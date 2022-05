Arvostelussa Moto G22

Moto G22 on erittäin edullinen budjettipuhelin, jonka akkukesto sekä hillitty Android 12 -ohjelmisto tekevät vaikutuksen. Muut ominaisuudet jäävät kuitenkin taka-alalle. Halpaa Android-puhelinta etsivät eivät todennäköisesti jää kuitenkaan kaipaamaan kummoisia erikoisominaisuuksia.

Pika-arviossa Moto G22

Moto G22 tavoittelee käyttäjää, joka etsii uutta Android-puhelinta mahdollisimman halvalla. Motorolalla on vahvat perinteet budjettimallien markkinoilla, eikä 169 euron uutuusmalli tee tällä saralla merkittävää poikkeusta. Täysin se ei silti vakuuta.

Siinä missä valmistajan aiemmat budjettimallit ovat tuntuneet hintaansa laadukkaammilta, Moto G22 ei tarjoa samaa tunnetta. Halpa hinta näkyy ja tuntuu erityisesti näytön sekä kameran kohdalla. Jos puhelimelta haluaa yhtään enempää, kannattaa satsata hankintaan muutamia kymppejä enemmän.

Moto G22:lla on silti vahvuutensa. Erityisesti akkukesto on mainio, sillä täyteen ladattu puhelin jaksaa helposti kaksi ja mahdollisesti jopa kolme päivää. Tämän ansiosta se on hyvä vaihtoehto yksinkertaiseen puhelu- ja viestintäkäyttöön. Esimerkiksi seniorit saattavat hyvinkin arvostaa pitkää käyttöikää enemmän kuin raakaa suorituskykyä.

Tekniset tiedot eivät anna aihetta hurraahuudoille, vaikka Android 12 -käyttöjärjestelmä on miellyttävä käytettävä. Puhelimen kompromissit näkyvät pieninä viiveinä ja lataustaukoina erityisesti pelikäytössä sekä sovelluksia vaihtaessa. Mitä enemmän sovellukset kehittyvät ajan kuluessa, sitä pahemmaksi mietintätauot todennäköisesti venyvät.

Nelikamerajärjestelmä ajaa asiansa varsin hyvin päivänvalossa. Sen sijaan yökuvaus aiheuttaa ongelmia, joita ei parhaiden kamerapuhelimien kohdalla havaitse. Kun huomioi vielä näytön alhaisen resoluution sekä kirkkauden puutteen, on helppo nähdä hintalapun vaatimat kompromissit.

Moto G22:n suurin ongelma on budjettipuhelimien kiristynyt kilpailu. Jos on valmis pulittamaan muutaman kympin enemmän, tarjoavat esimerkiksi 5G-tuelliset Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ja Nokia G50 selvästi paremman käyttökokemuksen.

Moto G22 erottuu hinnallaan ja akullaan. Muut kompromissit on kuitenkin syytä tiedostaa ennen kauppaan marssimista.

Hinta ja saatavuus

Suositushinta 169 €

Julkaistiin Suomessa maaliskuussa 2022

Moto G22 ilmestyi Suomessa maaliskuun lopussa 2022. Laite on saatavissa useilta jälleenmyyjiltä 169 euron suositushintaan. Myynnissä oleva versio sisältää 4 Gt RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa.

Puhelimesta on julkaistu myös 128 Gt tallennustilalla varustettu malli, mutta sen saatavuus Suomessa on haastavaa.

Muotoilu

Moto G22 ei sisällä muotoilullisia innovaatioita tai erikoisuuksia, mutta ulkonäkö on silti maltillisen tyylikäs. (Image credit: Future)

Tukeva, kestävä rakenne

Kaksi värivaihtoehtoa

Ei IP-luokitusta vesitiiviydestä

Moto G22 on melko kookas älypuhelin, mutta sen kurvikkuus ja tuntuma paikkaavat ongelmaa. 8,5 mm paksuus ei kuitenkaan jää huomaamatta, sillä esimerkiksi iPhone 13 (7,7 mm) ja Samsung Galaxy S22 (7,6 mm) ovat selvästi ohuempia.

Vaikka puhelimen runko on budjettimalleille tyypillisesti muovia, kokonaisuus ei tunnu halvalta tai huteralta. Selustassa on hienovarainen Motorola-logo sekä vasempaan yläkulmaan sijoitettu kameralohko. Linssit ulkonevat melko tuntuvasti, mutta isompiakin kohoumia on nähty.

Malli on julkaistu mustana (Cosmic Black) ja sinisenä (Iceberg Blue). Molempien värivaihtoehtojen selustassa on havaittavissa pieni kiiltopinta, joka heijastaa valoa. Tämä tuo muutoin edulliseen puhelimeen pienen lisävivahteen laadukkuutta ja tyyliä.

Vaikka Moto G22 ei ole saanut IP-luokitusta, Motorola kutsuu puhelintaan vettä hylkiväksi. Todennäköisesti malli kestää siis vesisadetta muttei uppoamista tiskialtaaseen.

Virta- ja volyymipainikkeet on sijoitettu puhelimen oikeaan sivustaan. USB-C-latausväylä on tutusti mallin pohjassa. Moto G22:n päällä on iloisena yllätyksenä 3,5 mm kuulokeliitäntä. Sormenjälkitunnistin on jemmattu virtapainikkeeseen. Vaikka suosimme näyttöön sijoitettua anturia, toimi se testijakson aikana miellyttävän hyvällä varmuudella.

Moto G22 ei tuo mukanaan juuri minkäänlaisia yllätyksiä tai kokeellisia innovaatioita. Lopputulos on varsin turvalliselta ja laadukkaalta näyttävä kokonaisuus, jota ei tarvitse piilottaa ulkopuolisten katseilta.

Näyttö

Moto G22:n näyttö tarjoaa hyvän virkistystaajuuden, mutta muutoin kokonaisuus jättää toivomisenvaraa. (Image credit: Future)

6,5-tuumainen IPS LCD -näyttö

Alhainen 720p resoluutio

90 Hz virkistystaajuus

6,5-tuumainen IPS LCD -näyttö on selkeä osoitus budjettihinnan vaatimista teknisistä kompromisseista. 720 x 1 600 -resoluutio ei ole erityisen tarkka, kirkas tai värikäs, mutta se ajaa asiansa. Onneksi 90 Hz virkistystaajuus on parempi kuin monien muiden halpispuhelimien 60 hertsin vastaava.

Näyttöä ympäröivät reunukset eivät ole järin paksuja alaosaa lukuun ottamatta. Ainoastaan näytön yläosassa oleva kamerareikä rikkoo näyttökokonaisuutta. Se on sijoitettu keskelle ruudun yläosaa.

Moto G22 tarjoaa hintaluokassaan varsin laadukkaan kamerakokonaisuuden. Jos mietit, miten tämä on edes mahdollista, johtuu se kompromisseista erityisesti näytön saralla. Vaikka ruudun kirkkauden hilaisi maksimiasetuksiin, on näytön lukeminen haastavaa päivänvalolla. Niin ikään videot ja kuvat eivät pääse ansaitsemalleen tasolle.

Kamera

Moto G22:n kameralohko on sijoitettu tyypilliseen tapaan selustan yläkulmaan. (Image credit: Future)

Nelikamerajärjestelmä

Ultralaajakulmakamera, mutta ei optista tarkennusta

Tyydyttäviä kuvia valoisissa tiloissa

Valmistajan Moto G22 -tuotesivu on siunattu "Paras Android-kamera" -otsikolla. Tämä lienee pelkkä myyntikikka Googlesta saatavien klikkien keräämiseksi, sillä väitteen totuuspohja ei kestä tarkastelua. On luonnollisesti selvää, ettei 169 euron puhelin yllä parhaiden kamerapuhelimien listallemme. Listan kärkipaikkaa pitävä iPhone 13 Pro maksaa nimittäin jopa kuusi kertaa enemmän. Tästä huolimatta kamera on hyvissä olosuhteissa kohtuullinen.

Moto G22 sisältää nelikamerajärjestelmän, joka koostuu 50 MP laajakulmakamerasta, 8 MP ultralaajakulmakamerasta, 2 MP makrokamerasta ja 2 MP syvyyssensorista. Etupuolella on puolestaan 16 MP laajakulmakamera. Kamerasovellus tarjoaa lisäksi mahdollisuuden hallita muutamaa eri asetusta, joiden joukossa ovat ISO, HDR sekä valkotasapaino.

Kuten budjettipuhelimien tapauksessa on tyypillistä, Moto G22 pärjää hyvin päivänvalossa sekä hyvin tuettuna kuvatessa. Otollisissa olosuhteissa napatut potretit kelpaavat sosiaalisen median kanavaasi ilman ylimääräistä kuvankäsittelyä. Tykästyimme erityisesti yksityiskohtiin sekä luonnolliseen väritasapainoon. Lisäksi HDR-ominaisuus saa värierot hyvin esiin, joskin tämä vaatii kuvan tallentamisen ennen kuvaprosessoinnin toteutumista.

Sen sijaan hämäräkuvaus sekä liikkuvat kohteet aiheuttavat kameralle haasteita. Yön olosuhteisiin tarkoitettu kuvaustila ei sekään pysty ihmeisiin, vaan otoksissa on runsaasti kohinaa sekä epätarkkuutta. Vakaa kuvauskäsi sekä pienikin valo parantaa tilannetta onneksi selvästi.

Esimerkkikuvia

Kuva 1/14 Moto G22 saa päivänvalossa ikuistettua hyviä kuvia (Image credit: Future) Kuva 2/14 Ultralaajakulmakamera taltioi suuremman näkymän ilman värien vääristymistä. (Image credit: Future) Kuva 3/14 Yksityiskohdat ja värit ovat hyvällä tasolla. (Image credit: Future) Kuva 4/14 HDR-prosessointi parantaa kontrastia valoisan ja pimeän välille. (Image credit: Future) Kuva 5/14 Moto G22 ei tarjoa optista zoomia, joten tässä käytetään 2x digitaalista tarkennusta. (Image credit: Future) Kuva 6/14 Paikallaan pysyvät kohteet näyttävät lähikuvissa hyviltä. (Image credit: Future) Kuva 7/14 Puistokuva osoittaa värien ja yksityiskohtien määrän. (Image credit: Future) Kuva 8/14 Ulkokuvaus ei aiheuta päivänvalolla ongelmia Moto G22:lle. (Image credit: Future) Kuva 9/14 Yökuvaus on sen sijaan selvästi haastavampaa. Tässä on kuvattu sama kohde kuin edellisessä otoksessa. (Image credit: Future) Kuva 10/14 Yö-tila auttaa jonkin verran, mutta ihmeisiin se ei pysty. (Image credit: Future) Kuva 11/14 Sama kuva Pixel 6 Prolla osoittaa, mihin lippulaivapuhelimet pystyvät. (Image credit: Future) Kuva 12/14 Tämä Moto G22:lla otettu yökuva ei ole pöllömpi... (Image credit: Future) Kuva 13/14 ...mutta eihän se Pixel 6 Pron kuvalle pärjää. (Image credit: Future) Kuva 14/14 Osa yksityiskohdista ikuistuu pimeälläkin, mutta kohinan ja sumeuden määrä on yöllä selvästi korkeampi kuin päivällä. (Image credit: Future)

Suorituskyky ja ominaisuudet

Vaatimattomat tekniset ominaisuudet

MicroSD-paikka

Kohtalainen suorituskyky

Moto G22 hyödyntää MediaTek Helio G37 -järjestelmäpiiriä sekä neljän gigatavun RAM-muistia. Tallennustilaa on saatavilla 64 Gt tai 128 Gt, joskin isompi versio on Suomessa todellinen harvinaisuus. Onneksi tallennuskapasiteettia voi lisätä microSD-muistikortilla.

Tekniset ominaisuudet ylittävät Androidin minimivaatimukset rimaa hipoen. Tämä ei ole hintalapun huomioiden yllätys, mutta odotukset on syytä asettaa kohtuulliselle tasolle. Sovellukset avautuvat kohtuullisen nopeasti, mutta ohjelmavaihdoksen tai verkkosivun latautumisessa on huomattavissa pieni töksähdys.

Jos haluat käyttää puhelintasi jatkuvaan sovellusjumppaan, kiihkeään sähköpostien lähettämiseen tai pelaamiseen, käyttökokemus ei ole häävi. Moto G22 saalisti Geekbench 5 -testissä pistepotiksi 171 (yhdellä ytimellä), 960 (moniydin) ja 89 (Vulkan). Nämä ovat heikoimpia tuloksia mitä olemme nähneet pitkään aikaan.

Suorituskyvyn rajallisuus ei kuitenkaan ole välttämättä ongelma. Malli on tarkoitettu hyvin yksinkertaiseen peruskäyttöön, jolloin pienet ruudunpäivityksen köhimiset sekä pidentyvät latausajat voi antaa anteeksi. Periaatteessa monet pelit sekä jopa kuvankäsittelyohjelmat toimivat näine pienine rajoituksineen.

Puhelin ei tarjoa 5G-tukea. Tämä tuskin harmittaa kohdeyleisöä, sillä 5G-liittymien hinnat ohittavat puhelimen kuluerän jo muutaman kuukauden aikana. Samalla uuden verkkoteknologian puuttuminen kuitenkin evää nopeammat yhteydet sekä paremman verkkoyhteyden.

Myös Wi-Fi 6 -tuen puuttuminen on syytä mainita. Tämäkään ei todennäköisesti haittaa, mutta vastikään Wi-Fi 6 -reitittimen hankkineet saattavat pettyä.

Ohjelmisto

Moto G22 sisältää selvästi vähemmän esiasennettuja ohjelmia kuin useiden kilpailijoiden mallit. (Image credit: Future)

Lähes puhdas Android 12

Vähäkkäästi lisäsovelluksia

Näppärä sääsovellus

Moto G22 tarjoaa lähes puhtaan Android 12 -ohjelmiston. Ainakin me pidimme tästä enemmän kuin monien kilpailevien valmistajien vahvasti kustomoiduista ja räätälöidyistä ohjelmistoversioista.

Ainoat esiasennetut ekstrasovellukset ovat valmistajan asiakastukeen vievä Device Help sekä tarjouksia ja päivitystietoja välittävä Motorola Notification. Mukana on myös näppärä Wallpapers-applikaatio, joka esittelee varsin tyylikkäästi animoituja taustakuvia.

Motorola on tuonut puhelimeen tyypillisen Moto-kotinäytön widgetin, joka esittelee samanaikaisesti kellonajan ja sään. Lopputulos muistuttaa varsin paljon Googlen Pixel-puhelimien vastaavaa. Olipa puheissa Motorolan tai Googlen luomus, tälle näppärälle lisälle on helppo antaa kehuja.

Akkukesto

Moto G22 tarjoaa erinomaisen akkukeston, mutta lataushetkeen on syytä varata tavallista enemmän aikaa. (Image credit: Future)

5 000 mAh akku

Kahden päivän akkukesto

15 W langallinen lataus

Moto G22 erottuu edukseen paitsi hinnallaan mutta myös akkukestollaan. Puhelimessa on kookas 5 000 mAh akku, joka tarjoaa vaatimattoman näytön ja virtaa säästeliäästi käyttävien komponenttien ansiosta puhti pitkäksi aikaa.

Tunnin mediatoisto maksimikirkkaudella ja alhaisella äänenvoimakkuudella pudotti virtatilanteen sadasta 95 prosenttiin. Yhtäjaksoista toistoaikaa piisaakin täten noin 20 tunnin ajan. Tavallisessa käytössä Moto G22 jaksaa vaivatta kahden ja maltillisella käytöllä jopa kolmen päivän ajan.

Latausnopeus ei sen sijaan ansaitse samanlaisia kehuja. Malli tukee vaatimatonta 15 W langallista latausta. Kuten tässä hintaluokassa on tyypillistä, langaton lataus ei ole tuettuna.

Tyhjentynyt akku täyttyy mukana tulevalla USB-C-piuhalla ja laturilla vajaassa neljässä tunnissa.

Kannattaako Moto G22 ostaa?

Moto G22 sisältää vahvuutensa, mutta edullisen hinnan vaatimat kompromissit voivat olla monille liian suuri kanto kaskessa. (Image credit: Future)

Osta, jos...

Etsit halpaa puhelinta

Jos olet puhelinostoksilla todella tiukalla budjetilla, on Moto G22:n 169 euron suositushinta erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto.

Haluat puhtaan Androidin ilman lisäsovelluksia

Motorola ei ole ahtanut Android 12 -puhelintaan pullolleen ylimääräisiä esiasennettuja applikaatioita.

Arvostat erinomaista akkukestoa

Moto G22 tarjoaa 5 000 mAh akullaan jopa kolmen päivän akkukeston, joten laturia ei tarvitse läheskään päivittäin.

Älä osta, jos...

Kuvaat puhelimella ahkerasti

Moto G22:n kamera on kohtuullinen, mutta sen enempää se ei tarjoa. Erityisesti yökuvaus sekä liikkuvat kohteet aiheuttavat kameralle suuria haasteita.

Haluat hyvän suorituskyvyn

Android-ohjelmisto pyörii Moto G22:lla hyvin, mutta pieni hidastelu on jatkuvasti läsnä. Tämä korostuu etenkin pelatessa, sovelluksia vaihtaessa sekä selaimen välilehtiä avatessa.

Kaipaat hyvää näyttöä

Media- ja pelikäyttö kärsivät Moto G22:n vaatimattomasta 6,5-tuumaisesta IPS LCD -näytöstä. Sen 720 x 1 600 -tarkkuus ei tee kunniaa viihdekäytölle

Arvosteltu huhtikuussa 2022