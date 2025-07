Donkey Kong Bananza ofrece un mundo abierto sin restricciones que te anima a explorar profundamente

Donkey Kong Bananza finalmente responde a la pregunta: "¿Qué pasaría si todo en Super Mario Odyssey estuviera hecho de plastilina?" Los dos títulos son mucho más similares de lo que podría pensarse, especialmente dada la reticencia de Nintendo a confirmar que ambos provienen del mismo equipo de desarrollo, un hecho que finalmente fue oficializado por un representante.

Definitivamente sorprendió lo familiares que resultaron algunas partes de Donkey Kong Bananza, aunque es difícil argumentar que compartir mucho en común con uno de los mejores juegos de plataformas en 3D de todos los tiempos sea algo particularmente malo.

Lejos de parecer una simple repetición, si se analiza la superficie, Donkey Kong Bananza ofrece la innovación justa para ser fresco y emocionante. Además, una aventura explosiva, rejugable y de final abierto como esta podría ser justo lo que necesita la Nintendo Switch 2 si el impulso generado por su emocionante lanzamiento se mantiene durante el primer año.

Un mundo en constante evolución

Estructuralmente, Donkey Kong Bananza imita en gran medida el diseño abierto de Odyssey. Ambientado en una serie de cavernas subterráneas, no es un mundo completamente abierto en el sentido tradicional de juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild o The Witcher 3: Wild Hunt, pero aun así ofrece libertad de sobra para explorar a tu propio ritmo.

La progresión se divide en niveles, literalmente los niveles de la cueva en este caso, con sus propias temáticas únicas y subniveles interconectados para explorar. Desde un simple pozo de mina subterránea hasta un pantano venenoso, ninguno de los temas que experimentamos fue algo nuevo en un juego de Super Mario, pero aun así apreciamos las brillantes y coloridas vistas tropicales, casi al estilo de Super Mario Sunshine, de la Lagoon Layer.

Si bien una serie de objetivos principales te guiarán a través de cada uno de ellos, también podrás regresar a entornos anteriores más tarde para obtener los innumerables objetos coleccionables que se ofrecen.

Las más significativas son las Banandium Gems, que, a todos los efectos, son las Power Moons de Odyssey . Están ocultas por todos los niveles, con una animación muy satisfactoria que muestra a Donkey Kong metiéndose con entusiasmo fragmentos de roca en la boca cada vez que encuentras uno y lo rompes, algo que me preocupó aún más por el estado de sus dientes.

Las gemas de Banandium incluso comparten la misma convención de nombres concisa que las lunas, con algunas palabras que aparecen en la pantalla para indicar cómo se obtiene cada una a medida que se reproduce la animación.

Ya era una fórmula fantástica en Odyssey que animaba a quedarse durante horas para intentar conseguir tantas como se pudiera, incluso después de que aparecieran los créditos, pero Donkey Kong Bananza lleva las cosas al siguiente nivel al vincularlas a un árbol de habilidades general.

Cinco lunas se traducen en un punto de habilidad, que puede usarse para mejorar las habilidades existentes de DK o adquirir nuevas. Esto garantiza que tus esfuerzos siempre se vean recompensados ​​y te da una gran razón para buscar gemas activamente a medida que avanzas, en lugar de dejarlas para el final, como hicimos yo y muchos otros en Odyssey .

Negocios riesgosos

Cada nivel tiene su propia moneda única y, al igual que las monedas regionales en Odyssey , estas se pueden gastar en nuevos atuendos en una pequeña tienda.

Esta vez, sin embargo, cada prenda, desde un pantalón nuevo hasta una corbata nueva e incluso un tinte para el pelaje, puede ofrecer potentes mejoras. Estas incluso pueden mejorarse con una mayor inversión, reduciendo el daño recibido o aumentando la resistencia a ciertos efectos, por poner solo dos ejemplos.

Donkey Kong Bananza también presenta algunos otros tipos de vendedores, incluido uno que vende artículos consumibles como los globos rojos del País que te evitan caerte del mapa y otro que puede construir una propiedad para ti en una variedad de lugares predeterminados.

Tener tu propio lugar es muy parecido a entrar en la Odisea (el barco con forma de sombrero de la Odisea), con una cama para acostarse y recuperar la salud, un armario para cambiarte de ropa y una caja de música para relajarte con una selección de la banda sonora.

Adquirir algunas propiedades incluso te otorga acceso a un vendedor especial que almacena artículos de todas las demás tiendas en una capa para que no tengas que ir de una a otra cada vez que quieras comprar algo: una idea muy práctica.

"Me quiero volver chango"

La mayoría de las cosas que no son atuendos se compran con oro, que es omnipresente. Casi todas las superficies de Donkey Kong Bananza son destructibles, y excavar túneles en el suelo te proporcionará pequeñas pepitas.

Estos se recogen con un Hand Slap, un movimiento similar a un aplauso que se activa al pulsar el botón derecho del hombro. Este movimiento también funciona como un radar que te alerta de objetos ocultos cercanos, como cofres. Los cofres suelen estar llenos de aún más oro, pero a veces pueden contener pequeños mapas del tesoro que te indican la ubicación de una gema al colocar una marca en el mapa.

Sin duda, ayuda que el movimiento de DK sea absolutamente preciso. No debería sorprender que el equipo de Odyssey sepa cómo crear un personaje que es divertidísimo de controlar, y que haya muchísimas técnicas que dominar.

Arranca un trozo grande de la pared con tu agarre y podrás deslizarte como una tabla de surf para una gran explosión de velocidad. Una habilidad desbloqueable también te permite usar trozos para un doble salto rápido, aunque nunca me costó ganar altura, ya que puedes trepar prácticamente a cualquier cosa.

Una adorable compañera, Pauline, se libera de una extraña forma rocosa al principio del juego y potencia aún más tu repertorio de movimientos. Puede cantar, conjurando notas musicales mágicas que te guían hacia el siguiente objetivo, y puede ser invocada para derribar ciertas barreras con su voz.

Está fantásticamente animada, cabalgando con entusiasmo sobre los hombros del gran simio, de una manera que transmite su inseparable compañerismo. Además, hay abundante diálogo, tanto dentro como fuera de la historia, lo que contribuye a que su dinámica parezca aún más realista.

Tras unirnos a Pauline, tuvimos que trabajar juntos para desbloquear las transformaciones Bananza: formas especiales superpoderosas que convierten a DK en una versión descomunal de algún otro animal de la jungla. Pude experimentar dos en total: las transformaciones Bananza de Kong y Avestruz.

El primero es muy sencillo: simplemente aumentas tu tamaño y la potencia de tus golpes para arrasar el entorno rápidamente. El otro se centra más en el movimiento, permitiéndote deslizarte y llegar a zonas del mapa que de otro modo serían inaccesibles.

Estas formas se pueden mejorar con tus puntos de habilidad, y pronto equipé la forma de avestruz con una poderosa bomba de huevo. Claro, la idea de que Donkey Kong se convierta en un enorme pájaro ponedor de huevos es un poco extraña, pero aún tengo ganas de ver qué otras transformaciones sorprendentes nos deparará cuando Donkey Kong Bananza se lance como exclusiva para Nintendo Switch 2 el 17 de julio de 2025.