Test: Asus ZenBook Duo 14 UX482E

Asus ZenBook Duo 14 UX482E er selskapets nyeste laptop med to skjermer. Asus skal berømmes for å ha gjort den andre skjermen til noe mer enn en kuriositet, og den er nå blitt mer nyttig og kan i større grad brukertilpasses enn tidligere. Den kan skilte med 11. generasjons Intel-prosessor, massevis av RAM og et elegant design, men den passer nok ikke for alle.

Tominuttersanmeldelse

The Asus ZenBook Duo 14 UX482E ble offentliggjort under CES 2021, og er den nyeste laptopen med to skjermer fra dette selskapet. Med denne modellen ser de ut til å satse skikkelig på konseptet med to skjermer.

Både tidligere ZenBook Duo-modeller og den spillorienterte Asus Zephyrus Duo 15 GX550 har prøvd seg med å innføre en skjerm nummer to. Selv om Asus skal ha ros for å prøve seg frem med en litt annerledes utforming, har den sekundære skjermen på disse modellene fremstått som uvesentlig. Asus håper å endre på dette med ZenBook Duo 14 UX482E.

Og det er en god begynnelse at Asus ikke krever for mye penger av kunden for tilføyelsen av den andre skjermen.

(Image credit: Future)

Basismodellen leveres med en Intel Core i5-1135G7-prosessor, 8 GB RAM og 512 GB SSD. I det norske markedet har man imidlertid satset på modellen med 32 GB RAM og 1 TB SSD og Iris Xe grafikkort, med den samme prosessoren. Denne modellen selges gjerne for rundt 23 000 kroner. Dermed ligger den et par tusen kroner over en Apple MacBook Air (M1 2020) på 13 tommer konfigurert med 16 GB RAM og 1 TB SSD. Det betyr at prisnivået er temmelig likt, og at Asus ikke høyner prisen i vesentlig grad for den ekstra skjermen.

Hovedskjermen er en 14-tommers berøringsskjerm. Med den sekundære skjermen har Asus passet på at den ikke medfører en overdimensjonert tykkelse på laptopen. Designet er imponerende stilig, og kvaliteten i konstruksjonen til ZenBook Duo 14 UX482E er på det samme høye nivået som selskapet har fått for vane å skjemme oss bort med. Den gir virkelig et førsteklasses inntrykk.

Den andre skjermen – eller ScreenPad Plus – er det mest oppsiktsvekkende trekket ved maskinens utforming. Her får du en ekstra berøringsskjerm på 12,65 tommer med en oppløsning på 1920 x 515. Den er plassert nedenfor hovedskjermen på 14 tommer og 1080p.

Ettersom ytterkantene rundt skjermene er såpass tynne, gir det en ganske sømløs navigasjon mellom de to skjermene. Den ekstra skjermen er dessuten stor nok til å romme epostvinduer og lignende formater.

Skjermen er plassert på en slik måte at tastaturet er forskjøvet til den nedre halvdelen av laptopen. Dette er nok den mest omstridte delen av utformingen til ZenBook Duo 14 UX482E. Det tar litt tid å venne seg til. Du vil nok foretrekke å bruke en håndleddstøtte når du skriver, noe som betyr at du helst vil ha maskinen på en bordplate når du bruker den.

Asus har uansett anstrengt seg for å gi ScreenPad Plus en viss nytteverdi. Et stadig økende antall tredjepartsapper støtter nå denne skjermen. Du kan også konfigurere den til å fungere med apper som ikke har inkludert støtte, og med litt manipulasjon kan du få den sekundære skjermen til å oppføre seg slik du ønsker.

Ellers kan ZenBook Duo 14 UX482E by på glimrende ytelse, takket være en rekke kraftige og moderne mobilkomponenter. Dette er en EVO-sertifisert laptop, som ikke bare har den nyeste 11. generasjons Intel Core-prosessoren, men som også våkner raskt fra dvale og har et batteri som i vår test holdt det gående i 12 timer. Det er temmelig imponerende for en slik laptop.

Asus ZenBook Duo 14 UX482E er i det hele tatt en førsteklasses som kan skilte med glimrende ytelse og super batterikapasitet. Tross den ekstra skjermen er ikke dette blitt en tung og klumpete enhet. Utformingen er tynn og lett. Asus skal ha ros for å ha gjort ScreenPad Plus til noe mer enn bare enn gimmick. Selv om de fleste brukerne klarer seg utmerket godt med bare én skjerm, kan kreative innholdsskapere få mye positivt ut av ScreenPad Plus i arbeidet.

(Image credit: Future)

Spesifikasjoner Dette er konfigurasjonen til den utgaven av Asus ZenBook Duo 14 UX482E TechRadar ble tilsendt til testing: Prosessor: 2,8 GHz Intel Core i7-1165G7 (4-kjerners, 12 MB Cache, opptil 4,7 GHz med Turbo Boost)

Grafikkort: Intel Iris Xe Graphics

RAM: 32 GB LPDDR4X

Skjermer: 14-tommers FHD (1920 x 1080) IPS touch, 12,65-tommers (1920 x 515) ScreenPad Plus

Lagringsplass: 1 TB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Porter: 2x USB-C med Thunderbolt 4, 2 x USB-C 3.1, 1 x microSD kortspor, kombi-lydutgang

Tilkobling: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: HD webkamera

Vekt: 1,62 kg

Mål: 32,40 x 22,20 x 1,69 cm (B x D x H)

Pris og tilgjengelighet

I Norge er Asus ZenBook Duo 14 UX482E for det meste tilgjengelig i konfigurasjonen med Intel Core i5-1135G7-prosessor, 32 GB RAM og 1 TB SSD. Denne selges for omkring 23 000 kroner. Dette er en av de kraftigste konfigurasjonene denne maskinen leveres i internasjonalt.

Det hender at det dukker opp andre konfigurasjoner, og for dem er naturligvis også prisen en annen. Basismodellen leveres med en Intel Core i5-1135G7-prosessor, 8 GB RAM og 512 GB SSD, men denne er vanligvis ikke tilgjengelig i Norge.

(Image credit: Future)

Design

Det mest bemerkelsesverdige med utformingen av Asus ZenBook Duo 14 UX482E er den sekundære skjermen. Den skal vi straks komme tilbake til.

Når man pakker Asus ZenBook Duo 14 UX482E ut av esken, skulle man ikke tro at den rommet to skjermer. Utvendig ser den ut som en tynn og lett Ultrabook. Det vil glede alle som eventuelt var urolige for at den ekstra skjermen ville gi enheten et klumpete utseende.

Den måler 32,40 x 22,20 x 1,69 cm og veier 1,62 kg, og er en 14-tommers laptop det er enkelt å ta med seg. Overflaten har en børstet finish vi har sett på andre ZenBook-modeller, og dette har igjen gitt oss en laptop som føles solid.

(Image credit: Future)

Når det gjelder tilkoblingsmulighetene, tilbyr Asus ZenBook Duo 14 UX482E et anstendig utvalg av utganger til å være en produksjonsrettet maskin. På venstre side har man to USB-C-porter, som kan benyttes til opplading av laptopen, og dessuten en HDMI-port i fullformat. På høyre side finner man er USB-A-port, 3,5 mm lydutgang og microSD-kortspor. Sistnevnte er et kjærkomment tilskudd, og nyttig for den kreative.

Men når du åpner opp Asus ZenBook Duo 14 UX482E, åpenbares maskinens unike design.

(Image credit: Future)

Den sekundære skjermen kalles ScreenPad Plus, og er plassert rett nedenfor hovedskjermen. Dette er en berøringsskjerm på 12,65 tommer, med en oppløsning på 1920 cx 515 og støtte for pekepenn. Dessverre er ikke en pekepenn inkludert.

IPS-skjermen er klar og fargesterk, og det kjør at den andre skjermen ikke oppleves som underordnet. På tidligere ZenBook Duos-modeller var ikke ScreenPad-en like klar og fargesterk som hovedskjermen. Heldigvis er Asus ferdige med slike visuelle avvik.

Ettersom ScreenPad Plus er plassert like nedenfor hovedskjermen, er tastaturet altså skjøvet fremover til fremre kant av laptopen. Dette krever litt tid å venne seg til, og det betyr dessuten at laptopen ikke har noe sted å hvile håndleddene når man skriver. På vanlige laptoper bruker man selve skroget til dette.

(Image credit: Future)

Hvis du arbeider ved et skrivebord, kan du benytte en separat håndleddstøtte, men har du maskinen på fanget, blir det straks mer ukomfortabelt. Hvis du er av den typen som liker å sitte i sofaen og arbeide, er nok ikke dette en maskin for deg.

Tastaturet har to ekstra knapper ovenfor styreflaten som er knyttet til ScreenPad Plus. Den første av dem flytter innhold fra hovedskjermen og den nedre skjermen. Dette er praktisk hvis du vil flytte et åpent vindu fra den ene skjermen til den andre. Et raskt trykk på denne knappen gjør nettopp dette, og skalerer dessuten vinduet slik at det passer inn på den mindre skjermflaten.

Den andre knappen deaktiverer ScreenPad Plus. Det er nyttig hvis du ønsker å spare batteri, eller hvis du ikke bruker den lille skjermen og ikke ønsker å bli distrahert av den.

Som på tidligere modeller av ZenBook Duo, er styreflaten flyttet fra den tradisjonelle posisjonen nedenfor tastaturet til den høyre siden. Dette er også noe det tar tid å bli vant til. Særlig for venstrehendte kan dette være lite brukervennlig. Styreflaten er dessuten høyere og smalere enn dem man finner på vanlige laptop-modeller, noe som begrenser bevegelsesfriheten.

Hvis du trykker med tre fingre på ScreenPad Plus, omdannes den til en stor styreflate, slik at du kan kontrollere laptopen med større bevegelsesfrihet.

Uansett vil de fleste ende opp med å benytte en ekstern mus. Dette er også noe som får oss til å betrakte Asus ZenBook Duo 14 UX482E som en maskin som egner seg best på et skrivebord.

En annen hendig egenskap oppdager du når du åpner Asus ZenBook Duo 14 UX482E. ScreenPadPlus løftes opp en smule, ved hjelp av ErgoLift-hengselet. Dette gjør det mer behagelig å se på den nedre skjermen, men det gir også en bedre luftstrøm, slik at de innvendige komponentene enklere kjøles ned.

Til nedkjølingen utnytter maskinen også to vifter og en heatpipe. Dermed skulle ikke oppheting bli et problem, uansett hvor hardt du belaster maskinen.

Hovedskjermen er en 14-tommers 1080p berøringsskjerm. Ytterkantene som omgir skjermen er behagelig slanke. Asus oppgir at forholdet mellom skrog og skjerm er på 93 %. Dette gir laptopen en moderne uttrykk, og begrenser det utvendige omfanget.

Alt i alt er designet det fremste salgsargumentet for Asus ZenBook Duo 14 UX482E, men det er liten tvil om at det vil være delte meninger om denne.

(Image credit: Future)

Ytelsestest Slik presterte Asus ZenBook Duo 14 UX482E i vår serie av ytelsestester: Cinebench R20 CPU: 1746 poeng

3DMark Time Spy: 1740; Fire Strike: 4824; Night Raid: 15 062

GeekBench 5: 1485 (enkeltkjerne); 5153 (flerkjerne)

PCMark 10 (hjemmetest): 5016 poeng

PCMark 10 batteritid: 10 timer og 44 minutter

Batteritid (TechRadars filmtest): 11 timer og 50 minutter

Ytelse

Asus ZenBook Duo 14 UX482E er Intel Evo-sertifisert, noe som betyr at den må inneha bestemte egenskaper. Som med Project Athena og Ultrabook, berømmer Intel Evo laptoper som leveres med førsteklasses komponenter og egenskaper. Tanken er at hvis du kjøper en Intel Evo-laptop, er du sikret et minstemål av ytelse.

Asus ZenBook Duo 14 UX482E leveres med 11. generasjons Intel Core-prosessor (enten Intel Core i7-1165G eller Intel Core i5-1135G7), Intel Iris X grafikkort og Thunderbolt 4-tilkobling.

Intel Evo-laptoper må også ha tynne ytterkanter, wifi 6, ha over 9 timers batteritid og våkne fra dvale på under ett sekund.

Intel mener alvor med Evo som kvalitetsmerke for laptoper, og Asus gjør tydeligvis det samme. Som vi nevnte i designavsnittet, har Asus ZenBook Duo 14 UX482E et utseende som oser av kvalitet, og den gode nyheten er at ytelsen gjør det samme. Windows 10 starter opp hurtig.

I vår testperiode med Asus ZenBook Duo 14 UX482E, åpnet vi flere programmer samtidig, surfet mye på nettet og kjørte litt mediastrømming. Maskinen presterte ypperlig hele veien.

Viftene var imidlertid ganske høylytte. Her er det satt inn to vifter for å kjøle ned komponentene, i tillegg til at skroget åpner seg for å bedre kjøleegenskapene. Dette gjør at maskinen bråker en del. Det positive er at nedkjølingen gjør at maskinen kan arbeide lenge under press uten at ytelsen strupes. Prisen for den vedvarende ytelsen til Asus ZenBook Duo 14 UX482E er altså en god porsjon viftestøy.

Når det gjelder den andre skjermen, har Asus stått på for å gjøre den til et nyttig tilskudd. Integrasjonen med programmer som Photoshop og Lightroom gjør dette til et godt verktøy for deg som ofte bruker disse programmene.

Grensesnittet har også fått en overhaling med ScreenXpert 2-programvaren. På venstre side har man en meny som gir rask adgang til innstillinger og verktøy, og konfigurerbarheten er blitt bedre. Dermed er det enklere å få ScreenPad Plus til å fungere akkurat slik du vil.

Asus har også fortalt oss at de har arbeidet med flere tredjepartsapper for å gi bredere støtte for ScreenPad Plus. Både dette og konfigurerbarheten spiller en viktig rolle for at den ekstra skjermen forbedrer brukeropplevelsen av Asus ZenBook Duo 14 UX482E.

(Image credit: Future)

Den ekstra skjermen til Asus ZenBook Duo 14 UX482E er altså mer enn bare en gimmick. Vi har tidligere vært i tvil om nytteverdien, men i rettferdighetens navn har Asus arbeidet hardt for å gjøre den til et nyttig verktøy, og særlig til bruk med kreative programmer.

Noe som fremdeles er irriterende, er at vinduer av og til kan legge seg over hele den nederste skjermen, slik at knapper og lenker skjules. Det kan være frustrerende.

Asus ZenBook Duo 14 UX482E er et glimrende og allsidig verktøy. Windows 10 opptrer raskt og responderer godt, og kreative apper drar både nytte av de ekstra hestekreftene under panseret og ScreenPad Plus, som viser seg å ha blitt et ganske imponerende verktøy. Hvis Asus fortsetter å samarbeide med programutviklerne for å gi enda bredere støtte for den ekstra skjermen, kan dette virkelig bli et solid salgsargument. Men for øyeblikket vil vanlige brukere slite med å se nytteverdien av den.

(Image credit: Future)

Batteritd

Noe av det viktigste laptop-kjøpere ser etter, er batteritiden. Brukerne venter seg stadig lengre tid mellom hver opplading, og det kan by på utfordringer at de også vil ha massevis av kraft samtidig.

Som vi nevnte tidligere, krever Intel Evo-stempelet at maskiner som Asus ZenBook Duo 14 UX482E må kunne skilte med over ni timers batteritid. Den gode nyheten er at den med letthet overskrider dette.

I våre batteritester kjørte vi en gjentagende video med 50 % lysstyrke, holdt Asus ZenBook Duo 14 UX482E det gående i imponerende 11 timer og 50 minutter.

Med tanke på kraften og den ekstra skjermen, er dette rett og slett en bragd. Den overgår enkelt batterikapasiteten til tidligere laptop-modeller med to skjermer, som for eksempel Asus ZenBook Pro Duo UX581, som bare klarte fem timer.

I PCMark 10-testen, som imiterer den dagligdagse ytelsen, oppnådde Asus ZenBook Duo 14 UX482E solide 10 timer og 44 minutter. Dette er en vesentlig forbedring fra Asus ZenBook Pro Duo UX581s sjokkerende dårlige to og en halv time i tilsvarende test.

Tallene ovenfor viser at Asus har gjort en glimrende jobb med å forbedre batterikapasiteten til sine laptoper med to skjermer, og det er ikke tvil om at det hjelper med en 11. generasjons Intel-prosessor.

Det er også verdt å merke seg at vi kjørte alle batteritestene med den andre skjermen påslått. Dermed trenger du ikke være redd for at denne skjermen går ut over batterikapasiteten.

I daglig bruk holdt batteriet Asus ZenBook Duo 14 UX482E det godt gående hele dagen. Hvis du ikke driver med krevende videoredigering eller noe slikt , vil denne laptopen uten vanskeligheter holde det gående hele arbeidsdagen. Dette er utrolig imponerende til å være en kraftig laptop med to skjermer.

Kjøp den hvis ...

… det ikke er nok med én skjerm

Det viktigste salgsargumentet for Asus ZenBook Duo 14 UX482E er den ekstra skjermen. Hvis du bruker mye tid på laptopen, og synes det blir litt trangt med én skjerm, er dette noe du vil like.

… du vil ha en kraftig maskin å skape innhold med

Innholdsskapere vil digge kraften i Asus ZenBook Duo 14 UX482E, den vakre skjermen, og den mindre skjermen som kan vise verktøy fra Photoshop og andre programmer.

… du vil ha en arbeidsstasjon du ikke må ha tilkoblet strøm

Asus ZenBook Duo 14 UX482E har fantastisk batterikapasitet og solid ytelse, noe som kan ha avgjørende betydning.

Ikke kjøp den hvis ...

… det holder med én skjerm

For de fleste holder det lenge med en tradisjonell laptop med én skjerm. Hvis du ikke trenger en ekstra skjerm, trenger du ikke Asus ZenBook Duo 14 UX482E.

… du vil bruke laptopen i sofaen

Vil du ha en laptop det er godt å ha i fanget? Denne er ikke det. Plasseringen av tastaturet gjør denne laptopen bedre egnet på skrivebordet enn på fanget.