Kein neuer 5K-iMac in Sicht? Greif doch zur schicken Samsung-Alternative!

Mit der neuesten Aktualisierung des UHD ViewFinity S8 Ablegers von 2022 wirft Samsung nun den 27-Zoll-UHD-Monitor ViewFinity S9 in den Ring – und eben dieser dürfte gerade für Mac-Nutzer interessant sein.

Neben grandioser 5K-Auflösung (5.120 x 2.880 Pixel) bietet der neue Samsung nämlich ein Display mit 50 Prozent mehr Arbeitsfläche im Vergleich zu einigen der besten 4K-Alternativen. So werden professionelle Anwendungen zum reinsten Vergnügen, Bearbeitungswerkzeuge finden allesamt genug Platz auf dem Bildschirm und Arbeit wie auch Freizeit erreichen ungeahnte (Komfort-)Höhen. Abgerundet wird der Luxus-Monitor mit einer DCI-P31-Farbskala von 99 Prozent, 218 PPI sowie einer bestechenden Helligkeit von bis zu 600 nits.

Neben Apple Mac-Geräten sind natürlich auch Windows-PCs mit dem neuen Samsung-Display kompatibel. Bei der Portauswahl sind insbesondere der 90-W-USB-C-Anschluss sowie der Mini-Displayport-Eingang hervorzuheben, während die 4K SlimFit-Kamera mit Auto Framing und Pogo-Pin begeistert. Je nach Körpergröße des Nutzers kann der Bildschirm zudem im Hinblick auf seine Höhe angepasst werden und ist um bis zu 90 Grad verstellbar

Besonders cool: Der ViewFinity S9 kann auch ganz bequem via Smartphone (dank SmartThings-App) kalibriert werden. Ohne Mühe kannst du hiermit Basic- und Professional-Einstellungen wie Farbtemperatur, Luminanz, Farbraum oder Gammawerte angleichen.

Für Gaming gibt es allerdings deutlich geeignetere Alternativen – zumindest ist die Limitierung auf 60 Hertz und eine Reaktionszeit von 5 ms jetzt nicht gerade wie gemacht für flotte Shooter. Und obwohl die meisten Eigenschaften überzeugen und reichlich Anpassungsmöglichkeiten vorliegen, so ist doch auch das Kontrastverhältnis von 1000:1 ausbaufähig.

Wer aber dennoch entlang der einführenden Worte bereits jetzt am ViewFinity S9 einen Narren gefressen hat, der sollte den Samsung Online-Store im Auge behalten. Ab August soll der neue Premium-Monitor hier nämlich schon für Kunden in den Vereinigten Staaten zur Verfügung stehen (Deutschland könnte ihn zum ähnlichen Zeitpunkt erhalten) – Kostenpunkt: Stolze 1.599,99 US-Dollar!

Der neue Geheimtipp für Apple-Fans?

Wie bereits angedeutet, dürften sich vor allem Apple-Fans über den Neuzugang im Samsung-Portfolio freuen. Immerhin sieht der ViewFinity S9 dem iMac nicht nur ähnlich, sondern bietet auch viele Funktionen, die zum Gebrauch unter macOS sowie der professionellen Bildbearbeitung oder dem Videoschnitt taugen könnten.

Gerade in Anbetracht der neu erscheinenden oder erschienenen Mac Studio-Modelle könnte die Kombination aus Mac und Samsung-Monitor ein Garant für erstklassiges Arbeitsvergnügen und neue Produktivitätsstandards werden – also zumindest, insofern man sich den Mix leisten kann ... und will.

Denn auch wenn der ViewFinity S9 in vielerlei Hinsicht begeistert, so ist er doch keinesfalls eine Empfehlung für jedermann und aktuell noch mit einem stolzen Preisschild versehen. Mit dem ein oder anderen Rabatt – der ganz ohne Zweifel kommen wird – ist es aber ein Upgrade, welches man allzeit auf dem Schirm haben sollte.

Jenseits vom ViewFinity S9 kann Samsung zuletzt auch mit dem ein oder anderen Update begeistern. Vor allem Bildschirme erhalten hier zuletzt in aller Regelmäßigkeit Unterstützung und Updates. Hierzu gehört auch der neue SeeColors-Modus, womit der Hersteller einmal mehr sein großes Herz unter Beweis stellt.