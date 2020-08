iPhone 12: Details vom Bildschirm und der Kameras sind durchgesickert, und es gibt leider keine guten Nachrichten

Da die iPhone 12 Serie wahrscheinlich bald launchen wird, haben wir jetzt eine gute Vorstellung davon, was wir in Bezug auf viele der Funktionen und Spezifikationen erwarten können - und eine davon ist der Bildschirm, bei dem es immer wahrscheinlicher aussieht, dass er bei einer Bildwiederholrate von 60 Hz begrenzt bleibt.

Und das, obwohl viele konkurrierende Smartphones - wie das Samsung Galaxy S20 und OnePlus 8 Pro - eine flüssigere Bildwiederholrate von 120 Hz haben. Das ist eine Behauptung, die Ross Young (ein Experte in der Display-Industrie und Leaker) bereits mehrfach aufgestellt hat, und er wiederholte sie kürzlich auf Twitter, allerdings mit einigen zusätzlichen Details.

Young zufolge kann Apple tatsächlich 120Hz-Panels für die iPhone 12 Pro-Modelle beschaffen, aber keine 120Hz-Treiber-ICs (integrierte Schaltkreise). Das bedeutet, dass das Unternehmen entweder die Telefone aufschieben müsste, bis es die Treiber-ICs bekommen kann, oder eben mit 60 Hz-Displays vorlieb nehmen müsste - und Young sagt, er hörte, es werde Letzteres sein.

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz.August 24, 2020