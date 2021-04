Paras puhelin vanhuksille 2021: valitsimme helppokäyttöisimmät vaihtoehdot

Älypuhelinten merkitys ei katoa iän myötä, sillä ne ovat erinomainen tapa olla yhteydessä sukulaisiin, ystäviin ja palveluihin iästä riippumatta. Parhaat puhelimet voivat olla kuitenkin liian monimutkaisia joillekin vanhuksille, joten yksinkertaiset ja helppokäyttöiset vaihtoehdot ovat usein parempi vaihtoehto.

Oikean puhelimen löytäminen iäkkäämmälle ihmiselle voikin olla siten hankalaa, sillä tällöin ei kuljeta aina ominaisuuksien ehdoilla. Toisaalta ikä ei katso myöskään teknologista osaamista, joten paras vaihtoehto jokaiselle vaihtelee oman osaamisen myötä.

Siksi olemmekin koonneet alle useita eri vaihtoehtoja muutamasta eri kategoriasta. Suomessa Doro valmistaa varta vasten helppokäyttöisiä senioripuhelimia, mutta sen lisäksi olemme koonneet myös muutaman edullisen älypuhelimen sekä perinteisen puhelimen. Mikään ei myöskään estä ostamasta jotain tämän hetken parhaimmista puhelimista, jos käyttäjä hallitsee niksit siinä missä nuorisokin.

Silti usein isot näytöt ja helppokäyttöisyys vievät voiton puhelimen valinnassa. Toisinaan kannattaa myös miettiä vanhusten terveyttä. Varsinkin Doron puhelimissa on erillinen avunpyyntönappi, jota painamalla hätätapauksiin voidaan reagoida nopeasti. Kannattaa myös huomioida, että puhelimen kestävyys voi nousta iän myötä entistä suurempaan rooliin.

Olemmekin koonneet alle useita eri vaihtoehtoja niin seniori-, äly- kuin perinteisistä puhelimista, joilla yhteydenpito sukulaisiin ja maailmaan luonnistuu helposti ja kätevästi.

Valitsimme lisäksi parhaat tabletit vanhuksille

Senioripuhelimet:

Doro 8050

Senioripuhelinten kohdalla Suomessa paras vaihtoehto on Doro. Ruotsalainen yritys on myynyt jo vuodesta 2008 lähtien puhelimia iäkkäämmille ihmisille, joten he tietävät, millaisia vaatimuksia vanhemmilla käyttäjillä on.

Doro 8050:ssa on iso ja hintaisekseen tarkka kosketusnäyttö, joten ruutua ei joudu tihrustamaan. Yhtiö käyttää omaa käyttöliittymää, joka on suunniteltu varta vasten vanhemmille käyttäjille. Tämä näkyy muun muassa yksinkertaisissa painikkeissa, joilla käyttäjät voivat soittaa tai tarkastella ja lähettää kuvia ja videoita.

Puhelintoiminnot ovat niin ikään erinomaiset ja ääni kuuluu selkeänä. Laitteessa on kuulokeliitäntä, WiFi-yhteys verkkoselailua varten sekä kattavat säädöt näkö- ja kuulo-ongelmien lieventämiseksi. Erillinen avunpyyntöpainike on lisäksi nopea tapa olla yhteydessä sukulaisiin tai hätäkeskukseen hätätilanteessa.

Puhelimessa on myös 13 megapikselin kamera kuvia varten sekä tehokas akku, jossa riittää virtaa koko päiväksi.

Jos etsit kosketusnäytön sijaan taitettavaa ja oikeilla painikkeilla varustettua mallia, silloin Doro 7070 on hyvä vaihtoehto. Vaikka yhtiö markkinoi puhelinta isolla näytöllä, kyseessä on nykymittapuilla verrattain pieni 2,8 tuuman näyttö. Takana on lisäksi pienempi näyttö, joka paljastaa kellonajan, akun tilan ja mahdollisen soittajan.

Lisäksi Doro 7070:ssa on 3 megapikselin kamera, sisäänrakennettu FM-radio ja 4 gigatavua tallennustilaa. Jälkimmäistä saa lisää ostamalla erillisen microSD-muistikortin.

Puhelimen käyttöliittymänä toimii uniikimpi KaiOS-järjestelmä, joka on kehitetty budjettimalleihin. Siten tiedostot vievät entistä vähemmän tilaa, mutta vastaavasti sovellustuki on Android- ja iOS-vaihtoehtoja huomattavasti pienempi. Siihen saa kuitenkin YouTuben, Google Mapsin ja muut tutut sovellukset.

Muiden Doro-puhelinten lailla 7070:ssa on voimakas soittoääni sekä selkeä fontti, jotka parantavat käyttökokemusta. Lisäksi se tukee yleisimpiä kuulolaitteita ja siinä on avunpyyntöpainike, jota painamalla saa hätätapauksissa nopeasti yhteyden sukulaisiin tai hätäkeskukseen.

Älypuhelimet:

Asteen kokeneemmalle seniorille uusi iPhone SE (2020) on erinomainen vaihtoehto, sillä se tarjoaa Applen laatukokemuksen edullisempaan hintaan.

Puhelimessa on vastaavat tehot kuin iPhone 8:ssa, mutta se on päivitetty muilta osin nykypäivään. Tämä näkyy muun muassa laadukkaammassa näytössä, kameroissa ja muotoilussa.

iPhonen etuna on lisäksi saumaton yhteensopivuus iPadien kanssa, joten siirtymä laitteesta toiselle esimerkiksi isompaa näyttöä kaivatessa sujuu ongelmitta.

Lue arvostelu: iPhone SE (2020)

iPhone XR on SE-mallia tehokkaampi malli ja on nykyään jo siedettävän hintainen. Applen muutaman vuoden takainen lippulaivamalli tarjoaa ison 6,1 tuuman näytön sekä päivitystuen vielä vuosiksi eteenpäin. Siinä on lisäksi kohtuullinen 12 megapikselin kamera.

Lisäksi mallia on saatavilla useissa eri väreissä, joten se näyttää hieman pirteämmältä kuin moni muu vaihtoehto.

Lue arvostelu: iPhone XR

Samsung Galaxy S10e

Samsungin käyttöliittymä on tunnetusti helppokäyttöinen ja selkeä, joten se soveltuu erinomaisesti myös vanhemmalle väelle. Galaxy S10e on yhtiön muutaman vuoden takaisen lippulaivamallin budjettimalli, joten se tarjoaa tehokkaan suorituskyvyn aavistukse nedullisempaan hintaan.

5,8 tuuman näyttö takaa runsaasti ruututilaa, mutta sallii silti helpon käytettävyyden yhdellä kädellä. Sivussa oleva sormenjälkitunnistin on myös helppo tapa avata puhelin, ja 3,5 mm kuulokeliitäntä mahdollistaa erillisten kuulokkeiden käytön. Myös akkukesto riittää hyvin koko päivän tarpeisiin.

Myös Samsungin uudemmat mallit ovat hyviä vaihtoehtoja, mutta Samsung Galaxy S10e on näitä edullisempi ja pienempi, joten se soveltunee paremmin juuri seniorikäyttöön.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy S10e

(Image credit: Future)

Motorolan G- ja E-sarjan puhelimet ovat erinomaisia vaihtoehtoja vanhuksille, sillä ne ovat edullisia, kestäviä ja niissä on tehokkaat akut.

Moto G8 Power Liten akku kestää helposti kaksi päivää, minkä lisäksi puhelimen isossa näytössä riittää katseltavaa. Runko on myös kestävä, joten se kestää tiputuksen. Laatikossa tulee tosin vielä erillinen suojakotelo.

Tämä malli onkin erinomainen vaihtoehto niille, jotka eivät kaipaa parasta suorituskykyä, vaan haluavat luotettavan ja edullisen puhelimen.

Yksinkertaiset mallit:

Kaikki vanhukset eivät halua hienoa teknologiaa tai senioripuhelinta, vaan vanhan perinteisen kännykän. Uudelleen markkinoille tuotu Nokia 3310 on rakastettu klassikko, joka on päivitetty nykyaikaan tärkeimmillä ominaisuuksilla. Tällä kelpaa soitella sukulaisille vaikka joka päivä!

Nokia 3310 tukee puheluiden lisäksi tekstiviestejä ja joitain sosiaalisen median palveluita. Perusluokan kamera tarjoaa yksinkertaiset valokuvaustoiminnot. Se on myös kestävä ja edullinen, joten siitä riittää iloa pitkäksi aikaa.

