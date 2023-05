Das neue Pixel Tablet bietet, was das iPad seit Ewigkeiten missen lässt!

Wenn du dich für ein Tablet entscheidest und genügend Budget zur Verfügung hast, rate ich dir in 9 von 10 Fällen zum iPad statt zu Android-Alternativen. Denn selbst die besten Android-Tablets (Öffnet sich in einem neuen Tab) kommen nicht an die Apple-Alternative heran.

Doch das Pixel Tablet könnte auch mich jetzt zum Umdenken anregen. Apple dürfte in Sorge sein, denn Features wie Lautsprecher-Dock, Home Control-Optionen und ein attraktiver Preis sorgen dafür, dass auch das Pixel Tablet dafür sorgen könnte, dass Apple sich für seine üppigen Preise künftig (besser) rechtfertigen muss.

Was spricht also für ein iPad im Vergleich zu einem Android-Tablet? Nun, vor allem die Tatsache, dass es schlicht und einfach funktioniert. Die besten iPads (Öffnet sich in einem neuen Tab) sind unkomplizierte, zuverlässige und benutzerfreundliche Tablets. Sie besitzen genügen Rechenleistung, um nie ins Stocken zu geraten oder träge zu wirken. Außerdem sind selbst ältere Varianten den heutigen Anforderungen noch problemlos gewachsen.

Besonders in Kombination mit einem iPhone profitierst du außerdem von den nahtlosen Interaktionsmöglichkeiten zwischen den beiden Apple-Geräten. So kannst du beispielsweise Fotos, Apps oder Accounts auch plattformübergreifend nutzen.

Mit dem Apple Pencil bieten iPads ein unglaublich zuverlässiges Zubehörteil, welches gerade in Uni und Arbeitsalltag einen der besten Helfer darstellt. (Image credit: Future)

Aber inwiefern unterscheiden sich die restlichen Funktionen?

Nun... das iPad legt nicht wirklich wert auf "Funktionen". Zwar verfügt es über eine Kamera, aber wenn du bereits eines der besten Smartphones (Öffnet sich in einem neuen Tab) dein eigen nennst, wirst du diese wohl eher selten benutzen...

Immerhin kannst du aber mit dem Apple Pencil (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder zusätzlichen Tastaturen und Mäusen arbeiten, die deinen Uni- und Arbeitsalltag deutlich erleichtern. Aber zählt das schon zu Features? Wohl eher zu Zubehör, oder? Aber wie gesagt: Apple legt auf Funktionen eben nicht das Hauptaugenmerk.

Der entscheidende Punkt ist stattdessen vielmehr, dass das iPad sich zurücknimmt und dir eine erstklassige Grundlage für das bietet, was du damit machen möchtest. Streaming? Kein Problem! Zocken? Nichts leichter als das und mit Apple Arcade sogar in bester Qualität. Selbst Bild- und Videobearbeitung ist mit einem iPad eine komfortable Sache!

Keine Erwartungen, große Überraschung

Das iPad mag zwar nicht mit einer Vielzahl von Funktionen aufwarten, dennoch empfehle ich es so ziemlich jeden gegenüber dem Griff hin zum Android-Tablet. Einfach weil Android-Tablets oft zu viel Falsches und zu wenig Richtiges bieten. Beispielsweise sind Android-Tablets wie das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (Öffnet sich in einem neuen Tab) zwar mit zahlreichen Funktionen der Samsung One UI-Oberfläche bestückt, wirken dadurch aber überladen. Schwebende Schaltflächen und geteilte Fenster – alle ganz nett, aber für die allermeisten eher unnütz.

Und leider können auch auf Hardware-Ebene nur die wenigstens Android-Tablets mit der Apple-Konkurrenz mithalten... der Leistungspunkt geht also eindeutig an das iPad – und Leistung ist meist entscheidend.

Das neueste iPad Air überzeugt beispielsweise mit dem M1-Chip und bietet so Laptop-ähnliche Leistung in Tabletform (Image credit: Future)

Wenn du ein Tablet kaufen möchtest und das passende Budget parat hast, rate ich deswegen immer zu den Geräten von Apple. Schließlich kann das iPad alles, was du dir von einem Tablet nur wünschen kannst – naja... fast alles. In einigen Fällen kannst du es sogar als vollumfänglichen Ersatz für deinen Laptop nutzen.

Apple hat die Idee eines Laptop-Ersatzes stark vorangetrieben, vermutlich weil sie nicht genau wussten, in welche Richtung sie das iPad entwickeln sollten. Und auch wenn das iPad noch nicht all das bietet, was wir am Mac und Windows-Desktop-PC schätzen, so wird die Alternative doch zweifelsfrei immer attraktiver.

Dein neuer Computer ist ein iPad – zumindest wenn es nach der Werbung von Apple geht. Und vielleicht ist da sogar einiges dran? (Image credit: YouTube / Apple)

Jetzt kommt aber plötzlich das Google Pixel Tablet und ist das erste Tablet, das einige große Schwächen des iPads ausnutzt.

Und während Apple noch immer keine gute Antwort darauf hat, was das iPad sein will, ist die Antwort von Google eine sehr eindeutige...

Das Pixel Tablet weiß, was es sein will

Das Google Pixel Tablet ist perfekt für dein Zuhause. Es dient als Steuerzentrale für dein Smart Home. Du kannst es von Raum zu Raum mitnehmen, aber du weißt genau, wo es hingehört. Immer an einem Platz zu finden, immer aufgeladen, immer bereit für das, was du damit anstellen willst.

Grund: Das Charging Speaker Dock richtet das Pixel Tablet perfekt auf dein Zuhause aus. Google hat für das Pixel Tablet sogar einen speziellen Nest-Startbildschirm entwickelt, welcher sich offenbart, wenn es angedockt ist.

Das Pixel Tablet ähnelt damit stark einem Nest Max Hub. Und wenn du ein Geräte für die intelligente Steuerung deines Eigenheims suchst, ist das Pixel Tablet womöglich genau das Richtige für dich!

Eindeutige Inspiration für das Google Pixel Tablet: Das Nest Hub Max (Image credit: TechRadar)

Natürlich kann auch das iPad dein Smart Home mit Apple Home oder dem von dir bevorzugten Dienst steuern. Allerdings ist es bei Apple ausnahmsweise mal die kompliziertere Option...

Google hingegen bietet eine gut funktionierende Nest-Oberfläche, die besonders auf einem Smart Display hervorragend zur Geltung kommt. Bei Apple musst du dich durch verschiedene Apps und Ordner navigieren. Zwar kannst du Controller-Widgets zu einem Startbildschirm hinzufügen, aber das wird nie so elegant sein wie die Alternative in Form des dafür zugeschnittenen Nest-Bildschirms.

Künftig könnte es also sein, dass ich meine Freunden nicht länger automatisch ein iPad ans Herz lege, sondern erst einmal den konkreten Anwendungsfall hinterfragen. Hast du Smart-Home-Geräte? Sind dir die intelligenten Features von Google wichtig? Wenn ja, dann ist das Google Pixel eine hervorragende Wahl.

Teilst du dein Tablet mit anderen Nutzern? Dann teil das Google Pixel Tablet!

Was das Pixel Tablet zudem genial macht, ist die Option zur geteilten Nutzung mit anderen Personen. Hast du vor, dein Tablet weiterzugeben, könnte das Pixel Tablet also eine passende Wahl sein.

Das iPad hat im Vergleich immer nur ein Benutzerkonto. Und jeder, der das Anmeldepasswort des iPads kennt, kann folglich auf alle Nachrichten, Fotos und Dateien zugreifen.

Nicht so bei der Alternative von Google. Mit dem Multi-User-Feature kannst du hier dein Tablet entlang von mehreren Profilen ganz komfortabel teilen. Eine dedizierte Oberfläche für jeden Freund oder jedes interessierte Familienmitglied? Genial!

Das Google Pixel Tablet eignet sich auch zum teilen. So können die Kleinsten in der Freizeit spielen und die Eltern beim Kochen den passenden Begleiter ihr eigen nennen. (Image credit: Google)

Suchst du also ein "Familien-Tablet" könnte auch hier das Google Pixel Tablet die Vorzugswahl sein.



Schlussendlich sollte ein Tablet dein Zuhause zu einem besseren Ort machen.Es sollte für alle Bewohner zugänglich sein und dennoch die Grenzen zwischen separaten Schlafzimmern und persönlichen Bereichen respektieren. Das Pixel Tablet von Google erfüllt all diese Anforderungen, und ich habe noch nicht einmal die großartigen Pixel-Funktionen erwähnt, die ich bei den besten Pixel-Smartphones von Google so liebe.

Verlockende Alternative – auch in puncto Preis

Während moderne iPads bei einem recht ordentlichen Einstiegspreis von 579 Euro ansetzen (10. Generation (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit mageren 64 GB), kommt die Google-Alternative deutlich preisgünstiger daher.

Das Pixel Tablet bietet nicht nur tolle Funktionen, sondern auch einen grandiosen Preis (Image credit: Google)

Im Vergleich kostet das Pixel Tablet gerade einmal 679 Euro (Öffnet sich in einem neuen Tab) und wird mit zudem direkt mit dem Charging Speaker Dock geliefert. Der Tensor G2 Chip mag laut aktuellen Benchmark-Ergebnissen noch immer langsamer als die A14 Bionic Alternative im iPad sein, ist aber nichtsdestotrotz ein Garant für grandiose Fotobearbeitung und andere Anwendungsfälle, die Google für das Pixel Tablet bereithält.

Außerdem weiß das Pixel Tablet eben genau was es ist – und das ist keine direkte Alternative zum Laptop. Viel mehr ist es ein Tablet für daheim. Ein Tablet, was deinen Alltag unterstützen will, aber kein anderes Gerät wie Smartphone oder PC ersetzen.

Apple hingegen bietet mit dem iPad zunehmend DIE Alternative zu herkömmlichen Laptops oder PC-Systemen im Allgemeinen. Nichtsdestotrotz muss sich aber auch der Gigant fragen, wie es um die Zukunft des iPads bestellt ist. Vor allem, weil auf dem Tablet-Markt mit dem Google Pixel Tablet nun ein starker Konkurrent auf die Bildfläche tritt.

Neben dem Pixel Tablet, überzeugt vor allem das Google Pixel Fold auf der I/O 2023. Was wir im Ersteindruck zum neuesten Google Phone zu sagen haben, erfährst du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab).