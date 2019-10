Nu kan du titta på Netflix-filmer 1,5 gånger snabbare - och regissörer är rasande

Netflix testar för närvarande en funktion som låter dig titta på filmer och TV-serier 1,5 gånger snabbare än normal hastighet - något filmindustrin inte är glada över.

Enligt Android Police testas för närvarande möjligheten att kunna justera uppspelningshastigheten med Android-användare. Det låter tittare spela upp videor i en hastighet på 0,5 eller 1,5 jämfört med den normala hastigheten.

Möjligheten att kunna titta i slowmotion är något som kommer att uppskattas av uppmärksamma tittare som vill fånga varenda ögonblick i en scen eller för alla som vill kontrollera varenda liten detalj. Om du å andra sidan har ont om tid eller vill försöka hinna med så många avsnitt som möjligt under en helg, kan det snabbare uppspelningsalternativet vara något för dig.

Filmskapare är dock inte nöjda. Bland dem som reagerat på nyheten är Peyton Reed, regissör av Ant-Man, som uttryckte sin frustration på Twitter.

Reed är inte ensam med sitt ogillande av Netflix nya funktion som tar sig friheten att ändra filmskaparnas arbeten. Skådespelaren Aaron Paul var lika chockad och sade: "Sluta. Eftersom jag är personen som nämns i den här artikeln, känner jag att jag behöver tala ut. Det finns INGEN CHANS att Netflix kommer att gå vidare med detta. Det hade inneburit att de tagit kontroll över alla andras verk och förstört dem. Netflix är mycket bättre än så, eller hur Netflix?"

Filmskaparen och skådespelaren Judd Apatow var inte heller särskilt återhållsam när han uttryckte sin åsikt om idén.

No @Netflix no. Don’t make me have to call every director and show creator on Earth to fight you on this. Save me the time. I will win but it will take a ton of time. Don’t fuck with our timing. We give you nice things. Leave them as they were intended to be seen. https://t.co/xkprLM44oCOctober 28, 2019