Suomessa 2 170 €.

Kannettavasta on olemassa myös edullisemmilla komponenteilla varustettuja malleja, mutta ainakin toistaiseksi ainoastaan muilla markkina-alueilla. Suomessa myytävä malli on oikeastaan kallein ja laadukkain vaihtoehto uudesta mallista.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Asus ZenBook Duo 14 UX482E:n selkein muodollisesti erottuva tekijä on sen toinen näyttö, johon palaamme hieman myöhemmin.

Ulkoisesti kannettava näyttää tavalliselta ohuelta ja laadukkaalta Ultrabookilta, joten toisen näytön tuomaa paksuutta pelkäävien ei kannata murehtia. Kyseessä on äärimmäisen ohut laite.

Kooltaan laite on 32,40 x 22,20 x 1,69 cm ja painoltaan 1,62 kg, joten sitä on verrattain mukava kantaa mukana. Viimeistelyn osalta se mukailee ZenBookeista tuttua harjattua terästä, mikä saa kannettavan näyttämään laadukkaalta ja kestävältä.

(Image credit: Future)

Liitäntöjen osalta kannettavasta löytyy kohtuullinen valikoima vaihtoehtoja kaikille. Vasemmassa kyljessä on kaksi USB-C-liitäntää, joilla voi ladata kannettavan, sekä HDMI-liitäntä. Oikealla on puolestaan USB-A, kuulokeliitäntä ja microSD-korttipaikka. Jälkimmäinen on mukava lisä varsinkin luovan työn tekijöille.

Kannettavan avatessa sen uniikein ominaisuus nousee luonnollisesti näkyvästi esille.

(Image credit: Future)

Toinen näyttö kantaa tosiaan nimeä ScreenPad Plus, joka on sijoitettu suoraan päänäytön alapuolelle. Se on 12,65 tuuman näyttö, joka tukee stylus-kyniä ja jonka resoluutio on 1 920 x 515. Myyntipakkauksen mukana ei tule kuitenkaan kynää.

Toisen näytön IPS-paneeli on kirkas ja eläväinen, joten se tuntuu alusta alkaen laadukkaalta. Vanhempien mallien ScreenPadit eivät ole näyttäneet yhtä kirkkailta tai sävykkäiltä kuin päänäyttö, joten tämä on onneksi korjattu uudessa mallissa: pää- ja toissijainen näyttö näyttävät samalta.

Koska ScreenPad Plus on sijoitettu näytön alapuolelle, se tarkoittaa näppäimistön sijoittelua kannettavan alaosaan. Tämä vaatii käyttäjältä pienoista totuttelua, eikä kannettavassa ole tällöin lainkaan rannetukea. Perinteisesti juuri kannettavan alaosa toimii useimmiten samalla rannetukena.

(Image credit: Future)

Pöydällä käyttäessä kannettavaan voi ostaa erillisen rannetuen, mutta muutoin tähän on vaikea saada järkevää ratkaisua. Nykyistä mallia on epämukava käyttää esimerkiksi sohvalla istuessa.

Näppäimistössä on kaksi ylimääräistä näppäintä, jotka liittyvät sen yläpuolella olevaan ScreenPad Plussaan. Ensimmäinen vaihtaa pää- ja kakkosnäytöllä olevan näytön keskenään, mikä on erinomainen tapa siirtää päänäkymä nopeasti ScreenPad Plussalle. Painiketta napauttamalla ruutu siirtyy alas ja mukautuu uuden näytön mittasuhteisiin.

Toinen painike sulkee ScreenPad Plussan, jos käyttäjä haluaa esimerkiksi säästää akkua. Toinen vaihtoehto on sulkea näyttö, jos sille ei ole käyttöä ja et halua sen häiritsevän toimintaasi.

Aiempien ZenBook Duo -mallien lailla kosketuslevy on siirretty kannettavan alaosasta sen oikeaan laitaan, mikä vaatii yhtälailla totuttelua. Varsinkin vasenkätisille käyttäjille ratkaisu aiheuttaa hankaluuksia. Kosketuslevy on lisäksi ohuempi ja pitkulaisempi, joten sen käyttö on totuttua rajoitetumpaa.

Vaihtoehtoinen ratkaisu on napauttaa ScreenPad Plussaa kolmella sormella, jolloin se muuttuu isoksi kosketuslevyksi ja tekee kannettavan käytöstä aavistuksen monipuolisemman.

Suurimmalle osalle käyttäjistä paras ratkaisu on silti erillinen hiiri, mikä tekee Asus ZenBook Duo 14:stä jälleen paremmin soveltuvan pöytäkäyttöön.

Yksi mukava ominaisuus on kannettavan avatessa se, että ScreenPad Plus taittuu tällöin samalla aavistuksen ErgoLift-saranan varassa. Tämän ansiosta toista näyttöä on paitsi mukavampi katsoa, se myös parantaa Asusin mukaan kannettavan ilmakiertoa. Yhtiön lupailujen mukaan parannusta nähtäisiin jopa 49 %.

Kannettavan sisällä on kaksi tuuletinta sekä iso lämpöputki, jotka vastaavat ylimääräisen lämmön poistosta. Näiden ansiosta korkeiden lämpöjen ei pitäisi olla ongelma edes kovassa rasituksessa.

Päänäyttönä nähdään puolestaan 14 tuuman 1080p-resoluutoinen IPS-kosketusnäyttö. Sen reunat ovat niin ikään ihailtavan ohuet, minkä ansiosta kannettava tuntuu modernilta ja pieneltä.

ZenBook Duo 14 UX482E:n muotoilu on lopulta yksi sen tärkeimmistä myyntivalteista, mutta osa sen ratkaisuista jakaa eittämättä mielipiteitä.

(Image credit: Future)

Benchmark-testit Näin Asus ZenBook Duo 14 UX482E suoriutui meidän benchmark-testeistä: Cinebench R20 CPU: 1 746 pistettä

3DMark Time Spy: 1 740; Fire Strike: 4 824; Night Raid: 15 062

GeekBench 5: 1 485 (yhden ytimen); 5 153 (moniydin)

PCMark 10 (Home Test): 5 016 pistettä

PCMark 10 Battery Life: 10 tuntia ja 44 minuuttia

Akkukesto (TechRadar-elokuvatesti): 11 tuntia ja 50 minuuttia

Suorituskyky

Asus ZenBook Duo 14 UX482E on Intel Evo -sertifioitu, jonka myötä siinä on joitain erityisiä ominaisuuksia. Project Athenan ja muiden ultrabookien lailla Intel Evo -laitteissa on huippulaadukkaat komponentit ja ominaisuudet. Brändäyksen ideana on, että jos käyttäjä ostaa Intel Evo -kannettavan, hän voi olla varma tietynasteisesta suorituskyvystä.

ZenBook Duo 14:n kohdalla kyse on vähintään 11. sukupolven Intel Core -suorittimesta, Intel Iris X -näytönohjaimesta ja Thunderbolt 4 -liitännöillä. Suomessa näytönohjaimena on tosin vielä laadukkaampi Nvidian MX450.

Intel Evo -kannettavissa täytyy olla lisäksi ohuet reunat, WiFi 6, vähintään yhdeksän tunnin akkukesto ja alle sekunnissa heräävä käynnistys.

Intel on oman Evo-brändäyksen suhteen tosissaan, ja Asus tuntuisi kunnioittavan tätä kunnolla. ZenBook Duo 14 UX482E tuntuu ja näyttää huippukannettavalta, joka onnekseen myös suoriutuu erinomaisesti. Windows 10 käynnistyy nopeasti, minkä lisäksi se pyörii sulavasti.

Latasimme testatessamme useita sovelluksia samanaikaisesti, surffasimme netissä ja käytimme suoratoistopalveluita ilman ongelmia.

Kannettavan tuulettimat ovat tosin äänekkäitä, joten vaikka ne pitävät komponentit viileinä, laitetta ei voi pitää järin hiljaisena. Toisaalta tehokas jäähdytys takaa hyvän suorituskyvyn jopa pidemmissä sessioissa.

Toisen näytön osalta Asus on tehnyt kaikkensa, jotta se tuntuisi hyödylliseltä. Siihen on saatu paremmat integraatiot esimerkiksi Photoshopin ja Lightroomin osalta, joiden ansiosta siitä on oikeaa hyötyä näitä paljon käyttäville.

Käyttöliittymä on lisäksi uusittu ScreenXpert 2 -ohjelmistolla, jonka vasemman käden valikosta pääsee nopeasti käsiksi asetuksiin ja työkaluihin. Myös säädettävyyttä on parannettu entisestään, joten ScreenPad Plussan voi ohjelmoida mieleisekseen.

Asus on kertonut meille myös työskentelevänsä kolmannen osapuolten sovellusten kanssa tuodakseen lisää ScreenPad Plussaa tukevia sovelluksia markkinoille. Tämä sekä lisätty muokattavuus tekevät toisesta näytöstä käytännöllisen ja käyttöä tehostavan lisän ZenBook Duo UX482E:lle.

(Image credit: Future)

Toinen näyttö onkin paljon muuta kuin vain hieno tehokeino. Vaikka olemme olleet hieman epäileväisiä toisen näytön suhteen aiemmin, Asus on pyrkinyt tekemään siitä hyödyllisen lisälaitteen varsinkin luovia sovelluksia käyttäessä.

Yhtä asiaa ei ole kuitenkaan korjattu. Ikkunat saattavat jäädä kiinni ruudun alalaitaan, jolloin ne peittävät painikkeita ja linkkejä, mikä on melko ärsyttävää.

Silti Asus ZenBook Duo 14 UX482E tarjoaa erinomaisen ja monipuolisen kokemuksen kannettavaa etsiville. Windows 10 on nopea ja pyörii hyvin, ja monet sovellukset saavat lisäpuhtia koneen lisätehoista. ScreenPad Plussasta on onnistuttu tekemään myös entistä hyödyllisempi apuväline.

Jos Asus onnistuu saamaan toiselle näytölle lisää ulkopuolisten sovellusten tukia, siitä saattaa hyvinkin nousta kannettavan todellinen myyntivaltti. Toistaiseksi sitä on vielä vaikea suositella peruskäyttäjille.

(Image credit: Future)

Akkukesto

Yksi tärkeimmistä kannettavan ominaisuuksista monille on sen akkukesto. Kuluttajat odottavat saavansa pitkiä käyttöaikoja kannettaviltaan, mikä varsinkin tehokkaiden mallien kohdalla voi koitua ongelmaksi.

ZenBook Duo 14 UX482E tarjoaa Intel Evo -brändin mukaisesti vähintään yhdeksän tunnin akkukeston, joskin testattavana ollut malli pystyi vielä parempaan.

Akkutestissämme pyöritimme yhtäjaksoisesti videota 50 % kirkkaudella, jolloin kannettavan akku kesti vakuuttavat 11 tuntia ja 50 minuuttia.

Ottaen huomioon laitteen suorituskyvyn sekä ylimääräisen näytön, suoritus on todella vakuuttava ja päihittää vanhemman Asus ZenBook Pro Duo UX581:n akkukeston yli tuplaten.

PCMark 10:n benchmark-testissä, joka simuloi päivittäistä käyttöä, ZenBook Duo 14 UX482E suoriutui niin ikään kunnioitettavat 10 tuntia ja 44 minuuttia. Tämä on merkittävä parannus UX581:stä, jonka akku loppui PCMark 8:lla jo kahdessa tunnissa ja 30 minuutissa.

Yllä olevat vertailut kertovatkin paljon Asusin tekemistä parannuksista yhtiön kahdella näytöllä varustettuihin malleihin. Sitä on edesauttanut varsinkin Intelin 11. sukupolven suorittimet, jotka ovat tehokkaampia ja kuluttavat vähemmän virtaa.

Kannattaa myös huomioida, että teimme kaikki akkutestit pitämällä toista näyttöä päällä. Hyvästä akkukestosta ei siis tarvitse luopua toista näyttöä käyttämällä.

Päivittäisessä käytössä Asus ZenBook Duo 14 UX482E kestää hyvin koko päivän mittaiseen työskentelyyn. Ainoastaan todella raskaassa videoeditoinnissa tai vastaavassa työskentelyssä akku saattaa loppua ennen iltaa, mutta muutoin emme näe akkukestossa ongelmia. Ottaen vielä huomioon, että kannettavassa on kaksi tehokasta näyttöä, lopputulos on entistä vakuuttavampi.

Osta jos...

Yksi näyttö ei riitä

Asus ZenBook Duo 14 UX482E:n myyntivaltti on sen toinen näyttö. Joten jos tarvitset kannettavaasi enemmän ruututilaa, rakastut tähän vaihtoehtoon.

Haluat tehokkaan kannettavan sisällöntuotantoon

Sisällöntuottajat rakastuvat Asus ZenBook Duo 14 UX482E:n tehoihin ja kauniisiin näyttöihin, joita voi hyödyntää Photoshopissa ja muissa sovelluksissa.

Haluat langattoman työaseman

Asus ZenBook Duo 14 UX482E:ssä on erinomainen akkukesto, joka yhdistettynä suorituskykyyn tekee tästä todella hyvän työaseman.

Älä osta, jos...

Haluat vain yhden näytön

Valtaosalle yksi näyttö on riittävä. Jos et ole koskaan kaivannut toista näyttöä, et tarvitse Asus ZenBook Duo 14 UX482E:tä.

Haluat kannettavan sohvalle

Haluatko käyttää kannettavaa sylissäsi? Tämä ei ole silloin sinulle. Näppäimistön sijainnin vuoksi tämä kannettava on mukavampi käyttää erillisen rannetuen kera.

Haluat pelata pelejä

Vaikka tässä on tehokkaat komponentit, tätä ei ole tarkoitettu pelaamiseen. Jos haluat kaksi näyttöä ja pelaat myös paljon, suosittelemme silloin tutustumaan Asusin Zephyrus Duo 15 -malliin.