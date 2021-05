Tinder varoittaa lähettäjää viestien loukkaavuudesta

Tinder on maailman johtava deittisovellus, jossa miljoonat ihmiset etsivät seurustelukumppania tai treffiseuraa. Koska tunneasiat menevät herkästi, noh, tunteisiin, kohtaavat sovelluksen käyttäjät runsaasti loukkaavaa ja hyökkäävää viestintää.

Sovelluskehittäjä on tarttumassa ongelmaan uudella "Are you sure?" -ominaisuudella, jolla pyritään saamaan käyttäjä pohtimaan viestin sisältöä uudelleen. Deittisovelluksen tekoäly vaatii käyttäjältä varmistuksen viestin tarkoituksenmukaisuudesta ennen toimitusta, mikäli sen haaviin tarttuu loukkaavaa tekstisisältöä.

Yhtiö kertoo "Oletko varma?" -ominaisuuden vähentäneen enstitestien aikana sopimattomia viestejä jopa kymmenellä prosentilla, mikä on ehdottomasti lupaava merkki. Lisäksi tekoälyn kehittyminen tarkoittaa yhä parempaa tunnistamista, joten lukema todennäköisesti nousee vastaisuudessa.

"Ensimmäiset tulokset vaikuttaisivat oikealla tavalla tehdyt väliintulot todella muuttavat käytöstä ja auttavat rakentamaan yhteisöä, jossa jokainen voi turvallisesti olla oma itsensä", kommentoi Tinder-pomo Tracey Breeden.

AYS eli "Are you sure?" on yksi Tinderin monista ongelmaan tarttuneista ratkaisuista. Mukana on jo entuudestaan samanhenkinen "Does This Bother You?" -lisäys ("Häiritseekö tämä sinua?"), joka kysyy mikäli vastaanotettu viesti on loukannut. Näiden kahden yhteispelillä on tarkoitus saada deittisovelluksesta entistä suopeampi ja turvallisempi yhteisö.

Tinder ei suinkaan ole ainoa palvelu, joka hyödyntää vastaavaa teknologiaa. Esimerkiksi YouTube ja Instagram ovat jo aiemmin varoittaneet käyttäjää loukkaavasta sisällöstä ennen lähetystä.

Kuvapalvelu Instagram kertoi maaliskuussa aloittavansa taistelun kiusaamista ja häirintää vastaan. Yhtenä toimenpiteenä mahdollisestaan yhden tai useamman käyttäjän estäminen kommenttiosiosta.

YouTube on taasen esitellyt useampia ominaisuuksia yhteisönsä yhdistämiseen. Tubettajien toivotaankin ilmoittavan sopimattomista kommenteista erillisellä liputuksella, joka vie viestit arvioitavaksi.