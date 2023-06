Steigere deine Produktivität mit den neuen MX-Peripheriehiglights von Logitech

Logitech hat einmal mehr eine Reihe neuer Peripherieoptionen für professionelle PC-Anwendungen auf den Markt gebracht.

Mitunter soll infolgedessen die MX Anywhere 3S als kabellose Maus die Produktivität steigern. Designtechnisch orientiert sich selbige am direkten Vorgänger, der Anywhere 3. Die Verbesserung sind deswegen eher im Inneren zu finden, beispielsweise in Form des 8.000 DPI-Sensors. Dank des selbigen dürfte die Maus künftig "auf praktisch jeder Oberfläche" funktionieren – sogar auf Glas.

Eine spannende Behauptung, wo doch bisherige Alternativen in der Regel nicht allzu gut auf Glasoberflächen performt haben. Sollte sich das bewahrheiten, wäre die MX Anywhere 3S also tatsächlich noch einmal vielseitiger als ihr Vorgängermodell.

Und mit der firmeneigenen Quiet Click Technologie werden künftig auch Tastenklicks gedämpft, was für mehr Ruhe am Arbeitsplatz und die Dankbarkeit deiner Kollegen im geräumigen Büro sorgen könnte.

Viele Funktionen bleiben im Vergleich zur Anywhere 3 aber auch gleich. Entsprechend ist die 3S mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel und verfügt über eine üppige Akkulaufzeit von 70 Tagen. Was hingegen fehlt ist ein Dongle, da eine Kopplung einzig via Bluetooth bereitgestellt wird.

Wer die MX Anywhere 3S einmal selbst testen will, kann sie fortan für 99,99 Euro im offiziellen Shop oder bei gängigen Händlern erwerben. Erhältlich ist die 3S in Deutschland in den Farben Grafit, Hellgrau und Rosa.

Mach das Upgrade komplett

Neben der MX Anywhere 3S hatte Logitech auch noch die Keys S sowie Keys Mini im Gepäck, die dein Setup abrunden könnten. (Image credit: Logitech)

Neben einer neuen Maus hat Logitech auch das MX Keys S Advanced Wireless Illuminated Keyboard vorgestellt. Ein ewig langer Name, der, wenn man es herunterbricht, nur auf die intelligente Beleuchtung hinweisen soll. Ein cooles Gimmick, welches dafür sorgt, dass die Tastatur automatisch aufleuchtet, sollten sich deine Hände in ihre Nähe bewegen – Vor allem für die Abendstunden perfekt geeignet.

Ein weiteres, schickes Extra sind Smart Actions, die wiederkehrende Aufgaben über Tastenmakros automatisierbar machen. Mit einer Akkulaufzeit von 10 Tagen bei eingeschalteter Beleuchtungsoption sowie fünf Monaten, wenn die Beleuchtung deaktiviert ist, ist die Keys S zudem recht ausdauernd.

Erhältlich ist die Keys S aktuell beispielsweise in Kombination mit der MX Masters 3S für 219 Euro bei Amazon oder aber im offiziellen Shop. Vorerst allerdings nur in schwarz, weitere Farben könnten allerdings folgen.

Wer es hingegen noch kompakter mag, sollte einmal einen Blick auf die Keys Mini werfen. Diese bietet viele, ähnliche Vorzüge wie die Keys S, zu einem deutlich erschwinglicheren Preis und ist aktuell schon für unter 100 Euro zu haben.

Egal für was du dich aber schließlich entscheidest, deine Produktivität am Arbeitsplatz werden die neuen Logitech-Peripherieprodukte allemal steigern.

Suchst du hingegen das passende Equipment für dein liebstes Hobby, Videospiele, solltest du einmal unsere Testberichte zum aufstrebenden Hersteller Nyfter anschauen. Mit dem Nyfboard GEN2 sowie der Nyf 22 konnten Sie zumindest schon unsere Herzen gewinnen.

Für weitere Empfehlungen bietet sich aber auch ein Blick in unseren Kaufratgeber für die besten Gaming-Mäuse sowie Gaming-Tastaturen an.