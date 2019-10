De bästa kommande TV-serierna och filmerna på Netflix

Sadla upp alla rymd-cowboys, för Spike Spiegel och gänget kommer nämligen att återvänta med en sprillans ny liveaction Coybow Bebop-serie från Netflix! Vi vet inte särskilt mycket om själva serien ännu, men det har åtminstone bekräftats att serieskaparen Shinichiro Watanabe kommer att vara involverad som konsult på serien, medan John Cho (Star Trek) kommer att spela Spike. I den ursprungliga serien fick vi följa ett gäng udda bounty hunters, som var och en kämpade med sitt förflutna, samtidigt som de reste genom galaxen.

Cowboy Bebop-serien är fylld med fantastisk action, vacker stil och älskvärda karaktärer, något som innebär att det här kan bli ett suveränt äventyr om Netflix lyckas spika utförandet. Christopher L. Yosy (Thor: Ragnarok) kommer att skriva den nya serien, medan Josh Appelbaum, Andre Nemec, Jeff Pinkner och Scott Rosenberg kommer att agera showrunners.

Utgivningsdatum: Ännu ej tillkännagivet.

One of the most anticipated new shows arriving on Netflix this year is the first live-action adaptation of The Witcher, starring Henry Cavill as Geralt of Rivia. Said to be based more closely on Polish author Andrzej Sapkowski's books rather than the games that made the series internationally famous, the show still nails the look and feel of CD Projekt Red's beloved RPGs. With a huge budget, massive sets and terrific VFX, Netflix's The Witcher could be the streaming service's own Game of Thrones if it plays its cards right. You can check out the show's first official trailer below.

Release date: 2019