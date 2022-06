Arvostelussa OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord 2T on jälleen erinomainen keskihintainen puhelin, joka tarjoaa niin hyvän suorituskyvyn ja kyvykkäät kamerat, että se saa kyseenalaistamaan lippulaivamallien hinta-laatusuhteen. Silti se on vain maltillinen päivitys OnePlus Nord 2:sta, mikä saa kyseenalaistamaan uuden mallin tarpeellisuuden.

Pika-arviossa OnePlus Nord 2T

Viime vuonna julkaistu OnePlus Nord 2 oli erinomainen lisäys keskihintaisten puhelinten joukkoon, sillä se tarjosi lähes lippulaivoihin verrattavissa olevan suorituskyvyn ja kameran paljon edullisempaan hintaan.

Se oli niin hyvä, ettei yhtiö julkaissut tänä vuonna lainkaan OnePlus 10:ntä. Erot lippulaivamallien ja aavistuksen edullisempien puhelinten välillä tuntui väljenevän entisestään. Tai siltä ainakin tuntui.

Nyt markkinoille on saatu OnePlus 2T, joka on äärimmäisen maltillinen päivitys edeltäjästään. Vaikka se on kyvykäs puhelin itsessään, emme voi olla kuin hämillään siitä, miksi se on ylipäätään julkaistu. Kun huhujen mukaan OnePlus Nord 3 on jo kehitteillä, tuoreimman mallin julkaisu tuntuu epäilyttävältä.

OnePlus 2T:ssä on sama 6,43 tuuman 90 Hz AMOLED-näyttö, lähes identtinen suorituskyky sekä täsmälleen samat kamerat ja akku kuin Nord 2:ssa. Kokonaan uuden mallin sijaan kyseessä on nimenomaan päivitys.

Siinä on tosin erojakin. OnePlus on tuonut uusimpaan malliinsa nopean 80 W latauksen OnePlus 10 Prosta, sekä aavistuksen nopeamman ja tehokkaamman Dimensity 1300 -suorittimen. Erot aiempaan ovat silti maltilliset.

Se saapuu lisäksi myyntiin samaan hintaan kuin edeltäjänsä, eli 399 € tai 499 € hintaan riippuen mallista. Ominaisuuksiin nähden hinta on erinomainen, ja sen muotoilu, puhdas ohjelmisto, hyvät kamerat ja kaikin puolin pätevä suorituskyky jättää monet aavistuksen kalliimmat kilpailijat taakseen.

Eroa on tosin vaikeampi perustella vain maltillisesti heikompaan Nord 2:een, jota myydään nykyään jo satasen edullisemmalla.

OnePlus Nord 2T jättääkin perin ristiriitaiset mietteet. Vaikka se on todella hyvä keskihintainen puhelin, sen päivitykset edeltäjään ovat minimaaliset. Ja rehellisesti sanottuna sen tarvetta on vaikea perustella.

OnePlus Nord 2T saapuu myyntiin samanhintaisena kuin edeltäjänsäkin. (Image credit: Future)

Hinta ja saatavuus

OnePlus Nord 2T saapui myyntiin 24. toukokuuta 2022. Puhelin saapui Suomessa myyntiin kahtena eri mallina, joista edullisempi on 8 Gt RAM-muistilla ja 128 Gt tallennustilalla varustettu versio hintaan 399 €. 12 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt tallennustilalla varustettu malli maksaa 499 €.

Hinta on täsmälleen sama kuin OnePlus Nord 2:lla julkaisussa huhtikuussa 2021. Samassa hintaluokassa kilpailevat Redmi Note 11 Pro 5G ja Realme 9 Pro Plus.

Muotoilu

Emme olleet OnePlus Nord 2:n hyvin pelkistetyn muotoilun suurimpia faneja, eikä OnePlus Nord 2T tee siihen juuri muutosta.

Puhelin tuntuu mukavalta pitää kädessä, ja muovisen rungon molemmilla puolilla on Gorilla Glass -pinnoite. Muotoilu itsessään on silti melko tylsä, ja niin uusi vaalea jade kuin tummanharmaa värisävy jää melko hillityksi.

Suurin ero edeltäjään tuntuisi olevan uudistettu kameramoduuli, joka on isompi ja leveämpi. Myös varsinaiset linssit ovat entistä suuremmat ja dominoivat moduulia.

Kameramoduuli on kasvanut, mutta kamerat itsessään ovat säilyneet samana. (Image credit: Future)

Kooltaan OnePlus Nord 2T on niin ikään lähes täysin samankokoinen kuin edeltäjänsä ja poikkeaa ainoastaan muutamilla millimetreillä. Mitat ovat tarkalleen 159,1 x 73,2 x 8,2 mm. Painoa puhelimelle kertyy 190 grammaa.

Siten Nord 2T tuntuu verrattain pieneltä säilyttää taskussa. Tuttu kaareutuva selkämys tarkoittaa samalla sitä, että puhelinta on melko mukava pitää kädessä. Vaalean jaden väriseen malliin jäi tosin melko hanakasti sormenjäljet näkyviin.

Näyttö

OnePlus Nord 2T:ssä on 6,3 tuuman AMOLED-näyttö, joka on tuttu kaikille Nord 2:n omistajille. Yhtiö on vahvistanut näytön olevan identtinen, ja ainoa ero on lisätty tuplavalokennot.

Nämä auttavat näyttöä mukautumaan paremmin ympäröivään valaistukseen ja säätävät kirkkautta tilanteen mukaan. Kyseessä on tervetullut lisä, vaikkei sitä harvoin tavallisessa käytössä huomaakaan.

Koko sopii hyvin riittävän tarkalle 1 080 x 2 400 -resoluutioiselle näytölle, jossa on sulava 90 Hz virkistystaajuus. Markkinoilla on tosin olemassa jo samassa hintaluokassa laadukkaampia näyttöjä.

Värisävyt toistuvat niin ikään luonnollisina, ja maksimikirkkaus ei suoranaisesti aiheuta yllätyksiä, mutta on riittävä kotimaan oloihin.

OnePlus Nord 2T:n näyttö on todella hyvä, mutta se ei pärjää ominaisuuksiltaan muutamille kilpailijoilleen. (Image credit: Future)

Näytönsisäinen sormenjälkitunnistin viimeistelee olemuksen ja saa kokonaisuuden tuntumaan helppokäyttöiseltä. Näyttö onkin kaikkinensa miellyttävä ja sillä on mukava katsoa videoita.

Näyttö on hyvin likellä Realme 9 Pro Plussan kanssa, mutta jää aavistuksen Redmi Note 11 Pro Plus 5G:ssä olevan 6,67 tuuman 120 Hz virkistystaajuisen näytön taakse.

Kamerat

Toistomme jatkuu myös kameroiden osalta, sillä OnePlus Nord 2T:ssä on täsmälleen samat takakamerat kuin OnePlus Nord 2:ssa.

Toisin sanoen puhelimesta löytyy 50 megapikselin Sony IMX766 -laajakulmakenno kuvanvakaimella, 8 megapikselin 120-asteinen ultralaajakulma sekä 2 megapikselin monokromikamera. Edessä on sama 32 megapikselin etukamera.

Hyödyt saapuvat jälleen kerran Sonyn valtavasta 1/1,56 tuuman IMX766 -kennosta, joka on huomattavasti isompi kuin monissa muissa saman hintaluokan puhelimissa – pois lukien Nord 2 ja Realme 9 Pro Plus.

Lopputulos on vakuuttava ja vastaa yllä olevien kilpailijoiden jälkeä runsaine yksityiskohtineen. Vaihtoehtoinen tekoälyavustaja korostaa värisävyjä, mikä voi olla osan käyttäjien mieleen, mutta omalla kohdallamme tykästyimme enemmän peruskuvien luonnollisuuteen.

OnePlus Nord 2T:n kameroihin ei ole tehty muutoksia, mikä ei ole välttämättä huono asia. (Image credit: Future)

Ihmisiä kuvatessa kamera luo luonnolliselta tuntuvan syvyysvaikutelman ja terävät reunat, minkä lisäksi myös ihonväri toistuu luonnollisena.

OnePlus väittää isoimmat parannukset tehdyn yhtiön tekoälyyn, joka on parantanut muun muassa yötilan laatua. Omien testiemme mukaan öiset kuvat kaapattiin miellyttävän terävinä ja tasaisesti valaistuina otoksina. Vaikka kuvat eivät yltäneet lippulaivamallien tasolle, ne olivat laadultaan silti likempänä kalliimpia kuin halvempia sisaruksiaan.

Kahdeksan megapikselin ultralaajakulma ei yllä vähemmän yllättäen erinomaisen pääkennon tasolle, mikä näkyy muun muassa yksityiskohtaisuuden vähentymisessä. Eron huomaa etenkin heikommassa valaistuksessa. Lisäksi värisävyt ovat aavistuksen haaleammat. Kuvat ovat silti käyttökelpoisia, mutta kameraa ei kannata juurikaan tarkentaa.

Silti kaksinkertaisella tarkennuksella otetut kuvat ovat yllättävän käyttökelpoisia, ottaen huomioon ettei puhelimessa ole lainkaan telelinssiä. Tästäkin voi kiittää isoa ja terävää pääkennoa.

Videokuvat ovat saaneet niin ikään parannuksia OnePlussan tekoälystä. AI Highlight -tila auttaa tasapainottamaan taustavalaistuja kohtauksia, jolloin kohde pysyy selkeästi valaistuna. Lisäksi kamerat tukevat 960 fps:n hidastuskuvaa.

Selfie-kamera on niin ikään verrattain kyvykäs, ja kamera itsessään on sama kuin OnePlus 10 Prossa. Kamera onnistuu melko hyvin korjaamaan aurinkoisena päivänä syntyvät ylikorostukset, mutta huomasimme joissain kuvissa outoja artefakteja aivan kohteiden reunoilla.

Kuvaesimerkkejä

Image 1 of 13 Nord 2T:n kuvien värit erottuvat edukseen. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Iso pääkenno auttaa ottamaan tarkennettuja kuvia heikommassa valaistuksessa. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Keskipäivällä otettu kuva auringon laskiessa. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Ultralaajakulmassa alkaa näkyä jo heikentyvää detaljia, mikä korostuu heikommassa valaistuksessa. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Yötilassa otettu kuva (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Yötila on tämänhintaisessa puhelimessa yllättävän laadukas. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Värisävyt ja terävyys ovat todella vahvat. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Tarkennetut kuvat ovat yllättävän käyttökelpoisia. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Selfie-kamera hallitsee korostukset verrattain hyvin. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Sisätilassa ja aavistuksen heikommassa valaistuksessa otettu kuva. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Kuva otettu ilman tekoälyavustusta. (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Kropattu kuva (Image credit: Future ) Image 1 of 13 Hyvässä valaistuksessa ultralaajakulma hoitaa tonttinsa. (Image credit: Future ) Image 1 of 13

Suorituskyky ja tekniset tiedot

Oikeastaan ensimmäinen iso ero OnePlus Nord 2T:n ja Nord 2:n välillä on Dimensity 1200 -sirun korvaaminen Dimensity 1300:lla.

Tosin lähemmin tarkasteltuna päivitys ei ole kovin suuri, vaikka arkkitehtuuri on pienempi 6 nm verrattuna edeltäjän 7 nm. Toisin sanoen Nord 2T pyörii aavistuksen viileämpänä ja tehokkaampana.

Suorituskyvyn osalta erot jäävät silti vain nimellisiksi. Geekbench 5 -testissä saavutetut 576 pistettä yhden ytimen osalta ja 2757 pistettä moniydinajossa ovat käytännössä samat kuin Nord 2:ssa.

Näytönohjaimen osalta erot ovat hivenen huomattavammat, sillä 3DMark Wild Life -benchmarkissa saavutetut 4623 pistettä (27,70 fps) ovat noin 10 % korkeammat kuin edeltäjässä. Siltikään ero ei nyt ole mitenkään merkittävä.

Oikeastaan ainoa käytännöllinen etu paremmasta suorituskyvystä jäänee yhtiön väittämään 14 % nopeampaan lataus- ja asennusnopeuteen sovellusten osalta.

Nopeammasta järjestelmäpiiristä huolimatta OnePlus Nord 2T:n suorituskyky ei ole hirveä päivitys edeltäjästä. (Image credit: Future)

Tosin kannattaa muistaa, että Nord 2 oli jo omassa hintaluokassaan kilpailijoitaan suorituskykyisempi, joten maltillinen päivitys ei ole oikeasti niin suuri moite. Genshin Impactin pelaaminen High-asetuksilla ja 60 ruudun kuvataajuudella ilman ruudunpäivityksen tippumista yksittäisiin numeroihin on todella vakuuttava saavutus.

Nord 2T suoriutuukin paremmin kuin Realme 9 Pro Plus, joka on lähin kilpailija OnePlussan uudelle mallille.

Suorituskykyä tuetaan lisäksi joko 8 tai 12 Gt RAM-muistilla, jotka vastaavat usein lippulaivamalleille tarjottuja vaihtoehtoja.

Ohjelmisto

OnePlus tuo Nord 2T:hen yhtiön oman Oxygen OS 12.1 -käyttöjärjestelmän, joka on rakennettu Android 12:n päälle. Yhtiö lupaa tukevansa kahta seuraavaa Android-päivitystä ja kolmen vuoden edestä turvallisuuspäivityksiä.

Oxygen OS on menettänyt viime vuosina hieman mainettaan, mikä johtuu pitkälti sulautumisesta osaksi Oppon ColorOS-käyttöjärjestelmän kanssa. Jälkimmäisen tutut elementit ovat läsnä pohjalla, mutta OnePlus ei ole luopunut myöskään yhtiön omista tyylikkäämmistä viimeistelyistä käyttöjärjestelmän osalta.

Käyttöjärjestelmä on nykyään yhdistelmä OnePlussan ja Oppon omia versioita. (Image credit: Future)

Puhelinta voi käyttää OnePlussan omalla OnePlus Sans -fontilla, minkä lisäksi Nord 2T tukee aina päällä olevaa näyttöä ja taustakuvia. Valikot ja rakenne on kuitenkin puhdasta Oppoa.

Emme tosin välittäneet hirveästi uudesta OnePlus Shelf -toiminnosta, joka aktivoidaan pyyhkäisemällä oikeasta ylänurkasta alaspäin. Tämä avaa pikavalikon muun muassa sääwidgeteille, askelmittarille, ilmoituksille, Spotifylle ja muille sovelluksille.

Sen käyttökokemus tuntuu silti kömpelöltä ja ominaisuus itsessään turhalta. Lisäksi se aktivoituu usein vahingossa, kun käyttäjä yrittää avata ilmoitusvalikkoa. Onneksi OnePlus Shelf on helppo ottaa pois päältä asetuksilta.

Akkukesto

OnePlus Nord 2T:ssä on 4 500 mAh akku, joka on – yllätys, yllätys – sama kuin OnePlus Nord 2:ssa.

OnePlus Nord 2T:n akkukesto on kelvollinen ja riittää kevyesti yhden päivän menoihin. (Image credit: Future)

Nykyään niin lippulaivamallien kuin todella halpojen puhelinten akut tuntuvat tähtäävän 5 000 mAh, mutta OnePlus Nord 2T:n tarjoamien komponenttien ja ominaisuuksien osalta 4 500 mAh akku vaikuttaa käytännöllisemmältä ratkaisulta.

Käytännössä akku kestää keskiverto käytössä helposti kokonaisen päivän jättäen noin 40 % virtaa illan päätteeksi. Aavistuksen raskaamman päivän kohdalla, jolloin käytimme näyttöä neljä tuntia ja 15 minuuttia ja pelasimme muutaman matsin vaativaa Apex Legends Mobilea, akussa oli virtaa päivän päätteeksi hieman alle 30 %.

Kohderyhmälleen akkukesto on täysin riittävä, vaikka se ei missään nimessä ole mikään ihmeellinen. Kannattaa lisäksi muistaa, että puhelimen käyttötarpeet ja -tilanteet poikkeavat käyttäjäkohtaisesti, joten eroja voi ilmetä.

Parannuksia on sen sijaan tehty lataukseen, johon on tuotu lippulaivamalli OnePlus 10 Prosta tuttu vakuuttava 80 W laturi. Vartin latauksella akun saa nostettua yhdestä prosentista 67 prosenttiin, joten enää puhelinta ei ole tarve ladata yön yli.

Ainoastaan Redmi Note 11 Pro Plussassa oleva 120 W laturi on tässä hintaluokassa laadukkaampi.

Toki olemme puhelinten osalta jo siinä pisteessä, ettei akun latausta ole voinut sanoa hetkeen enää hitaaksi. OnePlus Nord 2:n 65 W laturi latasi puhelimen täyteen jo alle 30 minuutissa, joten erot tästä eteenpäin jäävät lähinnä nimellisiksi.

OnePlus Nord 2T:stä uupuu tosin yksi lippulaivoista tuttu ominaisuus, eli langaton lataus.

Kannattaako OnePlus Nord 2T ostaa?

OnePlus Nord 2T on erinomainen keskihintainen puhelin, mutta se jää silti melko maltilliseksi päivitykseksi. (Image credit: Future)

Osta jos...

Haluat lippulaivaa muistuttavan kokemuksen

OnePlus Nord 2T tarjoaa edeltäjänsä lailla upean lippulaivamalleja muistuttavan kokemuksen erinomaisella kameralla, nopealla suorituskyvyllä, pikalatauksella ja kestävyydellä.

Haluat pikalatauksen

OnePlus Nord 2T:n 80 W lataus vastaa OnePlus 10 Prota, joten siihen saa päiväksi virtaa yhden kahvitauon aikana.

Älä osta, jos...

Haluat jännittävän muotoilun

Vaikka OnePlus Nord 2T:n muotoilu on kestävä ja toimiva, se ei ole järin ikimuistoinen.

Haluat nopeimman mahdollisen näytön

Keskihintaisiin puhelimiin on saatavilla jo 120 Hz näyttöjä. Nord 2T:ssä sellaista ei ole.

Haluat langattoman latauksen

OnePlus Nord 2T:n lataus on nopea, mutta se ei ole langaton.

