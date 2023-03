Ist das der Anfang vom Ende für reguläre OLED-TVs?

Als Filmfan oder Videospielenthusiast bieten dir OLED-TV-Geräte grandiose Features, die so ziemlich jeder nach dem Schritt hin zum neuen Fernseher nicht mehr missen möchte.



Pixelgenaue Kontraste, tiefe Schwarztöne, blitzschnelle Reaktionszeiten – rundum bieten OLED-TVs eine phänomenale Erfahrung für ihre Nutzer. Klar wird aber auch, dass der nächste große Schritt in der Entwicklung der Fernsehgeräte immer näher rückt.

Versteh mich jedoch nicht falsch: Das bedeutet keinesfalls, dass TV-Geräte wie der grandiose LG C2 OLED (Öffnet sich in einem neuen Tab)(der noch immer viele unserer TV-Toplisten (Öffnet sich in einem neuen Tab) anführt) auf einmal vollends obsolet werden. Es dürfte jedoch auch klar sein, dass mit der Einführung immer fortschrittlicherer Geräte das Durchsetzungsvermögen der besten W-OLED-Fernseher stückweise schwindet.

W-OLED, die Technologie, die bei den meisten TV-Geräten aktuell zum Einsatz kommt und sich durch eine Mischung aus rotem, grünem, blauem sowie weißem Licht auszeichnet, ist sicher einst ein toller technologischer Schritt gewesen. Zeitgleich bietet die Kombination aber auch weniger reine Farben. Eine Macke, die mit moderneren TVs zunehmend verdeutlicht wird und selbst mit älteren, hochwertigen LED-Fernsehgeräten schon längst erkennbar war.

Wechseln oder im Dunkeln stehen

Unternehmen wie Samsung machen sich die Schwäche der Konkurrenz beispielsweise schon längst zunutze. Entsprechend wird der TV, der im Schaufenster aktuell am deutlichsten hervorsticht, wohl ein Samsung-Fernsehgerät sein, welches dank (Mini-)LED-Technologie begeistert.

Und vielleicht kennst du auch schon das nächste Problem der OLED-TVs, auf welches ich jetzt zu sprechen komme: Für die Teile ist direktes Sonnenlicht in der jeweiligen Räumlichkeit einfach nur Gift. Entsprechend kommt es häufig zu Spiegelungen, die das Geschehen auf jedem noch so guten OLED-Bildschirm undurchsichtig machen. Selbst Top-Modelle wie der LG C2 von 2022 (Öffnet sich in einem neuen Tab) leiden trotz grandiosem Gesamtpaket noch immer stark unter dieser Schwäche.

Aber auch für OLED-TVs gibt es alsbald Technologie, die hier Abhilfe schaffen soll. Der Philips OLED+908 wird beispielsweise mit einem "Vanta Black"-Polarisator (Öffnet sich in einem neuen Tab) ausgerüstet sein. Selbiger sorgt für bessere, wahrgenommene Helligkeit, ist aber viel eher ein Feature von Luxus-Fernsehgeräten als eine umfassende Lösung für das OLED-Segment an sich.

Ja, es sieht ganz so aus wie als würden Samsung und Sony ihrer Konkurrenz das Leben schwer machen. Vor allem, wenn man Meisterleistungen wie den Samsung S95B (Öffnet sich in einem neuen Tab) berücksichtigt, der als einer der ersten QD-QLED-TVs mit einer Spitzenhelligkeit von weit über 1.000 nits begeistern kann (Zum Vergleich: Der C2 von LG kommt mit 800 nits daher) – Die Brillanz des einen bedeutet also möglicherweise recht düstere Aussichten für den Rest.

Um sich dessen zu erwehren arbeitet die Konkurrenz allerdings schon fleißig an der Antwort, die mitunter in der Form des LG G3 OLED (Öffnet sich in einem neuen Tab) daherkommen könnte. Mittels Micro Lens Array-Panel (Öffnet sich in einem neuen Tab) könnte dieser deutlich bessere Helligkeitswerte als die Vorgänger bei LG erzielen. Ergänzt wird selbige außerdem durch Helligkeitssteuerung mittels passender Software sowie dem Vanta Black Reflexionsreduzierer, den ich bereits im Zusammenhang mit Philips thematisiert habe.

Die gleiche Panel-Variante soll übrigens auch bei den Mitbewerbern von Panasonic (MZ2000) sowie Philips (OLED+908) zum Einsatz kommen. Dieses Jahr könnten also eine ganze Reihe von TVs erscheinen, die mit Samsung wieder aufschließen. Keiner davon wird jedoch der LG C3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) sein, da dieser voraussichtlich noch auf ähnliche Helligkeitswerte wie sein direkter Vorgänger kommt und damit auch seine Problemzonen übernehmen könnte.

Kritisch, vor allem dann, wenn der S90C von Samsung (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit seinem QD-OLED-Panel und einem ähnlichen Preis alsbald hiermit konkurriert.

Während wir also mit neuen Ergänzungen der bestehenden OLED-Technologie auf eine vielversprechende Zukunft äugeln dürfen, bedeutet es zeitgleich, dass das traditionelle OLED-Panel wohl allmählich den Staffelstab weiterreichen müssen und die Reihen der besten 4K-TV-Modelle (Öffnet sich in einem neuen Tab) einmal ordentlich durchgewürfelt werden.

Verstärkt wird der Effekt nicht zuletzt auch durch den raschen Fortschritt in puncto Qualität bei Mini-LED-Fernsehgeräten. Diese reichen immer näher an die OLED-Konkurrenten heran, kommen aber preislich zumeist deutlich günstiger daher. QD-OLEDs und Micro Lense Array-Panels nehmen traditionelle OLED-TV-Bildschirme hingegen von der anderen Seite unter Beschuss und überzeugt mit grandioser Helligkeit und anderen Vorzügen, die man sich jedoch erst einmal etwas kosten lassen muss.

Bei diesem Wettstreit könnte es durchaus einige Gewinner geben – die klassischen OLED-Fernseher werden aber sehr wahrscheinlich zur Verliererseite gehören...

