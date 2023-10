MSIs neue "Rapid VA"-Gaming-Monitorserie besteht aus preisgünstigen Displays und sind das Update, auf welches ich lange Zeit gewartet habe!

MSI geht mit einer ganzen Reihe an brandneuen Monitoren für PC-Gamer an den Start! Die taiwanesische Marke hat jüngst eine frische Auswahl an OLED-Displays vorgestellt, die nun mit einer Serie von Rapid VA-Gaming-Monitoren ergänzt werden soll.

Für diejenigen, die es noch nicht wissen: VA-Bildschirme (Vertical Alignment) sind eine Art von LCD-Displays, im Wesentlichen das Gegenteil von IPS-Displays (In-Plane Switching), bei denen die Flüssigkristallzellen horizontal ausgerichtet sind. VA-Bildschirme sind hierbei in den häufigsten Fällen in LCD-TV-Geräten zu finden, während IPS seit geraumer Zeit die präferierte Wahl für Computermonitore darstellte.

VA-Panels bieten jedoch ihre ganz eigenen Vorzüge, so zum Beispiel auch bessere Kontraste und tiefere Schwarztöne als ihre IPS-Gegenstücke. Das Problem: Die Reaktionsrate ist in der Regel etwas höher, was bei flotten Multiplayer-Gefechten von Nachteil sein kann. Eine Lösung für genau diese Achillesverse soll indessen aber die neue Reihe der Rapid Va-Modelle von MSI bereithalten. Dabei werden optimierte Fertigungstechniken wie auch dünnere Flüssigkristallschichten genutzt, um eine höhere Ansteuerspannung zu generieren. Das Ergebnis: Reaktionszeiten von gerade einmal 1 ms!

VA auf dem Vormarsch

Die ersten Monitore von MSI, die die Rapid VA-Behandlung erhalten, sind hierbei eine Auswahl von vier Produkten, die allesamt zu MSIs MAG-Marke gehören, welche sich speziell an Gamer richtet. Unter den neuen Monitormodellen sind hierbei Größen zwischen 27 und 35 Zoll vertreten, die Bildwiederholungsfrequenzen von 170 bis zu 240 Hertz in Aussicht stellen – ideal für Shooter oder andere temporeiche Spieletitel.

Alle vier Vertreter sind obendrein gebogen, was bei Gaming-Monitoren, bei denen der Betrachtungswinkel nicht so wichtig ist, zunehmend üblicher wird. Persönlich empfinde ich zwar die Krümmung bei dieser Zollgröße noch nicht als elementare Notwendigkeit, beschweren möchte man sich über einen besseren Betrachtungswinkel aber natürlich auf keinen Fall ...

Darüber hinaus dürften die VA-Panels die neuen Monitore auch deutlich erschwinglicher gestalten als es noch beim jungen OLED-Sortiment der Fall war. MSI ist zwar bereits als vergleichsweise budgetfreundliche PC-Gaming-Marke bekannt, dieser nächste Schachzug könnte die Position als vorzuziehender Monitorhersteller für preisbewusste Gamer aber weiter manifestieren. Und mit grandiosem Preis-Leistungs-Verhältnis dürfte es auch kaum einen Grund geben, die neue Auswahl nicht in unseren Bestenlisten zu berücksichtigen.

Doch nun noch zu den restlichen Daten: Alle vier Modelle haben eine 1440p QHD-Auflösung (ideal für diese Größe und eine attraktive Preisgestaltung), verfügen sonst aber natürlich auch über die übliche Auswahl an Funktionen, die man von einem MSI- oder allgemein einem Gaming-Monitor erwarten kann. Hierzu zählen Quantum Dot-Technologie (bessere Helligkeitsdarstellung und Farbgenauigkeit) wie auch ein Smart Crosshair zum Einsatz in deinem liebsten Ego- oder Third-Person-Shooter.

Nur die Namen ... die sind echt nicht so pralle. Oder wie kannst du dir den Unterschied zwischen einem MAG 325CQRXF und einem MAG 325CQRF-QD sonst merken? Meckern auf äußerst hohem Niveau, ich weiß, aber es ist eben auch ein Problem, was viele Monitorhersteller beständig begleitet – und es nervt!

Ein wenig eingängigere Namen wären für die Zukunft in jedem Fall äußerst wünschenswert – Danke im Voraus, MSI.