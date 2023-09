Vergiss mal Softdrink-Kollaborationen und Co. – League of Legends bekommt nämlich endlich ein wirklich nützliches Gimmick-Produkt von LG spendiert!

League of Legends-Fans haben aktuell allen Grund zur Freude, wo man die eigene Liebe zum MOBA-Hit alsbald doch auch mit einem brandneuen, thematisch passenden Gaming-Monitor aus dem Hause LG zelebrieren darf.

Das limitierte UltraGear OLED-Modell verfügt hierbei über ein dem MOBA nachempfundenen Design sowie eine Reihe von entsprechenden Symbolen auf dem äußeren Gehäuse wie auch der Benutzeroberfläche.

Doch auch mit den Spezifikationen ist nicht zu scherzen: 27-Zoll-Bildschirmdiagonale, grandiose Bildwiederholfrequenzen von bis zu 240 Hertz und eine blitzschnelle Reaktionszeit von gerade einmal 0,03 Millisekunden. Mit QHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixeln), OLED-Display, HDR10-Support und einer 98,5-prozentigen DCI-P3-Farbraumabdeckung wird das Gaming-Paket schließlich abgerundet und eignet sich so perfekt für die ein oder andere Runde in der Kluft der Beschwörer – oder Exkursion in eine Vielzahl anderer Einzel- wie auch Mehrspielertitel.

Besonderes Highlight: Laut LG wurde der Monitor scheinbar in enger Zusammenarbeit mit der Community entwickelt, wobei das Feedback entlang der High-End-Spezifikationen ganz offensichtlich sehr ernst genommen wurde. Er ist demnach auch auf professionelles Gaming zugeschnitten, kann aber natürlich auch einen jeden Hobbygamer begeistern. Interessant ist auch der recht hohe Farbumfang, wo hiermit doch sogar kreative Köpfe animiert werden, sich den neuen LG UltraGear in der Limited Edition einmal näher anzuschauen.

Erwerbbar ist das Modell bereits seit dem 11. September und kann fortan in offiziellen LG Online-Shops in Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden, Italien, dem Vereinigten Königreich, Saudi-Arabien oder aber Südkorea erworben werden.

On top gibt es schließlich noch drei Skin-Codes für beliebte League of Legends-Champions, sodass du direkt nach dem erstmaligen Auspacken schon etwas In-Game bestaunen darfst!

Die große Riot Games-IP erfreut sich selbst nach einer Dekade noch immer größter Beliebtheit

Es ist ziemlich üblich, dass es Produkte gibt, die mit beliebten Videospielen in Verbindung stehen, da Gewinne so gut wie garantiert sind, solange das Produkt nicht von minderer Qualität ist. Besonders gut gefällt mir in diesem Fall allerdings, dass LG wirklich auf die Spielerschaft des MOBAs gehört hat und so vorteilhafte Features und Hardware in den UltraGear verbaut hat.

Und auch wenn es ein großes Highlight sein dürfte, war das längst nicht die erste Zusammenarbeit zwischen LoL-Entwickler Riot Games und hochkarätigen Kooperationspartnern. Erst kürzlich konnte man mit einer "Coca-Cola Ultimate"-Edition für das Spiel werben, welche nach "+XP schmecken mag" (was auch immer das heißt) und etwaige In-Game-Boni parat hält.

Und auch sonst wird der League of Legends-Kosmos munter weiter verarbeitet und aufgegriffen. So auch in "Project L", dem neuen Fighter aus der Riot Forge, der entlang der EVO im August 2023 erstmals anspielbar war.

Oder aber mit der grandiosen Prequel-Animationsserie "Arcane", die auf Netflix so richtig durchstarten durfte und inzwischen schon sehnlichst mit einer zweiten Staffel erwartet wird.

Alles in allem zeigt sich damit, dass League of Legends auch nach mehr als 10 Jahren der Existenz noch längst nicht aus der MMO-Bubble wegzudenken ist. Und wer weiß schon, wohin die Reise noch gehen mag? Neben Klamotten, Cola-Dosen, Bürostühlen und Gaming-Monitoren wäre für mich inzwischen nicht einmal mehr eine Kooperation mit McDonalds oder gar einem Autohersteller undenkbar – Wer auch immer diesen Spaß brauchen mag ...