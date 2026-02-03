Adobe sulkee klassikkosovelluksensa

Adoben mielestä Animate ei enää palvele käyttäjien tarpeita

Tarkoittaako tämä uusia tekoälytoimintoja?

Tarjolla ei ole suoraa korvaajaa, mutta Effects ja Express paikkaavat osittain

Adobe on vahvistanut Adobe Animate -sovelluksen tarun päättyvän 1. maaliskuuta 2026. Yhtiön mukaan uudet alustat (eli tekoäly) "ajavat käyttäjien tarpeita paremmin".

Käyttäjille tarjotaan vuoden ja yrityksille kolmen vuoden ajan aikaa päästä käsiksi vanhoihin tiedostoihin. Sen jälkeen tiedostojen lataaminen ei enää onnistu, vaan jäljelle jääneet dokumentit hävitetään lopullisesti.

"Animate on ajanut käyttäjien tarpeita yli 25 vuoden ajan mahdollistamalla luomisen, ehostamisen sekä animaatioiden kehittämisen", kerrotaan tukisivuilla julkaistussa viestissä. Kauniit sanat tarkoittavat samalla palvelun eläköitymistä.

Tekoälytyökalut tekivät Animatesta turhan

"Kun teknologia kehittyy, uudet alustat ja paradigmat otetaan käyttöön", toteaa Adobe. Käytännössä tämä tarkoittanee ennen kaikkea generatiivista tekoälyä ja siihen keskittyviä sovelluksia.

Päätöstä on vaikea pitää suurena yllätyksenä, sillä Animate ei ollut enää lainkaan mukana viimeisimmässä Adobe Max -konferenssissa. Myös päivitykset ja uudistukset jäivät vuonna 2025 olemattomiin. Tästä huolimatta käyttäjät eivät ole asiasta iloisia, ja monet ovat vaatineet Adoben tekevän sovelluksesta avoimen lähdekoodin palvelun.

Sovelluksen toiminnot eivät katoa kuitenkaan kokonaan, sillä Adobe aikoo opastaa käyttäjät kattavamman (ja kalliimman) Creative Cloud Pro -tilauksen pariin. Siihen sisältyvät After Effects ja Express täyttävät ainakin osittain Animaten jättämät saappaat.