Google Maps testaa uutta viestitoimintoa, joka saattaa pelastaa pyhäpäiväsi

Puhelimilla viestimiseen on olemassa jo niin monta sovellusta, että kovinkaan moni meistä ei todennäköisesti päästä riemunkiljahduksia kuullessaan jälleen yhdestä uudesta vaihtoehdosta viestimiseen.

Siitä huolimatta nyt näyttäisi siltä, että jopa Google Maps on lanseeramassa omaa viestiominaisuuttaan. Osa käyttäjistä on jo nähnyt uuden Viestit-välilehden sovelluksen valikossa, mutta kyse on varmasti vielä toiminnon testaamisesta.

Sinun ei kannata kuitenkaan mennä vielä poistamaan Mapsia suutuspäissäsi, vaikket viestitoiminnosta pitäisikään. Vaikuttaisi nimittäin siltä, ettei toiminto ole tarkoitettu ystävien kanssa jutusteluun, vaan kuluttajien ja yritysten väliseen viestittelyyn.

Jokainen meistä on vamasti pohtinut joskus juhlapyhinä, onko jokin tietty kauppa auki tai onko jonkin liikkeen valikoimassa etsimääsi tuotetta. Joskus kuluttajien saattaa kuitenkin olla hankalaa löytää suoraa yhteystietoa kyseiseen liikkeeseen. Google pyrkii ilmeisesti helpottamaan tätä tarjoamalla suoran viestitoiminnon kuluttajien ja yritysten välille.

Kiinnostuksen kartoitusta

Reddit-käyttäjä sanju2cool julkaisi keskustelufoorumilla kuvia Google Mapsin uudesta toiminnosta. Vaikka kuvissa ei vielä näykään mitään varsinaisia viestejä yritysten kanssa, niistä saa melko hyvän kuvan siitä, miten ominaisuus toimii.

Yritykseen saisi ilmeisesti yhteyttä siirtymällä yrityksen Google-sivulle ja painamalla "Message"-painiketta.

Uuden toiminnon avulla ei voi nähtävästi laittaa viestejä toisille yksityishenkilöille, joten sinun ei tarvitse huolia siitä, että ystäväsi pommittaisivat sinua viesteillä, kun yrität navigoida johonkin vieraaseen kohteeseen.

Mukana olevien yritysten täytyy toki rekisteröityä mukaan palveluun, jotta pystyt ottamaan niihin yhteyttä. Uskomme kuitenkin, että tästä tulee yrityksille ilmaista tai niin edullista, että suurin osa toimijoista lähtisi mukaan palveluun.

Toimintoa testataan vasta pienellä osalla käyttäjistä, joten lopullisen ominaisuuden julkaisuun voi mennä vielä pitkäkin aika. Jos toiminto kuitenkin lopulta otetaan käyttöön, se voi varmasti säästää sinulta useiden minuuttien jonotuksen ruuhkaiseen asiakaspalveluun.

Lähde: BGR