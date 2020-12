OnePlus Watch wird laut CEO "Anfang nächsten Jahres" veröffentlicht

Kurz nach seiner Bestätigung, dass OnePlus an einer Smartwatch arbeitet, hat Pete Lau, der CEO des Unternehmens, nun gesagt, dass diese "Anfang nächsten Jahres" erscheinen wird.

Das gab er in einem Tweet bekannt, obwohl er noch nicht viel mehr über das Wearable verraten hat. Im Moment wissen wir noch nicht einmal, wie es heißen wird, aber wir nennen es der Einfachheit halber OnePlus Watch.

Leaks und Gerüchte deuten darauf hin, dass die OnePlus Watch einen runden Bildschirm haben könnte, während Lau selbst gesagt hat, dass das Unternehmen mit Google zusammenarbeitet, um die Konnektivität zwischen Wear OS und Android zu erhöhen - ein Kommentar, der darauf hindeutet, dass die OnePlus Watch selbst mit Wear OS laufen könnte, obwohl wir an anderer Stelle gehört haben, dass sie es vielleicht nicht tut.

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXjDecember 22, 2020