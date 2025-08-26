Gorillaz llega hoy a Fortnite, y creo que eso es motivo para sentirse bien

Hoy comienza una nueva temporada del Festival Fortnite.

Está inspirada en la banda virtual Gorillaz.

Incluye un nuevo pase musical, un nuevo paquete y mucho más.

¡Es hoy, es hoy! Finalmente llegó el día que muchos estábamos esperando, el inicio de una nueva temporada del Festival Fortnite, que en esta ocasión presenta una increíble colaboración con Gorillaz.

La actualización trae consigo un nuevo escenario principal con un evocador telón de fondo de edificios urbanos y grafitis.

También se añadirán a la tienda una serie de artículos de Gorillaz, disponibles por separado o como parte del nuevo paquete Noodle y 2D, basado en los miembros del grupo virtual.

Esto incluye:

Traje de Noodle

Accesorio para la espalda de Noodle

Emote DARE

Guitarra Axe de Noodle

Traje de 2D

Accesorio para la espalda Megáfono de 2D

Envoltura Gorillaz Camo

Micrófono de 2D

Pista Jam «DARE»

Estela de globos Bonesy

Además del paquete, también podrás comprar la pista Jam Track "Clint Eastwood".

Por supuesto, no sería una nueva temporada del Festival Fortnite sin un nuevo pase musical. El pase musical de la temporada 10 ofrece dos atuendos basados en los miembros de Gorillaz: el atuendo de Russel y el atuendo de Murdoc.

Esto se suma a una gama de cosméticos temáticos en la pista Jam Track "On Melancholy Hill".

La actualización también incluye algunas mejoras generales, como la incorporación de una nota «Buena» cuando tu sincronización se aleja ligeramente de la «Perfecta». Por fin podrás ordenar tu biblioteca musical por duración o intensidad, lo cual es un cambio muy práctico.

Puedes consultar la lista completa de ajustes y obtener más información sobre esta nueva temporada en el sitio web oficial de Fortnite.