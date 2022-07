Edullinen OnePlus Nord Watch näyttäisi saapuvan piakkoin

Kello on tikittänyt jo melkoisen pitkään sen jälkeen, kun OnePlus Watch julkaistiin Suomessa huhtikuussa 2021. Tuoreiden huhujen perusteella aika on kypsä seuraavalle mallille, joka saattaa tavoitella kuluttajien kiinnostusta kilpailukykyisellä hinnalla.

Mukul Sharma (opens in new tab) kertoo OnePlus Nord Watch -älykellon julkistettavan "hyvin piakkoin". Muita yksityiskohtia ei vielä pahemmin tiedetä, mutta mitä ilmeisimmin tuotanto on alkanut Euroopan ja Euraasian markkinoita silmälläpitäen.

Mikäli Sharman tiedot pitävät paikkansa, OnePlus Nord Watch on edullisempi kuin alkuperäinen OnePlus Watch. Se ei tietojen mukaan hyödynnä Googlen kehittämää Wear OS -käyttöjärjestelmää. Tämä ei olisi suuri yllätys, sillä OnePlus Watch käytti yhtiön omaa OnePlus Watch OS -ohjelmistoa.

If Sharma is right, the OnePlus Nord Watch is going to be more of a "budget-oriented" product than the OnePlus smartwatch that came before it, and won't come running the Wear OS software developed by Google – that's no surprise, as nor did the OnePlus Watch.

Luonteva hinnanpudotus

Kyseessä on ensimmäisiä huhuja koskien OnePlus Nord Watch -älykelloa. Viime viikolla kerrottiin valmistajan suunnittelevan useampaa laitejulkistusta, joiden joukossa on myös älykello. Tarkkoja tuotetietoja ei tuolloin kuitenkaan mainittu.

Nord-brändin hyödyntäminen tuntuisi luontevalta. Valmistaja on tarjonnut puhelinrintamalla viimeisten vuosien aikana lippulaivamalleja sekä selvästi edullisempia OnePlus Nord -vaihtoehtoja.

Kiinnostavin kysymys koskee hintaa. OnePlus Watch saapui Suomessa myyntiin 159 euron suositushinnalla, joten malli oli jo tuolloin tältä osin hyvin kilpailukykyinen. Valtaosa parhaista älykelloista maksaa merkittävästi enemmän.

Valikoiman harkittu laajennus

Jos OnePlus todella julkaisee uuden OnePlus Nord Watch -mallin, on se jälleen yksi osoitus älykellojen merkityksellisyydestä osana valmistajien strategiaa. Esimerkiksi Samsung ja Apple ovat julkaisseet jo hyvän aikaa älykellon sekä huippupuhelimen säännöllisessä syklissä.

Samsung tavoittelee paikkaa ranteessasi Samsung Galaxy Watch 4:llä ja Samsung Galaxy Watch 4 Classicilla. Vastaavasti Applen kohdalla katse kääntyy vuosittaisiin Apple Watch -malleihin.

Myös Google on saapumassa apajille. Yhtiö julkisti tulevan Google Pixel Watch -mallin, joskin sen julkaisua saataneen odottaa suunnilleen lokakuulle asti. Tuolloin julkaistaneen myös Google Pixel 7.

Vaikka OnePlus Nord Watch ei olisi yhtiön ensimmäinen älykello, alleviivaisi se puettavan elektroniikan merkitystä valmistajan suunnitelmissa.