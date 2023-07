AOC AG275QZN im Test: Perfekte Gaming-Option für Bildratenfanatiker

AOC AG275QZN: Powerhaus, was genutzt werden will

Was ein Brett! – Das waren so ziemlich die ersten Gedanken, als der AOC AG275QZN endlich bei mir zum Einsatz kam. Auf 27 Zoll (0,69 m) Bildschirmdiagonale erstreckt sich hierbei ein Gaming-Vergnügen der besonderen Art, was mit QHD-Auflösung, grandioser Reaktionszeit von 0,5 Millisekunden sowie unglaublichen 240 Hertz punkten will ... und das für einen mehr als fairen Preis.

Punkten kann der AG275QZN im Hands-On dann aber auch tatsächlich und macht bei allen Inhalten, die ihm so entgegengeworfen werden, eine grandiose Figur. Insbesondere Multiplayer-Videospiele wie Call of Duty: Warzone, Valorant oder aber League of Legends scheinen wie gemacht für den AGON-Monitor, wo hier doch das 240-Hz-Panel vollends zum Einsatz kommen darf.

Zeitgleich ist das (so komisch es klingen mag) aber auch einer meiner größten Kritikpunkte am recht jungen AOC-Vertreter. Denn insofern man die 240-Hz-Unterstützung gar nicht erst zu gebrauchen weiß, geht einem ein großer Vorzug sogleich flöten. Und im Vergleich mit Curved- oder gar 4K-Alternativen, die ähnlich bepreist sind, sich aber lediglich in Reaktionsrate und Bildwiederholungsfrequenz geschlagen geben, könnte der AG275QZN so wichtige Meter verlieren.

Image 1 of 2 Auch bei brandaktuellen Titeln, wie Star Wars: Jedi Survivor... (Image credit: AOC) ... oder aber dem überragenden Diablo 4, weiß der AG275QZN zu überzeugen! (Image credit: AOC)

Heißt aber nicht, dass man nicht auch ohne 240-Hz-Inhalte seine Freude mit diesem Monitor haben kann. Man sollte eben nur wissen, worauf man sich einlässt. Und das ist, neben den zahlreichen Standards wie FreeSync Premium, DisplayHDR 400 sowie AOC-eigenen Farb- und Schattenanpassungen, vor allem ein Bildschirm, der durch seine enorm flotte Reaktionszeit brillieren will.

Ich persönlich bin natürlich mehr als glücklich mit dem AG275QZN und werden ihn wohl noch längere Zeit meinen Bürotisch schmücken lassen, kann aber auch verstehen, wenn die Investition von mehreren hundert Euro nicht für jeden rechtfertigbar ist. Kannst du die Vorteile persönlich aber verargumentieren, wirst du mit dem AGON-Monitor ein Spielerlebnis sondergleichen zur Verfügung gestellt bekommen und dir zweifelsfrei den ein oder anderen spielentscheidenden Vorteil in der nächsten Auseinandersetzung mit deinen Mitspielern sichern können!

AOC AG275QZN: Preis & Verfügbarkeit

Auch wenn der AG275QZ noch etwas mehr Leistung offeriert, muss sich die QZN-Alternative doch keinesfalls hinter dem grandiosen Geschwisterchen verstecken! (Image credit: AOC)

Wie viel kostet er? UVP: 459,00 Euro (Amazon: 399,00 Euro)

UVP: 459,00 Euro (Amazon: 399,00 Euro) Wann ist er verfügbar? Jetzt verfügbar

Bereits zum Ende des Vorjahres lockte der AOC AG275QZN mit reichlich Leistung zum fairen Preis. Regelmäßig gab es ihn rund um den Release-Zeitraum hierbei für 500 oder 550 Euro zu erstehen. Zur Halbzeit im Jahr 2023 sieht das sogar noch besser aus. Inzwischen findest du den AGON-Monitor nämlich in aller Regelmäßigkeit auch für unter 400 Euro bei Online-Händlern wie Amazon und Co. im Sortiment.

Für flotte 240 Hz, niedrige Reaktionszeit, tolle Verarbeitung und ein grundsolides QHD-VA-Panel beinahe schon ein Schnäppchen. Insofern du jedoch nur selten von den primären Vorzügen wie der Bildwiederholungsrate Gebrauch machst, gibt es im Sortiment von AOC auch noch spannende Alternativen wie den AOC Gaming CU34G2X, der mit einer WQHD-Auflösung auf 34 Zoll brilliert, dir den Vorzug von Curved-Alternativen gewährt, aber eben auch nur Bildwiederholraten von bis zu 144 Hertz unterstützt.

Suchst du hingegen eine Gaming-Lösung in ähnlichen Dimensionen und ohne viele Kompromisse, könnte der Samsung Odyssey Neo G7 etwas für dich sein. Ist zwar auch nicht ganz so flott wie die AOC-Alternative, kommt im Gegenzug aber mit grandiosem 4K-Curved-Design daher und steht dem AG275QZN dank guter Reaktionszeit von einer Millisekunde, zahlreichen Ports und FreeSync Premium Pro in nichts nach – außer vielleicht in der Preisgestaltung ...

AOC AG275QZN: Spezifikationen

Swipe to scroll horizontally Bildschirmtechnologie: VA-Display Bildschirmgröße: 27 Zoll (0,69 m) Dimensionen & Gewicht (mit Standfuß) 613,4x561,1x231,8 mm bei 5,92 kg Anschlüsse: 2x HDMI 2.0, HDCP, 2x DisplayPort 1.4, USB-HUB (3.2 Gen 1) 4 USB Downstream Ports, Kopfhörerausgang (3,5 mm) Bildwiederholungsrate: 240 Hz Reaktionszeit: 0,5 Millisekunden

Solltest du dir den AOC AG275QZN kaufen?

Auch bei Tageslicht begeistert der AG275QZN durch tolle Farbwerte, die zudem individuell anpassbar sind! So kommt in Redfall kein Vampir ungesehen davon! (Image credit: AOC)

Swipe to scroll horizontally Preis-Leistungs-Verhältnis 240 Hertz und QHD-Display für unter 400 Euro sind schon eine Ansage. Nutzt du das Potenzial aber nicht zur Gänze, ist der AOC seinen Preis nur bedingt wert... ★★★★1/2 Performance Egal ob nun Konsolero oder ambitionierter E-Sportler: Dank zahlreicher Anschlüsse, Einstellungsmöglichkeiten und Freesync-Premium-Support sowie DisplayHDR 400 wirst du garantiert deine Freude beim Zocken haben! Eben nur nicht in 4K... ★★★★1/2 Design Schlichte Vorderseite mit unwesentlichen Details trifft auf bildhübsche Rückseite, die auch in offenen Räumlichkeiten für reichlich Gaming-Flair sorgt ★★★★☆ Features AMD FreeSync Premium, Game Color und Shadow Control, DisplayHDR 400 und zahlreiche Optionen zum Feintuning: Hier gibt es nichts zu motzen! ★★★★★ Durchschnitt Tolle Wahl für alle Gamer, unschlagbar für alle, die die Vorzüge vollumfänglich nutzen und zu schätzen wissen! ★★★★1/2

Kauf dir den AOC AG275QZN, wenn ...

...du ein Gaming-Upgrade zum fairen Preis suchst Mit 400 Euro ist der AG275QZN zwar alles andere als billig, ist aber eine grandiose Wahl der Mittelklasse und bietet dir für diesen Preis zweifelsfrei das Komplettpaket des modernen Gaming-Komforts

...du Gebrauch von hohen Bildraten und niedrigen Reaktionszeiten machst Klar, du MUSST nicht immer die 240 Hertz oder die halbe Millisekunde Reaktionszeit ausreizen, insofern du aber im nächsten Showdown, dank flotterer Übertragung, einmal den Vorteil hast, wirst du den AG275QZN nicht mehr missen wollen!

Kauf ihn lieber nicht, wenn ...

...du wert auf Curved-Design oder 4K legst Der AGON-Monitor bietet viel, ist aber weder Curved noch 4K-fähig und somit keinesfalls konkurrenzlos. Solltest du auf genannte Eigenschaften wert legen, lohnt sich das individuelle Abwägen womöglich.

... du kein Gebrauch vom 240-Hertz-Potenzial machst Bist du ohnehin eher auf der Konsole zu Hause oder präferierst stabile Bildrate, höheren Detailgrad oder aber gar 4K sowie Raytracing, so wirst du weder vom Vorzug der 240 Hertz noch dem Vorteil, den der AG275QZN dir damit beschert, so richtig Gebrauch machen.

Diese Alternativen zum AG275QZN sind einen Blick wert!

AOC Gaming CU34G2X Du willst noch mehr vom Geschehen mitbekommen oder suchst eine praktische Multitasking-Lösung in Monitorform? Dann bist du beim CU34G2X von AOC bestens augehoben. Viele der Vorzüge der AGON-Alternative bleiben dir hier erhalten, auf eine etwas trägere Bildrate sowie Reaktionszeit musst du allerdings gefasst sein.

Samsung Odyssey Neo G7 Gaming Monitor Bestes Gaming-Vergnügen auf 32 Zoll bietet dir nicht nur AOC, sondern natürlich auch die Konkurrenz. Mit dem Samsung Odyssey Neo G7 beispielsweise wurde 4K-Display, Curved-Design und flotte 165-Hz-Bildrate mit zahlreichen Einstellungsoptionen sowie grandiosen Bildwerten vereint und schafft somit ein Rundum-Sorglos-Paket ... zu einem zugegebenermaßen stolzen Preis!



Philips 34E2AE Monitor Du suchst nicht nur eine Gaming-Option, sondern auch einen Produktivitätsgaranten? Dann schau dir mal diese Option von Philips an, die dir auf 34 Zoll als Multitasking-Talent produktives Arbeiten garantiert, dich aber auch bei deinen Gaming-Sessions zum Feierabend gut und gern begleitet. Und das Beste: Hierfür musst du kein Vermögen investieren! Unsere vollständige Rezension zum Philips-Monitor findest du hier!

So habe ich den AOC AG275QZN getestet

Testzeitraum: Mehrere Monate

Mehrere Monate Anwendungsbereiche: Gaming-Monitor (Konsole und PC)

Primär kam der AG275QZN bei mir für gemütliche Feierabend-Sessions zum Einsatz. Bei schnellen Feuergefechten in Halo: Infinite, CS:GO oder aber Valorant konnte ich von der hohen Bildwiederholrate sowie niedrigen Reaktionszeit Gebrauch machen, während ich in Kombination mit meiner Xbox Series S auch beim Angebot des Xbox Game Pass den 120-FPS-Support zu schätzen wusste und mein TV seither häufiger ausgeschalten blieb.

Im Test fällt zudem einmal mehr auf, dass QHD für diese Größe, zumindest für mich persönlich, mehr als ausreichend war. Zumeist saß ich so nur ein paar Dutzend Zentimeter vom Bildschirm entfernt und konnte allzeit das Geschehen auf und neben dem Bildschirm gut überblicken.

Auch die Einrichtung selbst war kinderleicht, wo der AOC-Monitor doch nur aus wenigen, handlichen Komponenten besteht. Praktisch ist, dass im Paket noch das ein oder andere Kabel zur Kopplung mit Konsole oder PC aufzufinden ist.

Und wo wir gerade bei praktisch sind: Auch die Verstellbarkeit habe ich natürlich auf die Probe gestellt und auch hier konnte ich in meinem mehrmonatigen Testzeitraum weder Abnutzungserscheinungen noch anderweitige Probleme erkennen. Im Home-Office weiß ich die Option zur Hochkant-Positionierung zu schätzen, beim Gaming im Sitzsack die Verstellbarkeit passend zum Blickwinkel.

Zuletzt wurde auch das Einstellungsmenü der Belastungsprobe unterzogen, konnte dieser aber ebenso mit Bravour standhalten. Selbiges entpuppte sich gar als wahre Wundertüte, überließ es mir doch zahlreiche Optionen zur Optimierung meiner Gaming-Erfahrung, vordefinitierte Modi für diverse Genre, die Boost-Funktion für den letzten Power-Schub und Feinjustierungsmaßnahmen für Helligkeit und Farbtöne. Chapeau!

Lies mehr darüber, wie wir testen.