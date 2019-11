Netflix testaa erikoista uusintatoimintoa – emmekä pidä siitä lainkaan

Netflixin alkuperäissarjoissa ollaan nähty vuosien varrella lukuisia ikimuistoisia kohtauksia, kuten yhdellä otolla kuvattu käytäväkamppailu Daredevilin ensimmäiseltä tuotantokaudelta tai Altered Carbonin kohtaus, jossa näkyy lukuisia alastomia klooneja.

Myös Netflix itse näyttäisi olevan samaa mieltä kohtaustensa ainutlaatuisuudesta, sillä yhtiö kokeilee nyt osalla käyttäjistään uutta instant scene replay -toimintoa, joka mahdollistaa tiettyjen kohtausten uusimisen välittömästi niiden katsomisen jälkeen.

"Kokeilemme ominaisuutta, jonka avulla Netflix-käyttäjät voivat katsoa uudelleen suosikkikohtauksensa ja ikimuistoiset hetket yhdellä napinpainalluksella", Netflix kertoi tiedotteessaan CNET:ille.

Netflix kertoo tarkastelevansa tällä hetkellä käyttäjien reaktioita toiminnon käytettävyyteen. Yhtiö päättää vasta myöhemmässä vaiheessa toiminnon julkaisemisesta kaikille käyttäjille.

Liika on liikaa

Redditiin kirjoitettujen kommenttien perusteella ominaisuus olisi toteutettu niin, että uusintaehdotus tulee näytölle pop-up-ikkunana kesken sarjan tai elokuvan toiston. Käyttäjät kuvailivatkin ominaisuutta "häiritseväksi", "inhottavaksi" ja "käyttökokemusta heikentäväksi".

Monet pohjois-amerikkalaiset käyttäjät huomasivat ominaisuuden ensimmäistä kertaa katsoessaan Dumplin'-alkuperäiselokuvaa, mutta ominaisuus on ollut käyttäjien kommenttien mukaan käytössä myös ulkopuolisilta ostetuissa sisällöissä, kuten Marvelin Black Pantherissa ja Guardians of the Galaxyssa.

Netflix on panostanut viime aikoina vakavasti otettaviin sisältöihin luodakseen Oscar-palkintojen arvoisia tuotantoja. Siinä valossa tuntuu melko kummalliselta, että yhtiö kokeilee yhtäkkiä ominaisuutta, joka saa käyttöalustan tuntumaan halvemmalta.

Jos maailman suosituin striimauspalvelu päätyy lopulta julkaisemaan ominaisuuden kaikille käyttäjilleen, toivomme vähintäänkin mahdollisuutta kytkeä toiminto pois käytöstä.