Applen iOS 26 -ohjelmistopäivitys nopeuttaa iPhone 16 -puhelimien latausnopeuksia
Langatonta vauhtia
- iOS 26 poistaa iPhone 16 -puhelimien latausnopeuksien rajoituksen
- 25 W koskee pian myös kolmannen osapuolen valmistamia latureita
- Lopullinen ohjelmistopäivitys nähtäneen syyskuussa
iOS 26 julkistettiin kesäkuussa, minkä jälkeen ohjelmistoversion testiversiot ovat tarjonneet ensivilauksia tulevista toiminnoista. Lopullinen versio julkaistaneen ensi kuussa, ja jo nyt tiedämme sen parantavan iPhone 16 -puhelimien langatonta latausnopeutta.
MacRumors kertoo iOS 26:n ottavan viimein käyttöön langattoman Qi2-teknologian koko potentiaalin. Käytännössä tämä tarkoittaa kolmannen osapuolen latureiden pystyvän tulevaisuudessa 25 W lataustehoon. Nykyisellään maksiminopeus on rajoitettu 15 wattiin.
Jotta latausnopeutta voi hyödyntää, täytyy useamman osa-alueen olla ensin kunnossa. Puhelimen laitteiston, laturin sekä ohjelmiston on kaikkien tuettava nopeutta, jotta lataus onnistuu halutulla teholla. Vasta viime syksynä julkaistu iPhone 16 -mallisto toi mukanaan Qi2-standardin, kun taas 25 W teho ynnättiin mukaan heinäkuussa.
Vaikka iPhone 16 -mallisto on tukenut 25 W latausnopeutta jo hetken aikaa, on se ollut käytössä ainoastaan Applen MagSafe-latureilla. Tuleva iOS 26 -päivitys laajentaa siis laturivalikoimaa merkittävästi.
Wireless boosts all round
Latausnopeus ei vielä yllä parhaiden Android-puhelimien tasolle, mutta ero aiempaan on silti merkittävä. Nopeampi langaton lataus täyttää iPhone 16:n sekä iPhone 16 Pron tyhjän akun 50 prosentin kapasiteettiin puolessa tunnissa, kertoo Apple MagSafe-tuotteidensa yhteydessä.
Kilpailevia vaihtoehtoja on tulossa kovaa vauhtia, sillä esimerkiksi Belkin on jo julkaissut kolme kohentuvaa latausnopeutta hyödyntävää laturia.
Samalla päivitys tarkoittaa sitä, että tuleva iPhone 17 -mallisto hyödyntää tuoreinta Qi2.2-standardia. Tällöin kolmannen osapuolen langattomat laturit pystyvät 25 W lataustehoon, mutta huhujen mukaan MagSafe-laturit yltävät peräti 50 W lataustehoon.
On lähes varmaa, että Apple esittelee iPhone 17 -puhelinmalliston syyskuussa. Tuoreimmat huhut vihjaavat tilaisuuden ajankohdan olevan 9. syyskuuta, mutta virallinen vahvistus kuultaneen syyskuun alussa.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
