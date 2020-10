PS5:n hinta saatetaan paljastaa vasta kuukausien päästä

Lähestyessämme PlayStation 5:n loppuvuoden 2020 julkaisua emme tiedä vielä paljoakaan Sonyn seuraavan sukupolven konsolista. Emme tiedä muun muassa, mitä PS5-pelejä näemme, miltä konsoli ylipäätään näyttää ja ennen kaikkea, kuinka paljon se maksaa.

Ja hinnan suhteen saatamme joutua odottamaan vielä kuukausia, ennen kuin se paljastetaan. Näin ainakin epäilee VentureBeatin toimittaja Jeff Grubb, joka uskoo tuoreen twiittinsä mukaan kuulevansa PS5:n ja Xbox Series X:n hinnan aikaisintaan elokuussa.

Vaikka Grubb selkeästikin vain spekuloi, kannattaa huomioida, että Grubb on myös sama henkilö, joka väittää Sonyn järjestävän PS5-tapahtuman 4. kesäkuuta. Emme kuitenkaan tiedä, pohjautuvatko nämä eri väitteet samaan lähteeseen.

I wouldn't expect console prices until August. When Intel, Nvidia, and AMD launch similar products, they wait until the last possible minute to set a price. It's the one thing they *can* still change. But, of course, consoles rely more on preorders, so can't wait forever.May 20, 2020