Apple paljasti iPhonen ja iPadin vuoden suosituimmat sovellukset — kakkospaikalle nousi yllättäjä
Mitä Applen laitteilla pelattiin ja käytettiin?
Apple on ehättänyt jo kruunaamaan vuoden 2025 App Storen ykkössovellukset, jonne nostettiin 17 appia sekä peliä eri alustoilta. Tällä kertaa katsauksessa ovat käyttäjien suosimat ohjelmat.
Omenalogoinen yhtiö julkaisi TOP 10 -listat ilmaisista sekä maksullisista sovelluksista ja peleistä iPad-tablettien ja iPhone-puhelimien osalta. Samalla kertaa paljastettiin myös Apple Arcaden ykkösnimikkeet.
Sovelluspuolen ykkönen ei yllättäne ketään. Kuten olettaa saattoi, OpenAI:n ChatGPT nappasi kruunun itselleen. Sen sijaan tekoälysovelluksen peesissä nähtiin muutamia isoja yllätyksiä.
Ilmaissovellusten kakkospaikalle kiilasi Threads. Meta-omistaja Mark Zuckerbergin luoma palvelu pyrkii syrjäyttämään X:n eli entisen Twitterin, eikä yritys ole näyttänyt jääneen Applen laitteilla vajaaksi. Suuri osa onkin ladannut sovelluksen itselleen, mutta käyttöaktiivisuutta lukema ei luonnollisestikaan paljasta.
Niin ikään Meta-taustainen Instagram ylsi kutospaikalle, kun taas Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kinastelun keskiöön ajautunut TikTok nousi peräti neljänneksi. Kokonaislista on katsottavissa alta, mutta mainittakoon erityisesti Googlen sovellusten suoriutuneen vallan mainiosti.
iPad-tablettien käyttäjät tuntuvat keskittyvän ennen kaikkea suoratoistopalveluiden käyttöön. Suosituimpien sovellusten listalle nousivat Disney+, HBO Max, Netflix sekä Amazon Prime. Niin ikään kestosuosikit Google Chrome sekä YouTube saavuttivat myös vuonna 2025 rutkasti menestystä. Yllättäjän viitan puki päällensä AI-toimintoja hyödyntävä GoodNotes-muistiinpanosovellus.
Alla on katsottavissa TOP 10 -listat iPhonen, iPadin sekä Apple Arcaden maksullisten ja ilmaisten sovellusten osalta. Niistä voi myös saada vinkkejä omaan käyttöön, vaikkakaan latausmäärät eivät kerro sitä, miten moni on käyttänyt sovellusta useampaan kertaan.
Suosituimmat ilmaiset iPhone-sovellukset - 2025
- ChatGPT
- Threads
- TikTok
- WhatsApp Messenger
- YouTube
- Google Maps
- Gmail
- Google Gemini
Suosituimmat ilmaiset iPad-sovellukset - 2025
- YouTube
- ChatGPT
- Netflix
- Disney+
- Amazon Prime Video
- TikTok
- Google Chrome
- Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
- Canva: AI Photo & Video Editor
- HBO Max
Suosituimmat maksulliset iPhone-sovellukset - 2025
- HotSchedules
- Shadowrocket
- Procreate Pocket
- AnkiMobile Flashcards
- Paprika Recipe Manager 3
- SkyView®
- TonalEnergy Tuner & Metronome
- AutoSleep Track Sleep on Watch
- Forest: Focus for Productivity
- RadarScope
Suosituimmat maksulliset iPad-sovellukset - 2025
- Procreate
- Procreate Dreams
- forScore
- ToonSquid
- Nomad Sculpt
- Shadowrocket
- AnkiMobile Flashcards
- Bluebeam Revu for iPad
- Teach Your Monster to Read
- Feather: Draw in 3D
Suosituimmat ilmaiset iPhone-pelit - 2025
- Block Blast！
- Fortnite
- Roblox
- Township
- Pokémon TCG Pocket
- Royal Kingdom
- Clash Royale
- Vita Mahjong
- Whiteout Survival
- Last War:Survival
Suosituimmat ilmaiset iPad-pelit- 2025
- Roblox
- Block Blast！
- Fortnite
- Perfect Tidy
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Mini Games: Calm & Chill
- Goods Puzzle: Sort Challenge
- hole.io
- Subway Surfers
- Township
Suosituimmat maksulliset iPhone-pelit- 2025
- Minecraft: Dream it, Build it!
- Balatro
- Heads Up!
- Plague Inc.
- Geometry Dash
- Bloons TD 6
- Stardew Valley
- Papa's Freezeria To Go!
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Red's First Flight
Suosituimmat maksulliset iPad-pelit- 2025
- Minecraft: Dream it, Build it!
- Geometry Dash
- Stardew Valley
- Balatro
- Bloons TD 6
- Plague Inc.
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Poppy Playtime Chapter 3
- Purple Place - Classic Games
- Papa's Sushiria To Go!
Suosituimmat Apple Arcade -pelit- 2025
- NFL Retro Bowl ’26
- NBA 2K25 Arcade Edition
- Balatro+
- Snake.io+
- Sneaky Sasquatch
- Hello Kitty Island Adventure
- Fruit Ninja Classic+
- Bloons TD 6+
- PGA TOUR Pro Golf
- Solitaire by MobilityWare+
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
