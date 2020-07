Samsung Galaxy S20 Kamera Specs durchgesickert, und das Ultra wird eine Liga für sich

Während wir schon viel über die Kamera-Spezifikationen der Samsung Galaxy S20 / S11 Reihe gehört haben, gab es früher einige Verwirrung darüber, welche Modelle welche Objektive bekommen würden, aber das ist jetzt weitgehend geklärt, dank nicht einem, nicht zwei, sondern drei riesigen Leaks.

Zunächst einmal hat UniverseIce (ein zuverlässiger Leaker) getwittert, dass das Samsung Galaxy S20 eine Dreifachlinsenkamera hat mit einem 12 MP-Hauptsensor und zwei weiteren 64 MP und 12 MP Sensoren. Das Galaxy S20 Plus kommt mit einer Vierfachlinsenkamera mit den gleichen drei Sensoren neben einem vierten Time-of-Flight-Sensor zur Tiefenmessung.

Das Samsung Galaxy S20 Ultra hat angeblich einen 108 MP Hauptsensor, der von 48 MP und 12 MP Sekundärsensoren unterstützt wird, sowie einen Laufzeit-Sensor. Dieses Handy ist also auch ein Quad-Lens, aber mit einer ganz anderen Einrichtung und viel mehr Megapixeln. Allerdings werden für keinen der Sensoren Objektive erwähnt.

UniverseIce geht nicht weiter ins Detail, aber an anderer Stelle twitterte Max Weinbach von XDA Developers eine Liste von behaupteten Galaxy S20 Ultra Spezifikationen, und die Kamera-Spezifikationen stimmen mit denen von UniverseIce überein.

XDA Developers hat auch mehr Informationen über das Samsung Galaxy S20 Plus, welches das mittlere der drei Geräte sein wird.

Dank der Screenshots, die scheinbar vom Telefon aus aufgenommen und von einer anonymen Quelle mit der Seite geteilt wurden, können wir sehen, dass es mindestens vier hintere Linsen und eine auf der Vorderseite gibt. Diese hinteren Kameras beinhalten einen 12 MP 1.8 μm Sony IMX 555 Sensor, der derzeit nicht veröffentlicht ist, also ist er anders als die 12 MP Sensoren des Samsung Galaxy S10.

Daneben gibt es einen 64 MP Sekundärsensor und es soll auch ein Teleobjektiv mit 3x optischen und 30x digitalen Zoom eingebaut sein. Außerdem wird das Galaxy S20 Plus mit der gleichen 10 MP Frontkamera wie das Samsung Galaxy Note 10 ausgestattet.

Die hintere Kamera scheint in der Lage zu sein, Videos mit einer Qualität von bis zu 8 K bei 30 fps oder 4 K bei 60 fps aufzunehmen, und es werden mehrere Kameramodi erwähnt, von denen wir einige bereits kennen.

Es gibt 'Smart Angle Selfie', der automatisch in einen Weitwinkel umschaltet, wenn mehr als zwei Personen im Bild sind, 'Single Take Photo', mit dem du durch eine Landschaft schwenken kannst, während die S20 automatisch Fotos und Videos aufnimmt, und einen 'Pro Video'-Modus, mit dem du manuell weitere Einstellungen bei der Videoaufnahme vornehmen kannst.

Ein Modus, der nicht vorhanden ist, obwohl es vorher Gerüchte gab, ist 'Director's View', mit dem die Kamera automatisch ein Motiv verfolgen kann. XDA Developers deutet an, dass dieser Modus beim Start nicht verfügbar sein wird, aber vielleicht später hinzugefügt werden könnte, oder auf einem anderen Telefon erscheinen wird.

Confirmations for the Galaxy S20 Series! The S20 Ultra 5G will indeed have 108MP Main Camera with Periscope Camera that will allow up to astonishing 100X of Hybrid Zoom. S20 and S20+ will continue with 12MP, 6.2 and 6.7” Dynamic AMOLED, respectively. (1/2https://t.co/bRiuKw9OwxJanuary 13, 2020