Priset för PS5 kan vara månader bort, då Sony väljer att rikta fokus på sina spel

Vi närmar oss lanseringen av PS5 med stormsteg, men trots det finns det fortfarande massor vii inte vet om Sonys kommande spelkonsol, som bland annat vilka PS5-spel vi kommer att få se, hur konsolen ser ut och kanske det viktigaste av allt - vad PS5 faktiskt kommer att kosta.

Det kan dessutom dröja ett tag innan vi får reda på det. Detta är enligt VentureBeat-journalisten Jeff Grubb, som i ett inlägg på Twitter sade att han tror det kommer dröja till augusti innan vi får höra något om priserna för både Xbox Series X och PS5.

Även om Grubb enbart spekulerar, är det värt att notera att detta är samma journalist som hävdar att lanseringsevenemanget för PS5 kommer att ske den 4 juni. Huruvida den här informationen kommer från samma källor eller inte är oklart.

I wouldn't expect console prices until August. When Intel, Nvidia, and AMD launch similar products, they wait until the last possible minute to set a price. It's the one thing they *can* still change. But, of course, consoles rely more on preorders, so can't wait forever.May 20, 2020