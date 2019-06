Netflix nosti suoratoistopalvelun hintoja myös Suomessa

Netflix on nostanut elokuviin keskittyvän suoratoistopalvelunsa kuukausimaksuja Suomessa.

Edullisin perustilaus, joka ei sisällä lainkaan teräväpiirtotason toistoa, säilyy ennallaan €7,99 / kuukaudessa. HD-kuvanlaadulla varustettu tuplatilaus nousee sen sijaan eurolla €11,99 / kuukaudessa, ja UHD-laadulla varustettu perhetilaus kahdella eurolla €15,99 / kuukaudessa.

Uudet hinnat koskevat välittömästi kaikkia uusia tilaajia, mutta palvelua jo tilaaville hinnat nousevat uusiin myöhemmin. Yhtiö ei maininnut vielä tarkempaa ajankohtaa, mutta lupaa ilmoittaa asianomaisia kuukautta ennen muutosta.

Hinnanmuutokset vastaamaan investointeja

Hinnankorotuksen taustalla on Netflixin kasvanut panostus omiin televisiosarja- ja elokuvatuotantoihin sekä varsinaiseen palveluun. Pelkästään viime vuonna yhtiö käytti yli 12 miljardia dollaria alkuperäiseen ohjelmatuotantoon.

”Muutamme hintojamme ajoittain vastaamaan merkittäviä investointejamme uusiin tv-ohjelmiin ja elokuviin sekä palvelumme parantamiseen. Perusjäsenyytemme hinta pysyy ennallaan, jotta mahdollisimman moni pystyy nauttimaan sisällöistämme”, Netflixin edustaja kertoo tiedotteessa.

Palvelun omiin tuotantoihin lukeutuvat muun muassa Stranger Things, BoJack Horseman, Orange is the New Black ja Bird Box. Yhtiö ilmoitti hiljattain ostaneensa oikeudet Ubisoftin toimintapelisarjasta The Division tehtävään elokuvaan, jonka pääosassa nähdään Jake Gyllenhaal ja Jessica Chastain.

Lähde: Helsingin Sanomat