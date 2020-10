Beste Wear OS Smartwatch 2020: Unser Ranking der besten Wear-OS-Smartwatches

Die beste Wear OS-Smartwatch auszusuchen macht Spaß, ist aber auch anstrengend. Genauso wie Android auf den Smartphones vieler verschiedener Hersteller läuft, gibt es auch viele verschiedene Hersteller, die Wear OS-Uhren produzieren und verkaufen.

Darunter sind Firmen wie Huawei, Fossil, TicWatch und Misfit, die weiterhin das Beste machen, was die Plattform zu bieten hat. Das bedeutet allerdings auch, dass in dieser Liste Smartwatches von Fitbit und Samsung fehlen, da diese eigene Betriebssysteme verwenden. Das Beste an Wear OS ist, dass eine große Auswahl an Designs und Preisen hat und sich danach richten kann, was gerade wichtig ist.

Google verkauft Lizenzen für Wear OS, genau wie bei Android, weshalb die Software bei diesen Smartwatches sehr ähnlich ist. Sie ist aufgeräumt und legt den Schwerpunkt darauf, Benachrichtigungen von deinem Smartphone anzuzeigen mit den Sensoren deine Körperfunktionen für Gesundheit und Fitness zu messen.

Einige Wear OS-Uhren kommen mit Herzfrequenzmessern, andere wiederum haben integriertes GPS, was es möglich macht, Laufstrecken aufzuzeichnen, ohne das sein Smartphone mitnehmen zu müssen. Manche haben auch NFC für kontaktloses Bezahlen – was aber alle Uhren in dieser Liste haben, ist ein Schrittzähler.

Wir haben außerdem die aktuellsten Wear OS-Geräte in Betracht gezogen, sodass du dir keine Sorgen machen musst, dass die Software allzu schnell veraltet ist. Du auch zu jeder Uhr, die dich interessiert, unseren genauen Testbericht lesen, damit du sicher gehen kannst, dass du die richtige Uhr für deine Zwecke, deinen Geschmack und dein Budget aussuchst.

Du hast ein Android-Smartphone? Hier sind die besten Smartwatches für Android

Wirf einen Blick auf unsere Liste der besten Smartwatches überhaupt

Du willst nicht so viel ausgeben? Probier’s mit unserer Liste der besten günstigen Smartwatches

Wir haben die besten Wear OS Smartwatch-Preise ausfindig gemacht, die im Moment verfügbar sind, aber wenn du noch etwas länger warten kannst, dann kannst du am Amazon Prime Day, der am 13. und 14. Oktober dieses Jahres stattfindet, vielleicht ein großartiges Schnäppchen ergattern.

Günstige Wear OS Smartwatch gesucht und kein passendes Angebot gefunden? (Image credit: Amazon) Am 13. und 14. Oktober findet endlich der heiß ersehnte Amazon Prime Day 2020 statt. Dort erwarten wir jede Menge Rabatte, Aktionen und Preissenkungen. Womit du außerdem rechnen kannst? Das liest du hier.

Beste Wear OS Smartwatch - Überblick:

Bild 1 von 4 (Image credit: Fossil) Bild 2 von 4 Image credit: TechRadar Bild 3 von 4 Image credit: TechRadar Bild 4 von 4 Image credit: TechRadar

1. Fossil Sport Die beste Wear-OS-Uhr Kompatibilität: Android, iOS | Display: 1,2-Zoll 390 x 390 AMOLED | Prozessor: Quad-core 1,2 GHz | Armbandgrößen: 22 mm | Speicher: 4 GB | Akkulaufzeit: Zwei Tage | Ladetechnik: Proprietär | IP-Schutzklasse: IP68 | Konnektivität: WLAN, Bluetooth, GPS Schlankes Design Leistungsstarke Uhr Fehlende High-End-Features GPS kann etwas langsam sein

Auf der Suche nach der besten Wear-OS-Uhr, die man für Geld kaufen kann? Wir sind der Meinung, dass das derzeit die Fossil Sport ist. Sie ist insgesamt nicht die allerbeste Smartwatch, und sie hat nicht viele einzigartige Funktionen, aber sie bietet ein fantastisches Rundum-Paket.

Die Fossil Sport bietet ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis mit vielen Funktionen in einem leichten Gehäuse, das du bequem im Alltag oder beim Training tragen kannst. Sie hat GPS, die Akkulaufzeit beträgt etwa zwei Tage, und du hast Zugriff auf die neuesten Wear OS-Apps.

Das Beste daran ist, dass sie eine der ersten Smartwatches ist, die den Qualcomm Snapdragon Wear 3100-Chipsatz verwendet. Das bedeutet, dass diese Uhr ein angenehmeres Erlebnis bietet als viele andere in dieser Liste, und wenn du häufig von Smartwatch-Software genervt bist, dürfte dir diese viel besser gefallen.

Alles in allem, wenn du auf der Suche nach einem runden Erlebnis oder einer einfach zu bedienenden Smartwatch bist, kannst du mit der Fossil Sport wenig falsch machen.

Lies den kompletten Fossil Sport-Test

Bild 1 von 4 Image credit: Mobvoi Bild 2 von 4 Image credit: Mobvoi Bild 3 von 4 Image credit: TechRadar Bild 4 von 4 Image credit: TechRadar

2. TicWatch E2 Eine der günstigsten Wear-OS-Uhren Kompatibilität: Android 4.3+, iOS 8+ | Display: 1,39-Zoll 400 x 400 OLED | Prozessor: Snapdragon Wear 2100 | Speicher: 4 GB | Akkulaufzeit: Ca. 48 h | Ladetechnik: Magnetischer Verbindungspin | IP-Schutzklasse: IP67 | Konnektivität: WLAN, Bluetooth 4.1 Günstig Ohne Probleme zwei Tage Akkulaufzeit Keine NFC-Zahlung Langweiliges Design

Wir kommen gleich zur Sache: Der Grund, warum die TicWatch E2 in dieser Liste so weit oben steht, liegt hauptsächlich an ihrem Preis. Sie ist eine der besten günstigen Smartwatches und verfügt über die neueste Wear-OS-Software.

Verglichen mit dem Vorgängermodell, der TicWatch E, bekommt man hier eine um 30 % längere Akkulaufzeit, wobei unser Tester sagt, dass sie bei durchschnittlicher Nutzung über zwei Tage hielt – jedoch weniger, wenn du viele Fitnessfunktionen verwendest.



Sie ist wasserdicht, sodass du sie mit ins Schwimmbad nehmen kannst, hat GPS, um deinen Standort zu verfolgen, und noch viele andere Funktionen. Es fehlt NFC, weshalb du sie nicht für Google Pay verwenden kannst, aber in Anbetracht des Preises und der übrigen Funktionen der TicWatch E2 wirst du wahrscheinlich darüber hinwegsehen können.

Lies den kompletten TicWatch E2-Test

Bild 1 von 4 Image credit: Mobvoi Bild 2 von 4 Image credit: Mobvoi Bild 3 von 4 Image credit: Mobvoi Bild 4 von 4 Image credit: Mobvoi

3. TicWatch Pro Eine der innovativsten Smartwatches Kompatibilität: Android 4.3+, iOS 8+ | Display: 1,4" 400 x 400 OLED mit zusätzlichem LED-Bildschirm | Prozessor: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Speicher: 4 GB | Akkulaufzeit: Bis zu 48 h, 5 weitere Tage im Essential-Modus | Ladetechnik: Magnetischer Verbindungspin | IP-Schutzklasse: IP68 | Konnektivität: WLAN, Bluetooth 4.1 Innovative Bildschirmtechnologie Hochwertiges Design Kein LTE Eingeschränkte App

Diese Uhr von Mobvoi ist ein Kraftpaket, das mit zwei Displays ausgestattet ist. Das bedeutet nicht, dass die Uhr auf jeder Seite ein Display hat, sondern eine transparente LCD- über einer farbigen OLED-Anzeige. Um den Akku zu schonen, schaltet die Uhr auf den LCD-Bildschirm um, der Zeit, Schrittzahl und anderes anzeigt.

Der normale OLED-Bildschirm funktioniert wie bei einer herkömmlichen Smartwatch, aber die andere Anzeige sorgt für eine wesentlich längere Akkulaufzeit als bei vielen anderen Modellen auf dieser Liste.

Die TicWatch Pro verfügt außerdem über ein erstklassiges Design, einen Herzfrequenzsensor, eine großartige GPS-Verfolgung, NFC für Google Pay und vieles mehr und das mit der neuesten Wear OS-Software, auf der die Uhr läuft.

Lies den kompletten TicWatch Pro-Test

Bild 1 von 5 (Image credit: Amazon) Bild 2 von 5 Image credit: TechRadar Bild 3 von 5 Image credit: TechRadar Bild 4 von 5 Image credit: TechRadar Bild 5 von 5 Image credit: TechRadar

4. TicWatch S2 Bemerkenswert ähnlich der E2 Kompatibilität: Android 4.3+, iOS 8+ | Display: 1,39" 400 x 400 OLED | Prozessor: Snapdragon Wear 2100 | Speicher: 4 GB | Akkulaufzeit: Um 48 h | Ladetechnik: Magnetischer Verbindungspin | IP-Schutzklasse: IP67 | Konnektivität: WLAN, Bluetooth 4.1 Günstig Wasserdichtes Design NFC fehlt Keine LTE-Variante

Diese Uhr ist der TicWatch E2 auf dem Papier sehr ähnlich, und das vor allem deshalb, weil sie es ist. Tatsächlich sind hier alle Spezifikationen genau gleich. Die Firma hat zwei Versionen mit unterschiedlichen Namen herausgebracht, weil sie unterschiedliche Designs haben.

Die TicWatch S2 steht für „Sport“ und das macht sich am robusteren Design bemerkbar.

Ihre Widerstandsfähigkeit erfüllt militärische Standards, sodass sie mehr aushalten sollte als jede andere Uhr auf dieser Liste, was sie sowohl für Abenteurer als auch für Läufer geeignet macht.

Ansonsten verfügt sie über eine Akkulaufzeit von zwei Tagen, GPS, ein wasserdichtes Design und all die anderen Vorteile der neuesten Wear OS-Software. Wenn du versuchst, Geld zu sparen, schau dir die TicWatch E2 an, aber wenn du dieses Design bevorzugst, ist die S2 nicht viel teurer.

Lies den kompletten TicWatch S2-Test

Bild 1 von 3 (Image credit: Misfit) Bild 2 von 3 Image credit: Misfit Bild 3 von 3 Image credit: TechRadar

5. Misfit Vapor 2 Eine überarbeitete Uhr für Fitnessexperten Kompatibilität: Android, iOS | Display: 1,2-Zoll or 1,4-Zoll display, 360 x 360 AMOLED | Prozessor: Dual-core 1,0 GHz | Armbandgrößen: 20 mm | Speicher: 4 GB | Akkulaufzeit: Ein Tag | Ladetechnik: Proprietär | IP-Schutzklasse: K/A | Konnektivität: WLAN, Bluetooth, GPS Günstig NFC für Google Pay Keine LTE-Variante Verarbeitung wirkt billig

Der zweite Versuch von Misfit, eine Wear-OS-Uhr zu entwickeln, ist ein Schritt in die richtige Richtung, da diese neue Uhr viele der Probleme löst, die wir bei der ersten Generation bemängelt haben. Die Vapor 2 hat NFC für Google Pay, GPS, um Läufe verfolgen können, und ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich.

Das Design dieser Uhr ist schlicht, und vielleicht erwartest du das auch von deiner Smartwatch. Sie verfügt entweder über ein 1,2-Zoll- oder ein 1,4-Zoll-Display, was mehr als genug Platz für Wear OS bietet.

Sie gehört zu den besten Smartwatches zum Trainieren und da sie günstiger ist als viele andere Smartwatches auf dem Markt, ist die Misfit Vapor 2 für viele Menschen eine attraktive Option.

Lies den kompletten Misfit Vapor 2-Test

Bild 1 von 3 (Image credit: Amazon) Bild 2 von 3 Image credit: TechRadar Bild 3 von 3 Image credit: TechRadar

6. TicWatch C2 Noch eine TicWatch auf dieser Liste Kompatibilität: Android, iOS | Display: 1,3-Zoll 360 x 360 AMOLED | Prozessor: Dual-core 1,0 GHz | Armbandgrößen: 20 mm oder 18 mm | Speicher: 4 GB | Akkulaufzeit: Ein Tag | Ladetechnik: Proprietär | IP-Schutzklasse: IP68 | Konnektivität: WLAN, Bluetooth, GPS Günstig Google Pay und GPS Wenige Armbänder Veraltete Komponenten

Das ist nicht unser Lieblingsgerät in der TicWatch-Familie – die viele Plätze im oberen Bereich der Liste einnimmt – und das liegt daran, dass sie nicht so innovativ ist wie die TicWatch Pro. Dennoch ist sie eine gute Option, wenn du auf der Suche nach einer preiswerten Smartwatch bist.

Tatsächlich ist sie eine der günstigsten Smartwatches, wenn du GPS- und Google Pay haben möchtest.

Sie ist nicht so für Fitnessfans konzipiert wie viele andere Modelle auf dieser Liste, aber sie bietet einige Funktionen, die du für dein Training nutzen kannst. Angesichts des Preises empfiehlt es sich, einen Blick auf die TicWatch C2 zu werfen, bevor du eine andere Uhr auf dieser Liste kaufst.

Lies den kompletten TicWatch C2-Test

(Image credit: Fossil)

7. Fossil Gen 5 Im Gewand einer klassischen Armbanduhr Kompatibilität: Android 6.0+, iOS 10+ | Display: 1,28" 416 x 416 AMOLED | Prozessor: Snapdragon Wear 3100 | Speicher: 8 GB | Akkulaufzeit: 24h+ | Ladetechnik: Konduktives USB-Ladegerät | IP-Schutzklasse: IP68 | Konnektivität: WLAN, Bluetooth Energiesparmodi Schneller Prozessor Teurer als die Konkurrenz Schwacher Lautsprecher

Die Gen 5 ist eine solide Fossil Smartwatch, aber kein Vergleich zur Fossil Sport, die in dieser Bestenliste an erster Stelle steht. Die Gen 5 ist teurer, ohne dass sie allzu viel mehr mitbringt, aber vielleicht ziehst du ihr klassisches Aussehen dem aktiveren Design der Sport vor.

Die Gen 5 gibt es in einer größeren Carlyle-Version oder einer kleineren Julianna, aber beide haben die gleichen erstklassigen Merkmale wie einen hellen, lebhaften Bildschirm, GPS, einen Herzfrequenzsensor, 1 GB RAM und den neuesten Snapdragon Wear 3100-Chipsatz, was bedeutet, dass sie sehr schnell und reaktionsschnell ist.

Ihre Energiesparmodi sind sehr nützlich und sie ist wasserdicht bis 30 m, ist aber teurer als andere Wear OS-Uhren und der Lautsprecher ist schwach.

Lies den kompletten Fossil Gen 5-Test

Bild 1 von 5 Image credit: Huawei Bild 2 von 5 Image credit: Huawei Bild 3 von 5 Image credit: Huawei (Image credit: Evan Blass (via VentureBeat)) Bild 4 von 5 Image credit: TechRadar Bild 5 von 5 Image credit: TechRadar

8. Huawei Watch 2 Gut ausgestattete Smartwatch mit zu vielen Funktionen Kompatibilität: Android 4.3+, iOS 9+ | Display: 1,2" 390 x 390 | Prozessor: Snapdragon Wear 2100 | Speicher: 4 GB | Akkulaufzeit: Bis zu 48h | Ladetechnik: Konduktives USB-C-Ladegerät | IP-Schutzklasse: IP68 | Konnektivität: WLAN, Bluetooth, 3G + 4G LTE Integriertes GPS und NFC Optionales 4G-Modell Bildschirm zu kleinen Performance kann schwammig sein

Die Huawei Watch 2 ist ein Versuch des chinesischen Unternehmens, die Verbreitung von Wear-OS-Uhren zu fördern. Huawei hat versucht, eine Vielzahl von neuen Funktionen in seine neueste Smartwatch einzubauen, und es ist nicht ganz klar, ob es mit der Watch 2 gelungen ist.

Wir mögen das eingebaute GPS und NFC in der Uhr sowie die Option eines 4G-Modells, aber die Huawei Watch 2 kann träge sein und der Bildschirm ist für viele etwas klein.

Gepaart mit dem attraktiven Design und einer Fülle von Funktionen könnte dir das zwar gefallen, aber der Preis ist viel höher als beim Originalmodell der Huawei Watch.

Lies den kompletten Huawei Watch 2-Test

Das sind die besten Wear-OS-Apps für deine neue Smartwatch

Fotos: TechRadar; Mobvoi; Huawei; Misfit