Arvostelussa Motorola Razr 2022

Motorola tuo kauppoihin kahden vuoden tauon jälkeen yhtiön kolmannen sukupolven taitettavan Razr-puhelimen, joka korjaa edeltäjiensä näkyvimmät ongelmat. Toisin sanoen uudessa mallissa on kauttaaltaan parempi rauta sekä kohtuullisempi hintalappu.

Yhtiö on tosin jättänyt aiempien mallien ikonisen muotoilun taakseen tuodakseen markkinoille aavistuksen perinteisemmän ilmeen Razr 2022:lla. Myös koko on samassa ruljanssissa kasvanut, kiitos pitkälti 6,2-tuumaisen näytön korvaantumisella 6,7-tuumaisella Full HD+ pOLED -paneelilla.

Uusi näyttö onkin loistava ruutu videoiden katseluun ja moniajoon, sillä se tukee HDR10+:aa, DCI-P3:a ja 10-bittistä väriavaruutta. 144 Hz virkistystaajuus auttaa puolestaan pelitarpeissa, ja suorituskykyä riittää Snapdragon 8 Plus Gen 1 -järjestelmäsirun ansiosta. Tästä huolimatta puhelin tosin takkuilee toisinaan, mikä kielisi heikosta optimoinnista.

Muovinen pintapäällyste on niin ikään korvattu UTG-lasilla, minkä lisäksi yhtiö on hionut taittuvaa näyttöä entistä paremmaksi. Monissa taitettavissa malleissa vaivaavaa taitekohtaa ei Razr 2022:ssa juurikaan edes erota tai edes tunne.

Ohjelmiston osalta Razr 2022:ssa on Android 12 -pohjainen käyttöjärjestelmä, joka on aavistuksen vanhentunut Android 13:n ollessa jo tarjolla. Joten vaikka puhelin tuntuu ja näyttää laadukkaalta, sen ohjelmisto olisi voinut olla aavistuksen prameampi. Lisäksi Motorola jatkaa kitsasteluaan, eikä tarjoa kuin kahden vuoden edestä käyttöjärjestelmäpäivityksiä, joista yhden nappaa jo mainittu Android 13.

Onneksi Motorola tarjoaa yhtiölle ominaisen suoraviivaisen käyttökokemuksen ja älykkäät aputoiminnot, joita riittää runsaasti. Etenkin Moto Gametime tuo pelattavuuteen uutta potkua ja avaa käyttöön 144 Hz virkistystaajuuden. Puhelimen ulkopuolelle jäävä Quick View -näyttö on niin ikään vakuuttava, vaikkakin aavistuksen hiomaton. Myös uusi Flex View -toiminnallisuus on kuin suoraan Samsung Galaxy Z -sarjalaisista napattu näppärä lisä.

3 500 mAh akku saattaa kuulostaa paperilta liian alhaiselta lippulaivamallille, mutta käytännössä Razr 2022 yllättää pitkäikäisyydellään. Kyseessä onkin edeltäjäänsä huomattavasti luotettavampi puhelin taskuun kannettavaksi. Akku tukee lisäksi yllättävän nopeaa pikalatausta, joka antaa 90 % edestä virtaa ensimmäisen 30 minuutin aikana. Harmillisesti puhelin ei tue kuitenkaan langatonta latausta.

Myös kamerat näyttävät paperilla kilpailijoitaan paljon laadukkaammalta, ja pääkamera saa kylkeensä puhelimesta aiemmin uupuneen ultralaajakulman. Tarkempien tietojen osalta tarjolla on 50 megapikselin pääkamera optisella kuvanvakaimella, 13 megapikselin makrokuvaukseen kykenevä ultralaajakulma sekä 32 megapikselin selfie-kamera.

Kamerat tukevat lisäksi 8K-videotallennusta, kahden kameran tallennusta ja Razrille ominaista Tripod View -toimintoa. Valitettavasti kuvanlaatu jättää silti toivomisen varaa, ja etenkin kuvakäsittelyssä on ongelmia niin hämäräkuvauksen kanssa kuin epäjohdonmukaisen väritasapainon pää- ja ultralaajakulmakameran välillä.

Razr 2022:sta käy silti selväksi, että Motorola saapuu taittuvien puhelinten markkinarakoon uudella tarmolla ja tuo tarjolle kilpailullisimman mallin tähän mennessä. Paranneltu suorituskyky, laajennettu toiminnallisuus ja sopiva hinta auttavat erottumaan joukosta.

Jos taittuvien simpukkamallien standardina pidetään tällä hetkellä Samsung Galaxy Z Flip4:ää, Razr 2022 pääsee likelle ja osin samalle viivalle kilpailijansa kanssa. Silti muutamat hiomattomuudet, kookkaampi muotoilu ja rajallinen päivitystuki jättävät sen toiseksi.

Puhelimella on silti paikkansa parhaiden taitettavien puhelinten listalla, joten kyse on kaikin puolin laadukkaasta uutukaisesta.

Motorola Razr 2022 - hinta ja saatavuus

Julkaistiin Suomessa 11. marraskuuta

Hinta 1 149 €

Razr 2022 julkaistiin Kiinassa 15. elokuuta myöhästyttyään pari viikkoa viime hetken viivästyksen myötä. Eurooppaan puhelin tuotiin pari kuukautta myöhemmin ja Suomeen 11. marraskuuta.

Yhtiön edelliset taitettavat mallit ovat olleet kalliimmasta päästä, mutta uusi Razr 2022 on aavistuksen huokeampi. 1 149 € hinta tekeekin siitä samanhintaisen kuin Samsungin Galaxy Z Flip4 julkaisussa.

Arvosana: 4/5

Motorola Razr 2022 - muotoilu

Edeltäjäänsä paljon isompi

IP52-luokitus

Kaksisävyinen mattamusta

Aiempia Razr-malleja käyttäneet huomaavat uuden mallin olevan välittömästi kookkaampi, mikä johtuu noin 0,5 tuumaa isommasta näytöstä.

Puhelimen käyttöliittymä tukee yhden käden käyttöä, mutta valitettavasti käyttöliittymä ei skaalaudu tällöin kunnolla, vaan sen sijaan ruudun ylälaidassa olevat elementit tuodaan sormien ulottuville näytön keskelle. Kätevyydestä huolimatta laitteen leveys tekee silti puhelimen käytöstä hankalaa yhdellä kädellä.

Onneksi toissijainen Quick View -näyttö on varsin monipuolinen ja mahdollistaa useiden eri toimintojen käytön, mikä tekee myös puhelimen käytöstä aavistuksen helpompaa yhdellä kädellä.

Värivaihtoehtojen osalta Razr 2022 on saatavilla ainoastaan mustana, joka on tyylikäs kaksisävyinen viimeistely. Puhelimen yläosa on kiiltäväpintaista mustaa lasia, kun taas alaosa teksturoitua "velvet AG"-lasia. Näitä ympäröi musta metallinen runko.

AG-lasi hylkii loistavasti sormenjälkiä, kun taas kiiltäväpinnoite suorastaan kerää niitä. Puhelimen keskipiste löytyy luonnollisesti sen keskeltä, joten valtaosan ote ympäröi juuri puhelimen keskialuetta.

Motorola on onnistunut tuomaan uuteen malliin myös vesi- ja pölykestävyyden IP52-luokituksella. Sarana ei siltikään tunnu yhtä kestävältä kuin Z Flip4:ssä oleva vastaava. Silti puhelin tuntuu kestävältä, eikä sen käyttöä tarvitse pelätä ylenpalttisesti.

Razr 2022:ssa ei ole myöskään aiempien mallien ikonista leukaa, josta on luovuttu tasapainoisemman ja kompaktimman muotoilun edessä. Tosin kyseessä on silti melko kookas puhelin. Ikonisesta lisästä luopuminen on tehnyt puhelimesta tosin hivenen pelkistetyn oloisen, mutta käyttökokemus on sen sijaan parempi.

Puhelin tuntuu lisäksi parin viikon testin jälkeen kestävältä, eikä saranat tunnu antavan periksi kuin aavistuksen. Saranoiden mekanismin tuntee aina puhelinta aukaistaessa, mikä tekee Razr 2022:n käytöstä ihanan kouriintuntuvaa.

Laitteen oikeassa laidassa on lisäksi erilliset painikkeet virralle ja äänenvoimakkuudelle, jotka sijaitsevat aavistuksen liian ylhäällä puhelimen ollessa avattu. Niistä lähtee tosin tyydyttävä kliksahdus painaessa, ja sisäänrakennettu sormenjälkitunnistin on yhtä lailla vakuuttavan responsiivinen.

Arvosana: 4/5

Motorola Razr 2022 - näyttö

6,7 tuuman 14 4Hz Full HD+ -taittuva pOLED-näyttö, HDR10+, DCI-P3, 10-bittinen värimaailma

2.7 tuuman AMOLED -ulkoinen Quick View -näyttö

Lähes huomaamaton taittokohta näytössä

UTG (ultra-thin glass), ei näyttölovea

Razr 2022:n uusi sarana mahdollistaa puhelimen sulkemisen täysin, eikä näyttöjen väliin jää pientä aukkoa kuten Samsungin Z-sarjalaisissa. UTG-lasipäällyste on myös merkittävä parannus viime vuonna käytetystä muovipinnoitteesta.

Yhtiön lähestymistapa taitettaviin näyttöihin on aina ollut vakuuttava, ja Motorolan uusin malli on sen osalta kiistatta upea. Razr 2022:ssa taittuvan näytön taitekohta on käytännössä markkinoiden huomaamattomin, eikä sitä myöskään meinaa tuntea sormella. Verrattuna kilpailijoihin se on merkittävästi parempi ja soisimme Samsungin ja muiden ottavan tästä mallia tuleviin malleihinsa.

Lisäksi puhelimen päänäyttö on vakuuttava myös ominaisuuksiltaan, joihin kuuluu HDR10+, DCI-P3-väriavaruus, 10-bittinen värimaailma sekä 144 Hz virkistystaajuus. Näytön asetuksissa virkistystaajuus on tosin valittavissa ainoastaan joko 60 Hz:nä tai automaattisena, jolloin ruutua tiiraillaan valtaosa ajasta 120 hertsisenä ja toisinaan tarvittaessa 90 tai 60 hertsisenä.

Näytön taittokohtaa on vaikea havaita.

Nopeinta 144 Hz virkistystaajuutta varten täytyy aktivoida erillinen Moto Gametime -sovellus. Paremman virkistystaajuuden lisäksi se tuo mukanaan muita käteviä ominaisuuksia. Näyttötaajuutta voi lisäksi säätää aina pelikohtaisesti.

Muiden taitettavien puhelinten lailla Razr 2022:ssa on myös ulkoinen näyttö, jota yhtiö kutsuu Quick View -näytöksi. Laitteen ulkolaidalla komeilee 2,7 tuuman OLED-paneeli 60 Hz virkistystaajuudella. Sen pikselitiheys eroaa aavistuksen aiemmista malleista, mutta tästä huolimatta se on yksi isoimmista simpukkamallisista puhelimista löytyvistä ulkoisista näytöistä.

Arvosana: 4,5/5

Motorola Razr 2022 - ohjelmisto

Android 12 ja My UX

Flex View -optimaatiot taitettuna

Vain kahden vuoden järjestelmäpäivitykset, kolmen vuoden turvapäivitykset

Quick View -näytön iso tuumakoko mahdollistaa sen käytön huomattavasti monipuolisemmissa käyttötarkoituksissa kuin Z Flip4:n tai P50 Pocketin vastaavissa. Tätä tuetaan myös varsin kattavalla ohjelmistotuella.

Kilpailevissa malleissa ulkoista näyttöä voi usein käyttää vain sääilmoitusten, kalenterin tai tavallisten ilmoitusten huomioimiseen. Motorola antaa käyttäjälle sen sijaan mahdollisuuden käyttää näytöllä lähes mitä tahansa sovellusta.

Vaikka näyttö on iso ulkoiseksi ruuduksi, 2,7 tuumaa on silti melko pieni suurimmalle osalle sovelluksista. Siten niin Instagramin kuin Disney Plussan käyttö vaihtelee laajalti, sillä ne on suunniteltu aavistuksen korkeammalle ruutupinnalle. Silti ulkoisen näytön käyttäminen twiittailuun, Google Homen käskyttämiseen tai YouTube-videoiden katseluun on melko näppärää.

Uusi Flex View -toiminto on sen sijaan napattu tylysti Samsungin Z Flip4:ltä ja on ylipäätään mahdollista uuden UTG-lasipinnoitteen ansiosta. Lisäksi sarana tukee useita eri kulmia. Puhelimen voikin jättää aavistuksen raolleen, jolloin kellon tai ilmoitukset voi tarkastaa näppärästi. 90-asteen kulmassa näyttö tukee puolestaan jaettua ruutua ja moniajoa, jolloin puhelimella voi pyörittää kahta sovellusta samanaikaisesti.

Harmillisesti ohjelmisto ei ole tässäkään tapauksessa aivan yhtä hiottu kuin kilpailijoilla. Se hyödyntää silti paremmin Razr 2022:n uusia ominaisuuksia ja näyttöjä tavoilla, joihin sen edeltäjät eivät pystyneet.

Varsinaisen käyttökokemuksen osalta tarjolla on Motorolalle tyypillisen puhdas käyttöliittymä, joka on tosin valitettavasti rakennettu vanhemman Android 12:n päälle. Tältä osin Motorola ei ole tuntunut karistavan taakkaansa kunnolla.

Asiaa ei suinkaan auta se, että puhelimelle luvataan vain kahden vuoden käyttöjärjestelmäpäivitykset, joista toinen menee Android 13:lle. Turvallisuuspäivityksiäkin luvataan vain kolmeksi vuodeksi, joten Razr 2022 jää tältä osin kilpailijoiden jalkoihin.

Käyttökokemus on silti yhtiön oman My UX:n kautta todella lähestyttävä, eikä aloitusvalikkoon ole juurikaan kajottu. Useimpia Motorolan omia ohjelmia hallinnoidaan esiasennetun Moto-sovelluksen kautta.

Peek Display -toiminto tekee lukitusnäytössä olevista ilmoituksista täyteläisempiä ja antaa käyttäjälle laajemmat käyttövalmiudet esimerkiksi taskulampun sytyttämiseksi. Power Touchin avulla pääsee puolestaan nopeasti käsiksi omiin lempisovelluksiin mistä tahansa tuplanapauttamalla virtapainiketta.

Arvosana: 4/5

Motorola Razr 2022 - Suorituskyky ja tekniset tiedot

Snapdragon 8 Plus Gen 1 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5 RAM-muisti

256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

Aiempiin Razr-puhelimiin tutustuneet muistavat varmasti, että edelliset kaksi mallia ovat olleet hinta-laatusuhteeltaan täysin järjettömiä. Korkealle hinnalle oli kuitenkin syynsä, sillä Motorola halusi tuoda taitettavan puhelimen ensimmäisten joukossa markkinoille, jolloin kehityskustannukset olivat suuret ja joita pyrittiin kompensoimaan isolla hintalapulla.

Hintapiste on tuotu tuoreimman Razr 2022:n myötä viimein inhimillisemmälle tasolle, joka vastaa samalla likemmin Motorolan muuta valikoimaa.

Puhelimessa on Qualcommin uusin Snapdragon 8 Plus Gen 1 -siru, joka on saanut kylkeensä nopeaa LPDDR5-muistia ja UFS 3.1 -tallennustilaa. Suomessa saatavilla on ainoastaan 8 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt tallennustilalla varustettua mallia, joka saatiin myös testattavaksi.

Benchmark-tulokset antavat Razr 2022:lle odotetusti huippuluokan tulokset. Geekbench 5:ssä pisteitä kertyi 4 078, kun Samsungin Z Flip4 sai vastaavasti 4 005 pistettä. Käytännössä suorituskyky vastaa niin ikään odotuksia.

Ainoa poikkeus tähän on tosin se, että hyvästä suorituskyvystä ja virkistystaajuudesta huolimatta puhelin nikottelee toisinaan. Tätä on havaittavissa niin pelatessa kuin ulkoista Quick View -näyttöä käyttäessä. Ongelman ei pitäisi kuitenkaan johtua tarjolla olevista resursseista. Kenties syynä on puutteellinen optimointi Motorolan ohjelmiston osalta. Tämä on onneksi korjattavissa, ja toivottavasti yhtiö aikoo näin myös tehdä tulevaisuudessa.

Arvosana: 4/5

Motorola Razr 2022 - akkukesto

3 500 mAh akku

Yllättävän nopea 30 W lataus

Ei langatonta latausta

Simpukkamallisissa taitettavissa puhelimissa on yleensä melko pienet akut, sillä niiden koko asettaa selkeät rajat akun koolle. Razr 2022:n kohdalla puhelimeen on tuotu kuitenkin isompi näyttö, jolloin tätä varten tarvittava isompi tila mahdollistaisi myös isomman akun.

Näin ei kuitenkaan ole, vaan kilpailijoihin verrattuna uutukaisessa on verrattain perinteinen 3 500 mAh akku. Käytännön testeissä se onnistui silti yllättämään.

Razr 2022 tarjosi 6-7 tuntia ruutuaikaa yhdellä latauskerralla, kun puhelinta käytti pelaamiseen, musiikin kuunteluun, videoiden katseluun, valokuvaukseen ja some- ja verkkokanavien selailuun.

Aavistuksen tarkemmassa analyysissä noin 15-minuuttinen pelikerta Apex Legends Mobilessa puhelimen ollessa performance-tilassa, 144 Hz virkistystaajuudella, korotetulla kosketusherkkyydellä ja 50 % kirkkaudella söi akusta viisi prosenttia.

Toinen yllätys paljastui puolestaan latauksessa, sillä verrattain pienestä 30 W latauksesta huolimatta akun lataus sujuu joutuisasti. Useammalla latauskerralla Razr 2022 latautui 90 prosenttiin ensimmäisen 30 minuutin aikana, kun taas loput kymmenen prosenttia saatiin tätä seuranneen tunnin aikana. Akun käyttöikää säästäville puhelinta ei siten tarvitse ladata kuin 30 minuuttia kerralla, jolloin sillä saa virtaa riittävästi loppupäiväksi.

Valitettavasti Razr 2022 ei tue lainkaan langatonta latausta, kuten Galaxy Z Flip4. Raskaammassa peli- ja valokuvauskäytössä puhelin tuppaa myös kuumenemaan, mutta ei kuitenkaan huolestuttavasti.

Arvosana: 4/5

Motorola Razr 2022 - kamerat

50 MP pääkamera + 13 MP ultralaajakulma

32 MP selfie-kamera

Jopa 8K-videotallennus + Tripod View -kuvatila

Aiemmissa Razr-malleissa oli vain yksi taka- ja yksi etukamera. Uusimmassa mallissa yhtiö on onnistunut tuomaan paitsi ultralaajakulman taakse, myös poistamaan näyttöloven kokonaan ja sovittamaan punch-hole-kameran suoraan näyttöön.

Numeroiden osalta tarjolla on isoja lukuja, sillä pääkennona nähdään 50 megapikselinen kamera, jossa on optinen kuvanvakain ja paranneltu hämäräkuvausmahdollisuus. Sen rinnalla on uusi 13 megapikselinen ultralaajakulma 120-asteisella kuvakulmalla ja makrokuvaustuella. Edessä on puolestaan 32 megapikselin selfie-kamera, joka hyödyntää pixel binning -teknologiaa napatakseen 8 megapikselin kuvia.

Motorolan omiin lisäyksiin lukeutuu myös videosuodattimet valikoiduissa videopuhelusovelluksissa, Spot Color -kuvaustila sekä 8K-videotallennus.

Quick View -näyttöä voi niin ikään hyödyntää kuvatessa tuomalla siihen esimerkiksi piirrosmaiset kasvot houkutellakseen lasta katsomaan kohti kameraa. Se toimii samalla etsimenä selfie-kuvia ottaessa. Tripod View -tilassa puhelimen voi puolestaan asettaa 90 asteen kulmaan ikään kuin jalustaksi, jolloin sillä voi räpsiä kuvia ilman erillistä jalustaa.

Valitettavasti kuvien lopputulos ei vastaa kuitenkaan Motorolan omia mainospuheita "maailman kehittyneimmästä kamerasta taitettavassa puhelimessa".

Kuvaesimerkkejä

Kuvaesimerkkejä

Cheddar keinotekoisessa valossa pääkameralla otettuna

Cheddar samassa valaistuksessa laajakulmakameralla
Pääkamera
Ultralaajakulma
Pääkamera
Ultralaajakulma
Makrotila
Pääkamera heikossa valaistuksessa
Ultralaajakulma samassa valaistuksessa
Pääkamera
Ultralaajakulma
Pääkamera
Ultralaajakulma
Pääkamera
Ultralaajakulma
Hämäräkuvausta
Night Vision -kuvatila
Miksi Razr poistaa sieraimeni?

Suurin ongelma valokuvissa näyttäisi ilmaantuvan jälkikäsittelyssä, joka on erityisen heikko selfie- ja potrettitiloissa. Omalla kohdallamme kamera halusi välttämättä peittää kasvoista otetuista kuvista sieraimet, minkä lisäksi se käsittelee ihoa todella rankasti.

Pääkameran ja ultralaajakulman välillä on myös merkittävä ero niin kuvanlaadun kuin dynaamisen alueen osalta, joista molemmat laskevat siirryttäessä laajakulmaan. Myös kuvien valkotasapaino poikkeaa merkittävästi toisistaan.

Ja vaikka puhelimessa on 50 megapikselin kenno, sen 12,6 megapikselin pixel binning -tekniikalla otetut kuvat näyttävät haalistuneilta. Dynaaminen ala jää turhan kapeaksi, eivätkä yksityiskohdat kestä lähempää tarkastelua. Suljin tuntuu myös toimivan selkeällä viiveellä, mihin emme ole törmänneet lippulaivapuhelimissa enää pitkään aikaan.

Hyvässä valaistuksessa kameroilla saa silti luonnollisen oloisia kuvia, ja HDR-otoksia kaipaaville Razr 2022 ajaa asiansa. Kuvat vain tuppaavat epäonnistumaan todella helposti, ja etenkin hämäräkuvaus ei vastaa odotuksiamme.

Motorola saattaa pystyä parantamaan kameraominaisuuksia tulevien ohjelmistopäivitysten avulla, mutta emme usko minkään ihmeen parantavan ultralaajakulmalla tai sen makrotilalla otettuja kuvia.

Arvosana: 3/5

Motorola Razr 2022 - Yhteenveto

Swipe to scroll horizontally Attributes Notes Rating Muotoilu Isompi ja kehittyneempi versio aiemmasta Razr-puhelimesta 4/5 Näyttö Kyvykäs ja iso 144 Hz -näyttö, jossa ei näy juuri taitoskohtaa 4,5/5 Ohjelmisto Ominaisuuksiltaan rikas ja helppokäyttöinen, mutta päivitystuki jättää toivomisen varaa 4/5 Suorituskyky Suorituskykyä piisaa, mutta optimointi jää puutteelliseksi 4/5 Akku Yllättävän pitkäkestoinen pikalatauksella, mutta ilman langatonta latausta 4/5 Kamerat Vakuuttavat kamerat heikoilla optimisaatioilla ja outouksilla 3/5 Hinta-laatusuhde Edelleen hintava, mutta silti hinta-laatusuhteeltaan käypäinen puhelin 4/5

Kannattaako Motorola Razr 2022 ostaa?

Osta jos...

Haluat pelikäyttöön soveltuvan taitettavan puhelimen

Razr 2022:ssa on huipputehokas suoritin, sulava näyttö ja kätevä ohjelmisto, joka tekee siitä loistavan pelipuhelimen.

Haluat kompaktin isonäyttöisen puhelimen

6,7 tuumaa on kookas puhelimelle, mutta kokoontaitettavuus tekee tästä näppärän kompaktin puhelimen.

Vihaat näkyviä taitoskohtia

Valmistajat ovat pyrkineet hävittämään näyttöjen taitoskohdan jo vuosia, ja Razr on sen suhteen paras vaihtoehto tällä hetkellä.

Älä osta, jos...

Haluat kamerapuhelimen

Vaikka Razr 2022:n kamerat ovat saaneet päivityksen, niissä on silti paljon parannettavaa.

Haluat pitkän tuen puhelimelle

Motorolaa on kritisoitu puutteellisesta päivitystuesta, eikä Razr 2022 ole poikkeus sääntöön.

Haluat kaikkein pienimmän taitettavan puhelimen

Isompi näyttö tekee Razr 2022:sta hankalamman käyttää. Samsungin Z Flip4 on sen sijaan näytön osalta samankokoinen, mutta kooltaan huomattavasti pienempi.

Harkitse myös

Vaikka Razr 2022 parantaa roimasti edeltäjästään, siinä on puutteita, jotka on korjattu joissain kilpailevissa malleissa. Alla muutamia suosituksiamme.

