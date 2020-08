Detaljer om skærm og kamera på iPhone 12 lækket - og det er ikke gode nyheder

iPhone 12-serien lander snart og nu har vi en god idé om, hvad vi kan forvente med hensyn til mange af funktionerne og specifikationerne - og en af dem er skærmen, som desværre ser ud til at beholde en 60Hz opdateringsfrekvens.

Det trods det faktum, at mange rivaliserende modeller - som Samsung Galaxy S20 og OnePlus 8 Pro - har en mere flydende 120Hz opdateringsfrekvens. Det er en påstand, som Ross Young (ekspert og tipper i displayindustrien) har fremsat flere gange, og han gentog det for nylig på Twitter, men med nogle yderligere detaljer.

Ifølge Young kan Apple godt skaffe 120Hz-paneler til iPhone 12 Pro-modellerne, men kan ikke få fat i 120Hz driver-IC'er (integrerede kredsløb). Det betyder, at virksomheden bliver nødt til enten at udskyde telefonerne, indtil den kan få driverens IC'er, eller holde sig til 60Hz-skærme - og Young siger, at han hører, at de vil gøre sidstnævnte.

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz.August 24, 2020

Som altid vil vi tage disse påstande med et gran salt, men alle nylige lækager synes at antyde, at 120Hz ikke kommer til at ske, så vi forventer, at en opdateringsfrekvens på 60 Hz som i iPhone 11 Pro.

Et andet sted har Reddit-bruger Amn09 lagt et foto op af, hvad der tilsyneladende er et iPhone 12 Pro Max-cover. Dette viser layoutet på kameraet, og vi vil igen tage det med et gran salt, især da billedet ikke stammer fra en anerkendt tipper, men også fordi det ikke matcher de fleste kameralækager, som vi har set indtil nu.

(Image credit: Reddit / Amn09)

Når det er sagt, har vi tidligere set flere mulige lækkede kamerakonstruktioner, så dette er en detalje, som vi ikke er så sikre på endnu.

Designet her ser ud til at vise åbninger for tre linser, hvor den ene muligvis er den rygtede LiDAR-scanner. Så er der et par mindre huller, sandsynligvis til en flash eller andre sensorer. Tidligere kameralækager passer dog ikke med dette cover, hvor der kun er plads til tre linser.

Så vi tvivler på, at dette design passer med det endelige design, men hvis det viser sig at være ægte, kan det være skuffende, da det ville betyde færre linser, end vi forventer.

Det er dog stadig rart, at der stadig er en form for usikkerked, og det betyder, at der er en chance for, at Apple vil have mindst et par små overraskelser til os, når de afslører iPhone 12-serien, hvilket vi forventer vil ske i september eller oktober.

Kilde: PocketNow og BGR