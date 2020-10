Uudet iPhone 12 -vuodot eivät lupaa hyvää kamera- ja näyttöparannuksia odottaneille

Apple on aikeissa julkaista iPhone 12 -mallin piakkoin, joten tiedämme jo melko hyvin, mitä puhelimilta voidaan todennäköisesti odottaa. Valitettavasti tämä koskee myös näyttöä, joka näyttäisi pysyvän 60 Hz virkistystaajuudessa.

Tämä on erityisen ongelmallinen yhtiölle, jonka useat kilpailijat ovat tarjonneet puhelimissaan kuten Samsung Galaxy S20:ssa ja OnePlus 8 Prossa 120 Hz virkistystaajuuden jo pidemmän aikaa.

Tuoreen väitteen takana on aiheesta aiemminkin puhunut luotettavana vuotajana pidetty Ross Young, joka tarkentaa väitettään uudessa twiitissä. Hänen mukaansa Apple pystyy saamaan 120 Hz paneelit iPhone 12 Prolle, mutta nämä jäävät hyödyttömiksi, sillä yhtiö ei ole saanut haltuunsa 120 Hz tukevia mikropiirejä. Toisin sanoen yhtiö joutuisi joko siirtämään puhelinten julkaisua saadakseen tarvittavat mikropiirit, tai julkaisemaan puhelimet 60 Hz näytöillä. Youngin mukaan vaaka on kallistumassa jälkimmäiseen.

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz.August 24, 2020