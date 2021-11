Motorola Edge 30 Ultran laitetiedot ja ulkoasu ovat käytännössä varmistuneet

Motorola ei ole vielä paljastanut huhuttua Motorola Edge 30 Ultraa, mutta se ei nähtävästi estä vuotoja esittelemästä tulevaa huippuluuria. Nyt puhelimesta on paljastanut lisää yksityiskohtia, kuten ulkoasu ja laitetiedot.

Uusi Motorola esiintyy kiinalaisen TENAA-sertifikaatin listauksessa. Yleisesti ottaen sertifikaattiorganisaatioiden tiedot ovat täsmällisiä ja lopullisia, mikä tekee vuodosta erittäin uskottavan.

Listauksen huomasi ensiksi Weibo-käyttäjä @WhyLab. Tiedot vastaavat aiempia mallinnuskuvia, joista paljastuivat kolmelinssinen takakamera ja etukameran aukko.

Motorola Edge 30 Ultra (Image credit: TENAA / @WhyLab)

Puhelimessa näyttäisi olevan 6,67 tuuman ja 1080 x 2400 -resoluution OLED-näyttö, joka tukee 144 hertsin virkistystaajuutta. Rautapuolesta vastaa Snapdragon 898 -järjestelmäpiiri, jossa on joko 8- tai 12 gigatavua RAM-muistia. Tallennustilaa on valittavana joko 128- tai 256 gigatavua. Mallissa on kaksi 50 megapikselin linssiä ja yksi kahden megapikselin linssi, mutta myös 60 megapikselin etukamera.

Motorola Edge 30 Ultran sanotaan olevan 8,4 millimetriä paksu ja 201 gramman painoinen. Puhelimessa on 4700 mAh:n akku, joka latautuu 50 %:iin 15 minuutissa tai täyteen 35 minuutissa. Puhelimelle on annettu vain IP52-luokitus, eli se on suojattu pölyltä, mutta sen vedenkestävyys on minimaalista.

Huippuluurin lisäksi on huomattu myös toinen Motorola, jonka nimi on Edge S30. Tämä puhelin on nähtävästi malliston halvempi malli ja se on nähtävillä alla olevissa kuvissa.

Motorola Edge S30 saapuu vuodon mukaan 6,78 tuuman ja 1080 x 2460 -resoluution LCD-näytöllä, joka tukee 120 hertsin virkistystaajuutta. Raudaksi on valittu Snapdragon 888 Plus -järjestelmäpiiri ja 4700 mAh:n akku. Puhelin on 7,7 millimetriä paksu, se painaa 202 grammaa ja sen sivussa on sormenjälkitunnistin. Tässäkin mallissa on kolmelinssinen takakamera. Pääsensorissa on 108 megapikseliä ja toisessa linssissä on 10-kertainen optinen tarkennus.

Motorola Edge S30 (Image credit: TENAA / @WhyLab)

Lähde: MyFixGuide & GSMArena