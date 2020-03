PS5: Spel, specifikationer, nyheter och rykten för Sonys PlayStation 5

Nu när PS4 officiellt närmar sig slutet på sin livscykel (det kommer direkt från Sony), riktar vi vårt fokus mot den kommande PS5 istället, så vad exakt kan vi förvänta oss från Sony PlayStation 5 och när kan den komma att lanseras?

Sony är för närvarande väldigt tysta när det kommer till specifika planer för PS5, men vi vet att ett utgivningsdatum för PlayStation 5 definitivt kommer att avslöjas under de kommande månaderna. Detta är tack vare Sony Interactive Entertainments President och VD Shawn Layden, som bekräftade detta i en intervju med Golem.de. Sonys president Kenichiro Yoshida bekräftade dessutom att företaget arbetar på nästa konsolgeneration i en intervju med Financial Times.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Det var i maj förra året som Sony Interactives VD John Kodera avslöjade för Wall Street Journal att PS5 inte kommer att släppas förrän tidigaste 2021. En rapport från Ace Securitites hävdade dock att PS5 kan släppas så tidigt som under julen 2019, något som i sådana fall hade varit tidigare än Xbox Two.

Även om vi inte vet exakt vad vi kan förvänta oss från PS5 (eller om det ens kommer att vara dess namn), vet vi att alla rykten, önskemål och övertygande läckta renderingar inför utgivningen av nya konsoler alltid är en stor del av det roliga.

Enligt ett rykte kommer PS5 vara bakåtkompatibel med PS4, PS3, PS2 och PS1, något som innebär att dess spelbibliotek hade sträckt sig hela vägen tillbaka till mitten av 1990-talet.

I den här artikeln har vi samlat allt vi önskar att få se från PlayStation 5 och vilka eventuella funktioner som kommer att sticka ut när den anländer. De allra senaste uppdateringarna i artikeln är markerade med senaste nytt, för att göra det enklare för dig att hitta runt i djungeln av läckor och rykten.

PS5 utgivningsdatum

Senaste nytt: Mark Cerny från Sony har bekräftat att PS5 inte kommer att släppas förrän tidigast 2020, så tidigare rykten om ett eventuellt utgivningsdatum under 2019 är dessvärre felaktiga.

Äldre nyheter: Utan något officiellt ord från Sonys sida gällande ett utgivningsdatum för PS5, är det svårt att säga exakt när vi kan komma att få se en PS5 konsol.

Vissa analytiker förutspår att utgivningen för PS5 kan ske runt 2020 eller 2021, medan andra säger 2019. De allra flesta är dock överens om ett tidsspann på tre år.

I ett samtal med GamingBolt, sa Michael Patcher att han tror att PS5 kommer att vara bakåtkompatibel med PS4 Pro och han trodde inte att vi skulle få se den förrän "2019 eller 2020, men förmodligen 2019".

Detta hade känts vettigt, då det stämmer bra överens med när marknaden för 4K TV-apparater i regioner som USA hade nått 50%. "Jag tror att Sony redan har nästa konsolgeneration i stort sett färdig", säger han. "Jag tror att de redan vet vad de måste göra".

En rapport från Ace Securitites hävdade också att PS5 kan komma att släppas så tidigt som julen 2019.

Patcher klargjorde nyligen detta påstående, där han sa att Sony med största sannolikhet skulle släppa den nya konsolen under 2020. Han tillade att han tror att PS4 Pro kommer att bli som den nya grundmodellen av PlayStation och kommer att få ett reducerat pris.

Samtidigt backar en ny rapport från Kotakus Jason Schreier upp denna tanke. Han har talat med ett antal utvecklare om sannolika utgivningsdatum, varav de flesta konversationer lutade mot ett utgivningsdatum under 2020. Han skriver: "Det cirkulerar omkring information om PlayStation 5 hos både första- och tredjepartsföretag, men informationen är mycket mer begränsad jämfört med vad den hade varit om konsolens utgivning var nära förestående".

En ny rapport från Wall Street Journal tyder på ett utgivningsdatum om cirka tre års tid, där Sonys John Kodera säger: "Vi kommer att spendera de kommande tre åren med att förbereda nästa steg. Vi kommer att huka oss ned för att kunna hoppa upp ännu högre i framtiden."

Det dröjde inte särskilt länge efter detta, förrän Sonys nya VD Kenichiro Yoshida släppte en treårig affärsplan för företaget, som förutsåg att företagets vinster skulle sjunka fram till 2021. Detta är typen av minskning som kan uppstå när efterfrågan för PlayStation 4 svalnar, strax innan lanseringen av PS5.

Så markera era kalendrar för ett eventuellt utgivningsdatum 2019, 2020 och 2021.

(Image credit: playstation)

PS5 konkurrens

Enligt ett patent som skickades in av Sony nyligen, verkar det som att företaget arbetar med en molntjänst som ska kunna konkurrera med Googles Stadia och som kan komma att släppas samtidigt som den nya PlayStation 5-konsolen.

Trots att vi är oerhört otåliga för nyheter om ett utgivningsdatum för PlayStation 5, kan vi inte klandra Sony för deras val att mjölka ut det sista från PS4 under ytterligare ett år, med tanke på konsolens enorma och lojala spelarbas. PS4 Pro är trots allt fortfarande relativt ny på marknaden och dess främsta konkurrent, Microsofts Xbox One X, är en ännu nyare utgivning.

Industri insidern Jez Corden (och ett nytt dokument från Microsoft) hintar dock om att Microsoft redan planerar sin nästa Xbox-konsol, i form av Xbox Two (och som enligt rapporter har kodnamnet Xbox Scarlett). Det innebär att det är högst osannolikt att Sony för närvarande inte gör samma sak och kan till och med vara längre fram i processen.

Enligt Hideki Yasuda (som är en analytiker inom spelindustrin) och hans företag Ace Economic Research Institute kommer "introduktionen av PS5 att ske i slutet av 2019". En utgivning under 2019 hade varit mycket tidigare än vad de flesta förväntar sig och hade kunnat ge Sony ett rejält övertag, då det inneburit att deras nya konsolgeneration hade släppts före Xbox Two.

Om vi ska vara helt ärliga, ser vi inte något brådskande behov att inleda en ny konsolgeneration just nu. Med tanke på Microsofts växande engagemang för bakåtkompatibilitet, tror vi att det är oerhört viktigt för Sony att också ha detta i åtanke inför deras kommande steg.

Trots Yasudas rapport, känns en väntan på två eller tre år mycket mer sannolik för oss. Det kan dock hända att Sony försöker skaffa sig ett oväntat övertag gentemot Microsoft, med en tidigare utgivning än förväntat.

Slightly Mad Studios har dessutom tillkännagivit att de arbetar på en kraftfull ny konsolgeneration som kommer att heta Mad Box.

PS5 nyheter och rykten

Det är ganska tomt när det kommer till solida nyheter kring PlayStation 5 för tillfället, men det dyker som alltid upp en mängd rykten längs vägen och vi har samlat samtliga här.



PS5 kommer att fortsätta med Sonys fokus på narrativdrivna, singleplayer-spel



PlayStation Worldwide Studios-chefen Hermen Hulst har berättat i en intervju med PlayStation Blog att den nya konsolgenerationen kommer att fortsätta vidare med fokuset på narrativdrivna, singleplayer-spel, som varit så framgångsrika på PS4-konsolen. Vi kommer alltså sannolikt att få se fler fantastiska titlar som Uncharted, Marvel's Spider-Man och Horizon Zero Dawn släppas till den nya PS5.

Pro-modellen kan släppas samtidigt som grundmodellen

Ett nytt rykte från den japanska speljournalisten Zenji Nishikawa tyder på att Sony kan välja att släppa Pro-modellen av PS5 samtidigt som grundmodellen. Vanligtvis släpps Pro-modellen inte förrän något år efter den vanliga modellen, men Sony ska tydligen ha lagt märkte till ett intressa för en avancerad modell bland fans och vill ge sina spelare det de vill ha på en gång. Zenji Nishikawa hävdar i sin video på YouTube att Pro-modellen kommer att kosta mellan 100-150 dollar mer än den vanliga.

Patent tyder på en unik design

Nyligen fick vi se ett patent som gav oss en väldigt tydlig bild av hur PlayStation 5-konsolen kan komma att se ut. Om detta patent kommer att användas på den slutgiltiga produkten, kan den nya konsolen få en väldigt speciell design, med ett V-format ventilationssystem. Kort efter läckan om patentet dök upp, fick vi även se renderingar av PS5-konsolen med just denna design..

Patent föreslår bakåtkompatibilitet

Enligt ett patent som upptäcktes nyligen, kommer PlayStation 5 förutom att kunna spela upp de senaste titlarna även kunna emulera titlar från PS4, PS3, PS2 och PS2.

Sony har själva avslöjat att PS5 kommer att få en "otroligt kraftfull" bakåtkompatibilitet som kommer göra det möjligt för spelare på PS5 och PS4 att spela tillsammans online.

Kenichiro Yoshida bekräftar nästa generation

I en intervju med Financial Times, berättade Sonys president och VD Kenichiro Yoshida att: "Vid det här laget kan jag säga att, det är nödvändigt att ha nästa generation av hårdvara".

Rapport från Ace Economic Research Institute

Spelindustri-analytikern Hideki Yasuda från det Osaka-baserade företaget Economic Research, har hävdat i en rapport att PS5 kan anlända i tid för julen 2019.

Rapporten uppskattar att "introduktionen av PS5 kan komma att ske i slutet av 2019". Om detta stämmer, kommer det innebära ett enormt bakslag för Microsoft som har bekräftat att Xbox Two (med kodnamnet Xbox Scarlett) inte kommer att lanseras förrän 2020.

Spelutvecklingen för PS5 är i full gång

Senaste nytt: Det verkar som att en uppföljare till God of War från 2018 kommer att släppas till PlayStation 5, då jobbannonser upptäckts som söker efter bland annat programmerare och designers som känner till God of War från 2018 och som har djupgående kunskap om spelets stridssystem, mekaniker och fiender.

Sonys VD har dessutom gått ut och sagt att företaget kommer att fokusera sin marknadsföring på stora AAA-titlar, som Death Stranding och The Last of Us 2, istället för mindre indiespel. Med mål att rikta in sig på "hardcore gamers".

Daniel Ahmad, som är analytiker hos Niko Partners, har pratat med ett flertal källor från förstapartsutvecklare för Sony och tror nu att PS5-spel är det främsta fokuset för större delen av Sony-arbetslagen just nu. Med tanke på att devkit finns tillgängliga, känns detta väldigt sannolikt. Ahmed hävdar också att PS4-katalogen blivit säkrad, så bli inte förvånad om du får se många titlar från PS4 som även är kompatibla med PS5.

John Kodera snackar livscykler

PlayStations John Kodera har diskuterat framtiden för PS4 vid Sony Corporate Strategy Meeting och därmed skapat utrymme för spekulationer kring en utgivning av PS5.

Kodera gjorde det klart under mötet att Sony fortfarande står bakom sin nuvarande konsol, men varnade om att försäljningen skulle minska under det kommande året, i samband med att efterfrågan av konsolen svalnar. När en konsol når detta skede i sin livscykel, är det naturliga steget att börja fokusera på nästa generation.

Kodera uppgav att tiden från och med nu och fram till 2021, skulle vara en tid där det är ganska tyst från Sonys sida. Detta är något som tyder på att en ny stor idé kan vara runt hörnet. Kan det innebära att 2021 kommer vara året vi kan förvänta oss PS5?

Ingen närvaro vid E3 2019

E3 för 2019 är över och det nämndes ingenting om PS5 under evenemanget. Vi hade hoppats på att få höra något om spelkonsolens officiella namn eller ett eventuellt utgivningsdatum under evenemanget, men det verkar som att vi blir tvungna att vänta lite till.

Analys från Eurogamer

En ny rapport från Eurogamer har försökt att begränsa eventuella utgivningsdatum baserat på när teknologin är tillräckligt avancerad för att motivera ett generationssteg för Sony. Det som är absolut viktigast att förbättra är konsolens processor och minne, som enligt Eurogamer innebär att ett utgivningsdatum innan slutet av 2019 är osannolikt.

Även om Sony skulle hinna få ut konsolen innan årets slut, hade produktionskostnaderna inneburit att PS5 hade blivit alldeles för dyr. Detta är något som gör att det känns mycket mer sannolikt att vi får se en utgivning av den nya konsolen i slutet av 2020, om Sony har som mål att göra den till ett lockande erbjudande.

Andrew House snackar nästa generation

Den tidigare chefen för Sony, Andrew House, har snackat om hur nästa konsolgeneration kan komma att se ut, vid GamesBeat-konferensen nyligen. Även om House vägrade att kommentera specifikt på PlayStation 5, sa han att han tror att fysiska skivor kommer att finnas kvar ett litet tag till. Detta då utvecklingsmarknader fortfarande befinner sig i ett läge där nedladdningsbara titlar inte alltid är lika kompatibla med begränsad internet-infrastruktur.

På övriga marknader tror han däremot att streamade spel kan bli en stor del av nästa konsolgeneration.

House sa också att han tror att både PS4 och PS4 Pro fortfarande har en lång bit kvar på sin livscykel. Detta utesluter nödvändigtvis inte rykten om att PS5 kommer att släppas inom ett till två år. Fall rapporten om att den nya konsolen kommer att vara bakåtkompatibel, kommer PS4-generationen att hålla sig relevant långt in på livscykeln av PS5.

Eftersom House inte ville kommentera något om PS5, kan dessa detaljer dock enbart ses som spekulationer för tillfället.

Rapporten från SemiAccurate

SemiAccurate (via ResetEra) hävdar att de fått tillgång till läckt information om den ännu ej tillkännagivna konsolen och säger att antalet devkits som delats ut, föreslår att konsolens utgivningsdatum kan vara tidigare än förväntat.

Utöver detta, rapporterar SemiAccurate även att Sony kommer att använda sig av den nya konsolen för att driva sina VR-ansträngningar ytterligare, med inbyggd VR-teknologi och en GPU baserad på AMD:s Navi-arkitektur och en processor som eventuellt kan vara en anpassad enhet från AMD:s Zen-serie.

Även om SemiAccurate har en relativt bra historik gällande sina rapporter, då de bland annat delat med sig av korrekta läckor gällande Nintendos samarbete med Nvidia för Nintendo Switch och specifikationerna för PS4 under 2012, rekommenderar vi ändå att du tar detta med en nypa salt.

Även om specifikationerna låter trovärdiga, känns ett utgivningsdatum under 2019 lite väl långsökt. Oavsett hur många devkits Sony har delat ut, känns det alldeles för tidigt efter utgivningen av PS4 Pro för nästa konsolgeneration.

Påståendena från Marcus Sellar

Den kända läckan Marcus Sellars har gjort några djärva påståenden på Twitter nyligen (via GameRant), där han påstår att devkits för PS5 redan är i händerna på tredjepartsutvecklare. Han har också hävdat att Nintendo planerar en Direct-stream den 8 mars (något som sedan dess visat sig stämma). Sellar har faktiskt haft rätt med sina påståenden ett flertal gånger. Han avslöjade bland annat nyligen att Metroid Prime 4 höll på att utvecklas av Bandai Namco.

Sellar gav dock inga bevis som backade upp sina påståenden, så de kan inte ses som något annat än bara rykten för tillfället.

Något som kan vara intressant i förhållande till detta är dock att CD Projekt Red nyligen avslöjade att deras kommande titel Cyberpunk 2077 utvecklades för både nuvarande och kommande konsolgenerationer, något som kom som en stor överraskning för många. Om detta innebär att de är en av tredjepartsutvecklarna med tillgång till dessa devkits har dock fortfarande oklart.

Även om utvecklare fått tillgång till devkits, behöver det inte innebära att PS5 kommer att dyka upp snart. Det kan fortfarande dröja några år innan vi får se någon typ av avslöjande gällande hårdvara.

Patentet

Något som backar upp Sellars påståenden är ett nyligen upptäckt patent för bakåtkompatibilitet som skickats in av Sony. Det skickades ursprungligen in under 2015, men uppdaterades i februari. I dokumentet står det: "Bakåtkompatibilitet-tester av mjukvara i ett läge som justerar tajming". Detta är ingen garanti på att Sony faktiskt arbetar på teknologin för PS5 (de kan tillverka ett separat tillbehör som gör bakåtkompatibilitet möjligt), men det är inte omöjligt att detta kan handla om en ny konsolgeneration.

PlayStation Plus-nyheterna

Även om vi ännu inte hört något officiellt gällande utvecklingen av PlayStation 5 från Sonys sida, har ett nytt tillkännagivande i samband med PlayStation Plus-tjänsten gett upphov till några spekulationer. Tillkännagivandet avslöjade att från och med mars 2019, kommer PS Plus inte längre att erbjuda gratis titlar från PS3 eller PS Vita och kommer istället att fokusera på titlar från PS4. Detta har lett till att några funderar på om Sony försöker att ta bort titlarna från äldre generationer för att sedan introducera dem på en ny konsolgeneration. Detta är såklart enbart spekulationer, men det är intressant att Sony väljer att minska ned på sitt spelutbud, utan någon annan given anledning än att de vill fokusera på specifika titlar för en redan framgångsrik konsol. Oavsett om Sony förbereder sig för PS5 eller faktiskt vill erbjuda en bättre kvalitet på PS4-spel är fortfarande oklart och det verkar som att vi kommer bli tvungna att vänta ett tag för att få reda på vad den slutgiltiga planen för PS Plus faktiskt är.

PS5: Kan vi få gaming i äkta 4K?

Senaste nytt: Vi har fått bekräftat av Mark Cerny från Sony att den nya konsolen kommer att använda en skräddarsydd version av den tredje generationen av AMD:s Ryzen-chipset och kommer dessutom att ha stöd för strålspårning. En annan stor uppgradering kommer att vara integrationen av en skräddarsydd SSD. Detta ska resultera i en SSD som laddar runt 19 gånger snabbare än en vanlig SSD.

Äldre nyheter: PS4 Pro bjuder på en retsam hint om hur gaming i äkta 4K gaming kan komma att bli. Det hårda faktumet kvarstår dock: Konsolen har fortfarande inte tillräckligt med kraft för att konsistent kunna bjuda på gaming i 4K.

Dess shackbräde-teknik, där konsolen tar enstaka pixlar och använder var och en för att rendera fyra pixlar i en 4K-upplösning är smart och konsolen klarar dessutom av att bjuda på äkta 4K, men den är ofta tvungen att offra en del av sin upplösning för att hålla en konsekvent prestanda.

Chris Kingsley, som är CTO och medgrundare av Rebellion, lockar med en ännu ambitiösare teknologisk morot inför den förmodade PS5: "Ny hårdvara ska uppenbarligen kunna stödja 4K TV-apparater och eventuellt även 8K TV-apparater som mest!".

Gaming i äkta 4K kommer vara ett grundläggande krav på PS5 och om Sony lyckas lösa just det problemet på ett smart sätt, kan det innebära att PS5 kommer att dyka upp tidigare än förväntat.

Förutom en 4K-grafik och om uppvisningar under GDC 2018 är något att utgå ifrån, kan vi definitivt förvänta oss att nästa generation kommer bjuda på otroliga visuella framsteg när det kommer till karaktärsmodeller.

Under GDC fick vi nämligen en smygtitt på hur nästa spelgeneration kan komma att se ut och vi blev minst sagt ivriga över PS5.

Strålspårning i realtid avslöjades som nästa stora grej inom rendering, medan Epic Games bjöd på ett smakprov av hur det kan kommas att användas för att skapa de mest realistiska karaktärerna någonsin. Genom att använda denna teknologi, visade Unreal Engine upp karaktärsmodeller som var så realistiska att vi knappt kunde tro våra ögon. Du kan kolla in ett framträdande av Andy Serkis nedan, för själv få se hur kapabel denna nya teknologi verkligen är:

"Ärligt talat, mellan fem till tio år från nu, tror jag inte att det kommer gå att se skillnad mellan den verkliga och den virtuella världen," berättade Epic Games CTO Kim Libreri för GamesIndustry.biz. "Det kommer att finnas hårdvara som har stöd för all denna teknologi inom kort och inom tio år kommer det att köra blockbusters med de mest komplicerade effekterna i realtid."

När Libreri berättar att vi kommer att få se hårdvara med stöd för denna typ av teknologi "inom kort" kan vi inte vara helt säkra, men vi hoppas på att han pratar om den ännu ej tillkännagivna PS5.

PS5: VR

Senaste nytt: Sony har bekräftat att den nya konsolen kommer att ha stöd för ditt nuvarande VR-headset, så du inte blir tvungen att köpa ett nytt, men företaget kommer förmodligen även att bjuda på en ny version av sitt VR-headset framöver.

Äldre nyheter: Sony blev den första konsoltillverkaren att omfamna virtuell verklighet, tack vare deras PlayStation VR. Vid en närmare titt på PlayStation VR och hur den fungerar på PS4 Pro, uppstår det spekulationer om hur en PlayStation 5 konsol hade kunnat ta VR till en helt ny nivå.

För närvarande kör PlayStation VR på en lägre upplösning än Oculus Rift och HTC Vive, men den pressar PlayStation 4 bortom sina gränser även i sitt nuvarande läge. Att köra PlayStation VR på en PS4 Pro ger en förbättrad bildfrekvens, något som är oerhört praktiskt när det kommer till den övergripande VR-upplevelsen, men inte ens PS4 Pro kan överkomma begränsningarna i upplösning som PlayStation VR för med sig.

Sony kommer att vilja göra en comeback på marknaden med en andra, avsevärt teknologiskt förbättrad version av PlayStation VR

Om vi antar att PlayStation VR blir framgångsrikt (och det verkar redan vara ganska populärt), är det en bra gissning att Sony kommer att vilja göra en comeback med en andra, avsevärt teknologisk förbättrad version av PlayStation VR. Detta är även något som hade varit en uppenbar försäljningspunkt för PlayStation 5.

Om ett PlayStation VR 2-headset hade sålts separat, skulle det förmodligen vara märkbart billigare, något som ytterligare hade hjälpt expansionen av VR på marknaden. Enligt en ny rapport från SemiAccurate, som hävdar att PS5 kommer ha inbyggt stöd för VR, föreslår att detta kommer att bli fallet.

PlayStation VR

Kingsley från Rebellion lyfter fram ännu en bra poäng gällande den andra generationen av VR: "Allt som minskar ned på begränsningarna hade varit en bra sak," säger han.

Sladden som för närvarande ansluts mellan VR-headsetet och konsolen eller datorn, går uppenbarligen emot den uppslukande naturen av VR och vi börjar redan få se tredjepartsversioner för HTC Vive som gör att de fungerar trådlöst. Därför känns det som en trygg gissning att stöd för trådlös användning av PlayStation VR 2 kommer att vara inbyggt i PS5.

Kingsleys önskelista för PlayStation 2 fortsätter dock: "Ett brett vertikalt och horisontellt synfält är högst upp på min lista och självklart en upplösning i 4K för varje öga och ett högt dynamiskt intervall hade också varit fantastiskt".

HDR och bredare synfält bör vara möjligt, men vi tror inte att VR med 4K upplösning kommer att vara möjligt för PS5. Precis som Kingsley påpekar, hade det krävts en 4K-rendering för varje öga, något som motsvarar en upplösning på 8K totalt, något som vi antar är bortom PS5 konsolens kapacitet.

Med det sagt kan det dock hända att Sony kommer på något smart sätt att gå runt detta, så vi kan komma att få se det innan utgivningen av deras femte PlayStation-konsol.

Ratchet and Clank

Vilken form kommer PS5 att ha?

Det har föreslagits att framtida konsoler som PlayStation 5 kan komma att få avsevärt annorlunda former jämfört med de nuvarande generationerna. Detta är tack vare framsteg inom molnlagring och streaming av spel, något som minskar ned på behovet av komponenterna som gör dagens enheter så stora och klumpiga. Det känns dock ändå osannolikt att Sony kommer att göra på ett Nintendo-liknande tillvägagångssätt och placera PS5 i en pytteliten låda.

En orsak till det är att Sony för PS4 bestämde sig för att köra på vad som i grund och botten var innanmätet på en dator, medan de första tre generationerna av PlayStation använde proprietära komponenter (som i fallet med PS3 påverkade försäljningen). Utvecklare var minst sagt lättade över att PS4 körde på ett mer PC-liknande tillvägagångssätt.

"Vi vill alltid ha snabba CPU:er och GPU:er, men gott om snabbt RAM är också väldigt viktigt. Det är ingen idé att ha snabba processorer om de har brist på data." Chris Kingsley

Utvecklare vill ha möjligheten att göra de bästa spelen med så lite ansträngningar som möjligt. Vi vill fokusera på att vara kreativa och få saker och ting att fungera," säger Kingsley. "Så hårdvaran bör vara baserad på nuvarande konsolhårdvara, som i sin tur är baserad på PC-hårdvara. Vi vill alltid ha snabba CPU:er och GPU:er, men gott om RAM är också väldigt viktigt. Det är ingen idé att ha snabba processorer om de har brist på data."

Allt som nämns ovan är möjligt att uppnå, men kommer PS5 fortfarande att ha en hårddisk?

Sony Computer Entertainments president och VD Andrew House talade vid lanseringen av PS4 om hur valen att lägga in hårddiskar och 8 GB RAM i PS4 båda hade varit "beslut som handlade om flera miljarder dollar". Faktumet att Sony nu har möjliggjort stöd för externa hårddiskar för både PS4 och PS4 Pro är ett steg i rätt riktning och något vi hoppas på följa med till PS5, som utan tvekan kommer ha ännu större 4K-tillgångar.

Det verkar som att Sony är väldigt angelägna om att höra vad deras community tycker. Det var nyligen som en grupp vid namn PlayStation Voice skickade ut undersökningar till medlemmar i en sluten grupp, som frågade om vad deras förväntningar för PS5 är. En medlem som laddade upp mejlet de hade fått togs bort från gruppen, för att ha brutit mot avtalets konfidentiella natur.

Enligt PSU, är PlayStation Voice en grupp som styrs av en tredjepartsbyrå för konsumentinsikt vid namn Join the Dots. När informationen samlats in, skickas den ut till klienten (som i det här fallet förmodligen är Sony PlayStation).

Det här avslöjar inte särskilt mycket om själva PS5, förutom att saker och ting fortfarande verkar vara i de allra tidigaste stadierna. Även om det är osannolikt att Sony kommer att använda sig av informationen som samlats in från deras spelarbas för att avgöra exakt vilka funktioner som kommer att finnas med på konsolen, kan idéer från fans säkert tända en hel del gnistor och ge inspiration.

PS5 och streaming av spel

Om alla spel streamades till PS5, hade det problemet såklart försvunnit helt och hållet och Sony har redan en streamingtjänst i form av PlayStation Now.

Så varför är detta något som är med på vår önskelista, istället för att redan vara en bestämd funktion? Tja, Sony har varit ganska tysta gällande siffrorna för sin PlayStation Now-tjänst, men vi gissar att de inte är särskilt imponerande. De har definitivt haft problem med att sätta rätt pris på abonnemangsavgifterna, med tanke på att PlayStation Now ger bakåtkompatibilitet - en "lyx" som tidigare var gratis för ägare av PlayStation 2 och 3.

Det borde inte finnas något som hindrar Sony från att lansera en molnbaserad version av konsolen med en mindre formfaktor, för dem med ultrasnabba bredband.

Det största problemet är dock bredbandshastigheter. Till och med en 4K TV kräver ett bredband med minst 25 Mbps för att kunna ge tillfredsställande streaming och det är tveksamt om streaming i 4K (med extra information på den visuella sidan) ens kommer att fungera tillförlitlig vid sådana hastigheter. Det borde inte finnas något som hindrar Sony från att lansera en molnbaserad version av konsolen med en mindre formfaktor, för dem med ultrasnabba bredband, eventuellt med mobil-liknande abonnemang med en separat kostnad för hårdvaran (något som Microsoft funderar på).

För att PS5 ska sälja lika bra som sina föregångare, kommer det dock att behöva finnas en konventionell version som liknar PS4.

Philip Hammond har tidigare meddelat en investering i infrastruktur, vars mål är att ta snabba bredband och mobildata i 5G till Storbritannien, men det hade som tidigast blivit implementerat 2021 och PS5 kommer nästan säkert att lanseras innan dess. Kan det hända att dess första uppdatering kommer att bli en streaming-version som utnyttjar den fulla kraften av 5G-nätverk?

PS5 spel

PS5: optiska skivor eller inte?

Senaste nytt: Mark Cerny från Sony har bekräftat att konsolen fortfarande kommer att använda fysiska skivor för att köra spel och kommer dessutom att vara bakåtkompatibel med titlar från PS4. Det verkar däremot inte som att den nya konsolen kommer ha stöd för titlar från äldre konsolmodeller. Den äldre spelkatalogen kommer eventuellt fortfarande att finnas tillgänglig via företagets streamingtjänst PS Now.

Äldre nyheter: Nedladdningsbara spel blir allt populärare och påverkar marknaden av fysiska skivor. Detta är något som har fått vissa att tro att konsoler kommer att vara utan skivor ett årtionde från nu. Vår gissning är dock att PS5 inte kommer att vara det första systemet att ta det riskfyllda steget, åtminstone inte förrän de får höra att Microsoft planerar att göra samma sak.

Sony har fått en hel del kritik för att inte ha tagit med skivläsare för 4K Blu-rays på PS4 Pro, något som gjort konsolen till ett mindre lockande alternativ för film- och tv-entusiaster, jämfört med Xbox One S och Xbox One X.

Undersökningar visar att spelare fortfarande är intresserade av möjligheten att köpa spel på fysiska skivor, inte minst för att de går att sälja dem senare (något som spelindustrin avskyr), men även för att hålla diskutrymmet på en hanterbar nivå.

Om Sony skulle bestämma sig för att inte ha med en Blu-ray skivläsare på PS5, hade spelarbasen förväntat sig flera TB i lagring som kompensation.

Kingsley ger en utvecklares syn på ämnet och säger: "Jag tror dagarna av filmer och spel på skivor närmar sig sitt slut, då de allra flesta övergått till digitala alternativ. Det finns dock dem som fortfarande tycker om fysiska skivor, så det går inte att veta om nedgången kommer att jämna ut sig och stanna av, eventuellt på en lägre nivå än nu."

Nedladdningar har ökat under de senaste åren, men EA:s finansdirektör Blake Jorgensen har sagt att konsoler och skivläsare kommer att bli kvar ett tag till.

"Konsoler och skivläsare kommer förmodligen att stanna kvar en lång period framöver. Jag tror det handlar om vad konsumenterna anser vara det enklaste sättet för dem att köpa ett spel. Framöver kan det dock hända att de inte längre har en butik i stan där de kan köpa dem, så de bestämmer sig för att köpa spelen digitalt istället, då det är enklare för dem att göra så."

PS4

När kan vi förvänta oss PS5?

Med tanke på att PlayStation 4 lanserades under 2013 och Sonys tidigare konsoler givits ut med sex års intervall, hade det varit enkelt att dra slutsatsen att lanseringen av PlayStation 5 kommer att ske tidigast 2019. Typen av teknologi som finns tillgänglig nu borde vara tillräcklig för att kunna erbjuda spel i äkta 4K, utan att PS5 skulle få en enorm prislapp och under 2019 kommer 4K TV-apparater att vara normen istället för undantag i det genomsnittliga hushållet.

2020 kan vara året Sony presenterar PS5 för världen, som en första konsolen med äkta 4K och trådlös VR ... Så länge Microsoft inte hinner först.

Det hade varit en överraskning om Sony inte skulle försöka dra fördel av det så snabbt som möjligt. Kingsley påpekar dock att PS4 Pro kan ha en effekt på längden av den nuvarande konsolcykeln: "Det är svårt att döma, men jag tror det är vettigt att anta att cykeln kan komma att förlängas något".

Det gäller speciellt om PS4 Pro säljer bättre än grundmodellen PS4, något som inte riktigt förväntar oss kommer att hända, efter att den nått ett visst antal hushåll med 4K TV.

Det verkar alltså som att 2020 kan vara året Sony presenterar PS5 för världen, som en första konsolen med äkta 4K och trådlös VR ... Så länge Microsoft inte hinner först.

Med tanke på de senaste påståendena från Mark Cerny från Sony, är det åtminstone klart att konsolen inte kommer att dyka upp under 2019 och som tidigast 2020.

Vilka spel kan vi förvänta oss att se?

Om patentet gällande bakåtkompatibilitet som nämns ovan faktiskt tillämpas, kan det hända att vi får se ett komplett utbud av spelbiblioteket för PS4 finnas tillgänglig även på PS5. Det kan även hända att vi får se ännu en runda av remasters, precis som vid övergången från PS3 till PS4. Vi antar att det även kommer att släppas spel specifikt utvecklade för den nya konsolen och den extra kraft som finns tillgänglig.

Vi har redan fått se CD Projekt Red avslöja att de håller på att utveckla spel för både den nuvarande och den kommande generationen, tillsammans med rykten om att devkits redan skickats ut. Med tanke på detta, tror vi att det finns en bra chans att Cyberpunkt 2077 kommer att vara en av de tidigare titlarna till PS5.

Kolla in vår video nedan, där vi jämför och förklarar PS4 vs PS4: PSVR.