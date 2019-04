Apple julkaisi kaikessa hiljaisuudessa uuden Apple TV -YouTube-kanavan

Apple julkaisee tänä syksynä oman Apple TV+ -striimauspalvelunsa, joka pyrkii kilpailemaan Netflixin, HBO:n ja Amazon Primen kaltaisia jättiläisiä vastaan. Nyt yhtiö otti ensimmäisen askeleen julkaisua kohti luomalla palvelulle oman virallisen YouTube-kanavan, MacStories uutisoi.

Apple näyttää itse asiassa julkaisseen kanavan jo kuukausi sitten, sillä kanavan vanhimpana videona on Apple TV Plussan julkistustilaisuudessa näytetty mainosklippi. Kyseisessä videossa erilaiset tarinankertojat Steven Spielbergistä J. J. Abramsiin kertovat elokuvan synnystä.

Tällä hetkellä kanavalla ei tosin ole juurikaan Apple TV Plussaan liittyvää mainossisältöä, vaan kanava käsittelee TV-sarjoja ja elokuvia yleisemmällä tasolla. Kanavalla on esimerkiksi HBO:n hittisarja Game of Thronesiin liittyviä haastatteluita, M. Night Shyamalanin elokuva Glass, Star Wars: The Rise of Skywalkerin ja Leijonakuninkaan trailerit sekä behind-the-scene-materiaalia Hellboysta ja Broad Citystä.

MacStories huomasi myös, että kanava ei käytä mainoksia. Joten se voisi olla ihanteellinen paikka katsoa uusia leffatrailereita. Kanava ei ole kuitenkaan vielä löytänyt suuren yleisön suosiota, sillä monilla videoista on vasta satoja näyttökertoja.

Yksi kiinnostava puoli on myös se, että Apple on estänyt kommentit videoistaan. Käyttäjät eivät siis joudu vahingossakaan näkemään mitään juonipaljastuksia suosikkisarjoistaan.