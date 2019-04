Samsung julkaisi uuden Galaxy A80:n kääntyvällä kolmoiskameralla ja reunattomalla näytöllä

Jos Samsung Galaxy S10 tuntuu turhan tyyriiltä budjettiisi, tarjolla on nyt myös edullisempia vaihtoehtoja. Korealaisvalmistaja julkaisi nimittäin tänään uuden A-sarjansa: A80:n, A70:n, A50:n, A40:n A20e:n.

Kaikkein kiinnostavin malleista on Galaxy A80, jossa on hieman Oppo Find X:ää muistuttava näytön takaa nouseva moottoroitu kameramoduuli. Kiinalaisesta esikuvastaan poiketen kamera kuitenkin kykenee pyörimään ympäri, jotta voit käyttää takakameraa myös omakuvien ottamiseen.

Puhelin on aidosti reunaton. Siinä ei ole näyttölovea tai kamerareikää, joten saat täyden katselukokemuksen puhelimen 6,7-tuumaiselta Full HD+ -näytöltä, joka käyttää Samsungin tasokasta Super AMOLED -tekniikkaa. Näyttölasiin on integroitu myös sormenjälkitunnistin.

Galaxy A80:n suurin valtti on kuitenkin sen kamera. Kolmoiskamerassa on 48 megapikselin peruslinssin lisäksi myös 8 megapikselin 3D-ToF-syvyyskamera ja 8 megapikselin 173 asteen ultralaajakulmalinssi.

Laite tukee superpikalatausta ja siinä on kohtuullisen suuri 3 700 mAh:n akku. Akunkesto jäänee silti yhteen päivään, sillä suuri 6,7-tuumainen näyttö vie väkisinkin hieman enemmän virtaa.

Galaxy A80 saapuu myyntiin kesällä ja sen suositushinta on 679 euroa. Sen värivaihtoehdot ovat hopeinen, kultainen ja musta.

Galaxy A70 ja A50

Kuva 1/2 Samsung Galaxy A70. Kuva: Samsung Kuva 2/2 Samsung Galaxy A50. Kuva: TechRadar

Yhden askeleen alempana on Samsung Galaxy A70, jonka Samsung julkaisi alunperin jo maaliskuussa. Valmistaja ei tuolloin vain ilmoittanut puhelimen hintaa ja maantieteellistä saatavuutta.

Puhelimessa on 6,7-tuumainen 1 080 x 2 400 -resoluutioinen Super AMOLED -näyttö sisäänrakennetulla sormenjälkitunnistimella. Sen kameraosastolta löytyy 32 megapikselin pääkamera f1,7:n aukolla, 8 megapikselin ultralaajakulmalinssi f2,2:n aukolla sekä 5 megapikselin f2,2:n aukolla varustettu syvyyskamera. A80:stä poiketen sen kamera ei kuitenkaan käänny, ja näytön yläreunassa on "perinteinen" näyttölovi. Puhelin tuntuukin lähes vanhanaikaiselta A80:n vieressä.

A70:ssä on 32 megapikselin etukamera, massiivinen 4 500 mAh:n akku superpikalatauksella, 6 tai 8 Gt:a RAM-muistia, kahdeksanytiminen suoritin ja microSD-korttipaikka. Puhelin saapuu myyntiin toukokuussa ja sen hinnaksi kerrottiin 429 euroa.

Valmistaja puhui myös Samsung Galaxy A50:stä, mutta sekään ei ole mikään uusi julkistus. Brittiläinen toimituksemme julkaisi itse asiassa puhelimesta ensiarvion jo helmikuussa.

A50:ssä on 6,4-tuumainen 1 080 x 2 3540 -resoluutioinen Super AMOLED -näyttö, kolmoiskamera (25 MP + 8 MP + 5 MP), 4 000 mAh:n akku, kahdeksanytiminen Exynos 9610 -suoritin, 4 tai 6 Gt:a RAM-muistia ja 64 tai 128 Gt:a tallennustilaa.

Puhelin on itse asiassa jo myynnissä Suomessa 379 euron hintaan.

Galaxy A40 ja A20e

Malliston edullisimmasta päästä löytyvät vielä Samsung Galaxy A40 ja Galaxy A20e. Nämä mallit ovat A70:stä ja A50:stä poiketen täysin uusia ja korvaavat nykyisen Galaxy J -sarjan.

Samsung Galaxy A40:ssä on 5,9-tuumainen 1 080 x 2 340 -resoluutiolla varustettu Super AMOLED -näyttö, kaksoiskamera (16 MP + 5 MP), 25 megapikselin etukamera, kahdeksanytiminen suoritin, 4 Gt:a RAM-muistia, 64 Gt:a tallennustilaa ja 3 100 mAh:n akku. Sen hinta asettuu 249 euroon ja myynti alkaa 11.4.

A20e on malliston nestori ja suunnattu puhtaasti peruskäyttäjälle. Näyttönä on heikompi 5,8-tuumainen HD+-resoluutiolla varustettu TFT-näyttö ja sen kaksoiskameras (13 MP + 5 MP) on heikompi kuin A40:ssä. Akun koko on 3 000 mAh:a. A20e saapuu myyntiin toukokuussa 199 euron hintaan.