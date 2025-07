Samsung esitteli tuoreet taittuvat puhelimet sekä älykellot – mukana kokonaan uusi budjettiystävällinen vaihtoehto

Samsung Galaxy Z Fold 7 ja Z Flip 7 julkistettiin odotetusti heinäkuun Unpacked-tilaisuudessa. Tutun puhelinkaksikon rinnalla nähdään nyt myös edullisempi Samsung Galaxy Z Flip 7 FE.

Samsung esitteli uudet taittuvat puhelimensa vuodelle 2025. Trion lippulaivamallina on tutusti tablettimainen Z Fold 7, joka tarjoaa kirkkaamman näytön, paremman suorituskyvyn, kattavamman AI-tuen sekä merkittävästi pienentyneen muotoilun.

Hieman edullisemmassa hintaluokassa ovat tarjolla simpukkamalliset Z Flip 7 sekä Z Flip 7 FE.

Samsung Galaxy Z Fold 7 – Vaikutteita Galaxy S25 Ultrasta

Fold 7 on ohuin ja kevyin Fold-malli tähän mennessä, mutta samalla se tarjoaa entistäkin paremman suorituskyvyn. Avattuna laite sisältää peräti 8-tuumaisen Dynamic AMLED 2X -näytön, joka yltää 2 600 nitin kirkkauteen sekä hiotumpaan moniajoon. One UI 8 sekä Android 16 mahdollistavat uusimpien AI-toimintojen käyttämisen generatiivisesta kuvankäsittelystä älykkääseen Gemini Liveen.

Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 8 Elite -suoritin, jonka tekoälysuorituskyky on jopa 41 prosenttia parempi kuin edeltävässä mallissa. Lisäksi puhelimessa on viimein 200 MP pääkamera, eli se nousee tällä saralla samalle viivalle Samsung Galaxy S25 Ultran kanssa.

Malli on saatavissa neljässä värissä (Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack sekä vain Samsungin nettikaupassa tarjottava Mint). Se maksaa 2 199 € (256 Gt), 2 329 (512 Gt) tai 2 649 (1 Tt).

Näyttö ja muotoilu: Galaxy Z Fold 7 on Samsungin ohuin ja kevyin Fold-malli tähän mennessä. Se painaa 215 grammaa ja sen pakuus on suljettuna vain 8,9 mm. Taittuva näyttö on kasvanut 11 prosentilla, joten sen koko on nyt 8 tuumaa. 2 600 nitin maksimikirkkaus on merkittävästi korkeampi kuin Z Fold 6:n 1 750 nitiä. Lisäksi etunäyttö on siirtynyt 21:9-kuvasuhteeseen paremman käyttökokemuksen tarjoamiseksi.

Kamerat: Z Fold 7 hyödyntää 200 megapikselin pääkameraa aiemman 50 MP kennon sijasta. Uusi ProVisual Engine mahdollistaa nopeamman kuvankäsittelyn, paremman kohianvaimennuksen sekä 10-bittisen HDR-videon.

AI ja käyttöliittymä: Android 16 ja One UI 8 mahdollistavat uusien tekoälytoimintojen käyttämisen. Mukana ovat Gemini Live, Circle to Search, Photo Assistant sekä AI Results View. Kaikki mainitut toiminnot on hiottu suurta näyttöä varten.

Suorituskyky ja akkukesto: Akkukapasiteetti on edelleen 4 400 mAh, mutta Snapdragon 8 Elite for Galaxy -järjestelmäpiiri on nostanut tekosuorituskykyä 41 prosentilla ja laskentatehokkuutta 38 prosentilla. Valmistaja lupaakin puhelimen olevan aiempaa nopeampi vaativassa käytössä, minkä lisäksi akkukeston pitäisi riittää paremmin.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Fold 7 - Tekniset tiedot Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy Z Fold 7 Mitat (suljettuna) 72,8 x 158,4 x 8,9 mm Mitat (avattuna) 143,2 x 158,4 x 4,2 mm Paino 215 grammaa Ohjelmisto One UI 8 / Android 16 Näyttö 8" 120 Hz 1 968 x 2 184 Ulkonäyttö 6,5" 120 Hz 1 080 x 2 520 Järestelmäpiiri Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Muisti 12 Gt / 16 Gt Tallennustila 256 Gt / 512 Gt / 1 Tt Akkukapasiteetti 4 400 mAh Latausnopeus 25 W, pikalataus, käänteinen lataus Takamera 200 MP pääkamera, 12 MP ultralaajakulmakamera, 10 MP telekamera (3x zoom) Etukamera 10 MP, 10 MP

Image 1 of 3 (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Blue Pixl Media)

Galaxy Z Fold 7 - Hinta ja saatavuus

Hinta alkaen 2 199 €

Galaxy Z Fold 7 on ennakkotilattavisa 9. heinäkuuta alkaen ja se saapuu heinäkussa myyntiin isoimmille suomalaisille jälleenmyyjille. Hinnat vaihtelevat 2 199 € ja 2 649 € välillä tallennustilan määrästä riippun.

Malli saapuu myyntiin neljässä eri värissä, jotka ovat Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack ja Mint (Samsungin nettikaupan yksinoikeus).

Galaxy Z Flip 7 ja Flip 7 FE: Pienempi ja edullisempi taittuva AI-puhelin

Image 1 of 6 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: TechRadar) (Image credit: Blue Pixl Media)

Samsung julkisti samalla kaksi uutta Z Flip -mallia: Galaxy Z Flip 7 ja Galaxy Z Flip 7 FE.

Galaxy Z Flip 7 tuo tekoälytoiminnot entistä paremmin esille uudella FlexWindow-toiminnolla. Kannessa oleva 4,1-tuumainen näyttö ei ole vain entistä suurempi, sillä se myös tukee ääniohjausta, ilmoituksia, kameraa, kalenteria sekä Google Geminiä.

Sisäpuolella on taasen 6,9-tuumainen AMLED-näyttö 120 Hz virkistystaajuudella. Puhelimessa on Exynos-valmisteinen suoritin, 4 300 mAh akku sekä 50 MP pääkamera tuoreilla AI-toiminnoilla. Kuvaushetkeä voi vastaisuudessa mehustaa esimerkiksi reaaliaikaisilla suodattimilla, automaattisella melunvaimennuksella ja potrettitoiminnolla. Flip 7 tukee lisäksi Samsungin DeX-toimintoa, joten sen voi yhdistää tietokoneeseen ulkoisen näytön kytkemiseksi.

Viimeinen tulokas on Galaxy Flip 7 FE, jonka pienempi näyttö sekä muutamat tekniset kompromissit mahdollistavat alhaisemman hintalapun. Mukana on 50 MP pääkamera, 6,7-tuumainen sisänäyttö ja One UI 8 tutuilla AI-toiminnoilla. Isoin suorituskyvyn kompromissi koskee Exynos 2400 -suoritinta.

Galaxy Z Flip 7 & Flip 7 FE - Hinta ja saatavuus

Ennakkotilaukset 9. heinäkuuta

Julkaisu 25. heinäkuuta 2025

Galaxy Z Flip 7:n hinta alkaen 1 259 €

Galaxy Z Flip 7 FE:n hinta alkaen 1 049 €

Uudet Flip-puhelimet ovat ennakotilattavissa 9. heinäkuuta alkaen ja varsinainen myynti käynnistyy 25. heinäkuuta 2025.

Galaxy Z Flip 7:n hinta on tallennustilasta riippuen 1 259 € (256 Gt) tai 1 389 € (512 Gt). Värivaihtoehdot ovat Jetblack, Blue Shadow, Coralred ja Mint (Samsungin nettikaupan yksinoikeus).

Galaxy Z Flip 7 FE maksaa 1 049 (128 Gt) tai 1 119 € (256 Gt). Sen värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Flip 7/Galaxy Z Flip 7 FE - Tekniset tiedot Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy Z Flip 7 Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Mitat (suljettuna) 75,2 x 85,5 x 13,7 mm 85,1 x 71,9 x 14,9mm Mitat (avattuna) 75,2 x 166,7 x 6,5 mm 71,9 x 165,1 x 6,9 mm Paino 188 grammaa 187 grammaa Käyttöjärjestelmä One UI 8 / Android 16 One UI 8 / Android 16 Sisänäyttö 6,9" 120 Hz 1 080 x 2 520 6,7" 120 Hz 1 080 x 2 640 Etunäyttö 4,1" 120 Hz 948 x 1 048 3,4" 60 Hz 720 x 748 Järjestelmäpiiri Exynos 2500 Exynos 2400 Muisti 12 Gt 8 Gt Tallennustila 256 Gt / 512 Gt 128 Gt / 256 Gt Akkukapasiteetti 4 300 mAh 4 000 mAh Latausnopeus 25 W, pikalataus, käänteinen lataus 25 W, pikalataus, käänteinen lataus Takakamera 50 MP pääkamera, 12 MP ultralaajakulmakamera 50 MP pääkamera, 12 MP ultralaajakulmakamera Etukamera 10 MP 10 MP

Galaxy Watch 8 -mallisto: Uusia terveystoimintoja tuoreella muotoilulla

(Image credit: Peter Hoffmann)

Puhelinten yhteydessä julkaistiin myös uudet Galaxy Watch 8- ja Galaxy Watch 8 Classic -älykellot. Molemmat tarjoavat uudistuneen sekä entistä ohuemman muotoilun. Paksuudesta on saatu nipistettyä 11 prosenttia, minkä lisäksi kellot ovat saatavssa useassa eri koko- ja värivaihtoehdossa.

Galaxy Watch 8 ja Watch 8 Classic laajentavat Samsungin terveystoimintojen määrää sekä laatua. Mukana on uusia toimintoja sekä AI-pohjaisia ominaisuuksia. Mielenkiintoisin uudistus koskee antioksidantteja mittaavaa työkalua, mikä antaa konkreettista lisätietoa elintapojen terveellisyydestä. Vascular Load -ominaisuus taasen avaa verenkiertoelimistönk kuormitusta. Tuttua Energy Score koostaa puolestaan käyttäjän päivittäisen jaksamistilanteen.

Näyttö on 50 % kirkkaampi kuin aiemmin ja maksimikirkkaus on peräti 3 000 nitiä. Uudistunut Exynos W1000 -järjestelmäpiiri tarjoaa paremman suorituskyvyn sekä energiatehokkuuden. Kaksitaajuuksinen GPS-paikannus lupaa sijaintitietoihin lisää tarkkuutta.

Kyseessä on ensimmäinen Wear OS 6 -kello, jossa on integroitu Google Gemini. Voitkin käyttää puhekomentoja saadaksesi harjoitusseurannan käyntiin, säätiedot tai muutoin vain hallittua kelloasi.

Watch 8 on saatavana kokovaihtoehdoissa 40mm ja 44mm. Värivaihtoehtoina vat grafiitti ja hopea.

Classic-malli pyöritettävällä näyttöreunuksella on puolestaan saatavana koossa 46mm sekä väreissä musta ja valkoinen. Kaikissa malleissa on nopeampi lataus sekä 64 Gt tallennustilaa.

Image 1 of 4 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Galaxy Watch 8 -mallisto - Hinta ja saatavuus

Galaxy Watch8 (40 mm tai 44 mm): alkaen 379 €

Galaxy Watch8 Classic (46 mm): alkaen 529 €

Uudet Galaxy Watch 8 -sarjan kellot ovat ennakkotilattavissa 9. heinäkuuta alkaen ja ne saapuvat kauppoihin 25. heinäkuuta.

Kellot ovat saatavana mustana ja valkoisena.