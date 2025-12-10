Motorola vihjailee uudesta taitettavasta lippulaivapuhelimesta
Vapise, Samsung Galaxy Z Fold 7?
Lähestyvä vuodenvaihde tarkoittaa samalla alkuvuodesta järjestettävää CES-tapahtumaa, jossa on perinteisesti esitelty kattavasti markkinoiden tulevaa huippuelektroniikkaa. Ajoittain valmistajat ovat myös lähteneet laukalle paljastamalla prototyyppejä, jotka eivät kuitenkaan koskaan näe päivänvaloa.
Yksi tulevan tapahtuman kiinnostavimmista valmistajista on Motorola, jonka huhutaan valmistautuvan uuden taitettavan puhelimen esittelyyn. Valmistajan Razr-mallisto on vakiinnuttanut paikkansa simpukkapuhelimien saralla, mutta "kirjamaista" taitettavaa puhelinta ei ole Motorolan leiristä vielä nähty. Nyt tilanne vaikuttaa muuttuvan, kertoo Android Central.
Sivuston saamassa kutsussa mainitaan Motorolan "valmistautuvan uudenlaisen taitettavan puhelimen esittelemiseen".
Tablettimainen taittuva puhelin tuntuisi luontevalta askeleelta, sillä kilpailevat valmistajat tarjoavat jo vastaavanlaisia puhelimia. Spekulaatioita lisää myös kutsuun lisätty kuva.
Vaikka kutsusta voidaan tehdä jonkinlaisia valistuneita arvauksia, kannattaa asiaan suhtautua vielä varauksella. Voi silti olla että Motorola todella valmistautuu Samsung Galaxy Z Fold 7:n haastamiseen, mikä eittämättä tuntuu hyvin kiinnostavalta ajatukselta.
Tämä olisi samalla yllättävää, sillä Motorola on perinteisesti profiloitunut edullisempien taitettavien puhelimien valmistajana. Tästä huolimatta yhtiöllä on muutamia taka-alalle jääneitä lippulaivamallejakin tarjolla.
Galaxy Z Fold 7:n suositushinta lähtee Suomessa liikkeelle 2 199 eurosta, joten edullisempi vaihtoehto voisi olla potentiaalinen markkinarako Motorolalle. Hintalappu lienee silti tonnin tyyriimmällä puolella ja kenties noin 1 500 eurossa, jolloin puhelin tarjoaisi huippukokemuksen selvästi Samsungin kärkimallia edullisemmin.
Se, mitä Motorola todella aikoo esitellä CES-tapahtumassa, selviää tammikuun alussa. Kunhan lisätietoja paljastuu, kerromme niistä luonnollisesti sivuillamme.
