Applen iOS 26 -ohjelmistopäivitys nopeuttaa iPhone 16 -puhelimien latausnopeuksia

Langatonta vauhtia

Apple iPhone 16 Review
(Kuva: Future)
  • iOS 26 poistaa iPhone 16 -puhelimien latausnopeuksien rajoituksen
  • 25 W koskee pian myös kolmannen osapuolen valmistamia latureita
  • Lopullinen ohjelmistopäivitys nähtäneen syyskuussa

iOS 26 julkistettiin kesäkuussa, minkä jälkeen ohjelmistoversion testiversiot ovat tarjonneet ensivilauksia tulevista toiminnoista. Lopullinen versio julkaistaneen ensi kuussa, ja jo nyt tiedämme sen parantavan iPhone 16 -puhelimien langatonta latausnopeutta.

MacRumors kertoo iOS 26:n ottavan viimein käyttöön langattoman Qi2-teknologian koko potentiaalin. Käytännössä tämä tarkoittaa kolmannen osapuolen latureiden pystyvän tulevaisuudessa 25 W lataustehoon. Nykyisellään maksiminopeus on rajoitettu 15 wattiin.

Jotta latausnopeutta voi hyödyntää, täytyy useamman osa-alueen olla ensin kunnossa. Puhelimen laitteiston, laturin sekä ohjelmiston on kaikkien tuettava nopeutta, jotta lataus onnistuu halutulla teholla. Vasta viime syksynä julkaistu iPhone 16 -mallisto toi mukanaan Qi2-standardin, kun taas 25 W teho ynnättiin mukaan heinäkuussa.

Vaikka iPhone 16 -mallisto on tukenut 25 W latausnopeutta jo hetken aikaa, on se ollut käytössä ainoastaan Applen MagSafe-latureilla. Tuleva iOS 26 -päivitys laajentaa siis laturivalikoimaa merkittävästi.

Wireless boosts all round

MagSafe charger

Virallinen MagSafe-lisälaite on mahdollistanut jo aiemmin 25 W langattoman latauksen. (Image credit: Apple / Future)

Latausnopeus ei vielä yllä parhaiden Android-puhelimien tasolle, mutta ero aiempaan on silti merkittävä. Nopeampi langaton lataus täyttää iPhone 16:n sekä iPhone 16 Pron tyhjän akun 50 prosentin kapasiteettiin puolessa tunnissa, kertoo Apple MagSafe-tuotteidensa yhteydessä.

Kilpailevia vaihtoehtoja on tulossa kovaa vauhtia, sillä esimerkiksi Belkin on jo julkaissut kolme kohentuvaa latausnopeutta hyödyntävää laturia.

Samalla päivitys tarkoittaa sitä, että tuleva iPhone 17 -mallisto hyödyntää tuoreinta Qi2.2-standardia. Tällöin kolmannen osapuolen langattomat laturit pystyvät 25 W lataustehoon, mutta huhujen mukaan MagSafe-laturit yltävät peräti 50 W lataustehoon.

On lähes varmaa, että Apple esittelee iPhone 17 -puhelinmalliston syyskuussa. Tuoreimmat huhut vihjaavat tilaisuuden ajankohdan olevan 9. syyskuuta, mutta virallinen vahvistus kuultaneen syyskuun alussa.

Markus Mesiä
Markus Mesiä

Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.

