Netflix kokeilee elokuvien ja sarjojen nopeuttamista – Hollywoodissa ärähdettiin välittömästi

Netflix jatkaa erilaisten palveluaan hiovien ominaisuuksien kokeilemisia. Tuorein yritys mahdollistaa elokuvien ja tv-sarjojen katsomisen 1,5-kertaisella nopeudella, mikä on saanut alan tekijät varpailleen.

Android-käyttäjien testissä oleva vaihtoehdot tarjoavat esitystahdin tiputtamisen puolet hitaampaan tai nostamisen puolet nopeammaksi.

Hidastuksen tarkoituksena on helpottaa erityisesti jokaisen pienenkin yksityiskohdan bongaamista. Vastaavasti nopeutus tarjoaa mahdollisuuden änkeä esimerkiksi viikonloppuun entistä isomman läjän jaksoja katsottavaksi.

Elokuvien luojat eivät ole ottaneet ajatusta vastaan avoimin mielin. Erityisen äänekkääksi kritisoijaksi on noussut Peyton Reed, joka on ohjannut muun muassa Ant-Manin. Reed purki turhautumistaan Twitterissä.

Reed ei ole ainoa, jonka mielestä Netflixin kokeilu on suora hyökkäys taiteilijoiden näkemyksen kimppuun. Näyttelijöistä etenkin Breaking Badista tutuksi tullut Aaron Paul kertoi järkyttyneensä suunnitelmasta.

"Lopettakaa. Mitä pidemmälle kuuntelin asiaa, sitä enemmän tunsin tarvetta kertoa kantani. Netflix EI TODELLAKAAN voi edetä tämän kanssa. Ratkaisu varastaisi ja tuhoaisi muiden luoman taiteen. Olettehan parempia kuin tämä, Netflix?"

Niin ikään ohjaaja ja näyttelijä Judd Apatow ärähti kokeilusta Twitterissä. Apatowin kanta kävi nopeasti selväksi: tämä on taistelu, jota Netflix ei voi voittaa.

No @Netflix no. Don’t make me have to call every director and show creator on Earth to fight you on this. Save me the time. I will win but it will take a ton of time. Don’t fuck with our timing. We give you nice things. Leave them as they were intended to be seen. https://t.co/xkprLM44oCOctober 28, 2019